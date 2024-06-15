全球首證 正泰新能榮獲TÜV萊茵IEC TS 63126:2020認證

IEC TS 63126:2020是對長時間在高溫環境下使用的光伏組件及零部件的專項測試，由國際電工委員會（IEC）於2020年6月頒布。該標准特別針對那些在極端高溫環境下安裝，且幾乎無間隙緊貼屋頂結構的組件而設立。它依據不同的溫度級別，對一系列關鍵性能進行了詳盡的分級評估，包括紫外線耐受性、熱循環穩定性、干熱環境下的表現、材料的蠕變特性、旁路二極管的熱性能以及熱斑效應的影響等。這項新認證是對現有IEC 61730-2和IEC 61215標准的重要補充，進一步確保了組件在各種極端氣候條件下的可靠性和耐用性。

夏波對正泰新能獲得TÜV萊茵全球首張IEC TS 63126光伏組件、光伏接線盒、光伏連接器等證書表達了衷心祝賀，並表示，正泰新能高度重視產品的可靠性和安全性，始終堅守最嚴格的要求，展現出了強大的產品開發和管理能力。未來TÜV萊茵將繼續攜手正泰新能在更多的光伏組件領域展開更深層次的合作，為其不斷發展壯大增添助力。

沙漠或高山等特殊環境地區，由於海拔、氣候等條件，通常擁有極高的太陽輻射水平，能為高效光伏系統提供理想輻照條件和空間。與此同時，高溫也對光伏組件的性能提出了更高的要求。

以正泰新能長期的重點業務戰略市場——中東、非洲等區域為例，當地的高溫環境有助於實現更高發電量的達成，與此同時，也對組件的耐溫性能提出了挑戰。正泰新能采用n型TOPCon 4.0電池技術的ASTRO N系列組件，溫度系數低至-0.29%/℃，實現了性價比與性能優勢的最大化。

此次IEC TS 63126:2020認證的完成，意味著正泰新能ASTRO N系列產品將具備更為高效、穩定的性能，可以廣泛應用於更多復雜環境的應用和項目中，也表明正泰新能在技術創新、質量控制、行業標准等方面保持全球光伏行業的領先地位，將為正泰新能進一步開發拓展包括中東、非洲等在內的全球市場奠定基礎。

黃海燕在授證儀式上表示，正泰新能將繼續推進光伏組件產品的技術革新和行業標准化，緊跟行業內最新標准，以先進的視角審視市場，嚴格把控產品性能和質量，為客戶帶來更高的收益回報。

SOURCE 正泰新能