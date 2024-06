Les produits TOPCon d'Astronergy reçoivent trois certifications de TÜV Rheinland inédites à l'échelle mondiale

SHANGHAI, 15 juin 2024 /PRNewswire/ -- Suite à l'obtention de la certification CEI TS 63126:2020 (2 PfG 2971) pour les modules photovoltaïques, de la certification CEI TS 63126 pour les boîtiers de jonction photovoltaïques et de la certification CEI TS 63126 pour les connecteurs de modules PV, délivrées pour la première fois dans le monde par TÜV Rheinland à plusieurs modules solaires de la série ASTRO N d'Astronergy lors du salon SNEC PV Power Expo le 13 juin, la fiabilité et la stabilité élevées des modules d'Astronergy dans des environnements à haute température extrême ont été vérifiées.

Jack Zhou (right), the Head of Global Product Technical Management at Astronergy, received the company's IEC TS 63126 certificate at SNEC on June 13. Haiyan Huang (middle), EVP&CSO at Astronergy, received certificate from TÜV Rheinlands at SNEC on June 13.

Formulée et publiée par la Commission électrotechnique internationale (CEI), la norme CEI TS 63126:2020 est un test spécialisé pour les modules photovoltaïques et les pièces de rechange des modules photovoltaïques utilisés dans les environnements à haute température pendant de longues périodes. Il s'agit d'un complément important aux normes CEI 61730-2 et CEI 61215 existantes, qui pourrait permettre d'attester et d'améliorer la fiabilité et la durabilité des modules dans un large éventail de conditions climatiques extrêmes.

Certaines zones environnementales spécifiques, telles que les déserts ou les hautes montagnes, présentent souvent des niveaux extrêmement élevés de rayonnement solaire en raison de l'altitude, du climat et d'autres conditions, qui offrent des conditions d'irradiation et un espace idéaux pour les systèmes photovoltaïques à haut rendement. Dans le même temps, les températures élevées imposent des exigences plus élevées aux performances des modules photovoltaïques.

Selon les tests rigoureux menés par TÜV Rheinland, un organisme indépendant de premier plan à l'échelle internationale qui offre des services d'essais, d'inspections, de certification, de formation et de consultation, toutes les données clés des produits TOPCon d'Astronergy sont conformes à la norme CEI TS 63126, ce qui témoigne de leurs excellentes performances.

L'obtention des certifications CEI TS 63126:2020 atteste que les modules photovoltaïques TOPCon d'Astronergy ASTRO N de type n ont des performances plus efficaces et plus stables, et peuvent être largement utilisés dans davantage d'applications et de projets dans des environnements complexes.

Ces trois premières mondiales démontrent également la position de leader d'Astronergy dans l'industrie photovoltaïque mondiale en termes d'innovation technologique et de contrôle de la qualité. Pour les marchés caractérisés par des températures élevées tels que le Moyen-Orient et l'Afrique, les produits TOPCon d'Astronergy pourraient être le premier choix des clients locaux.