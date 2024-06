Astronergy TOPCon Produkte vom TÜV Rheinland mit drei Weltneuheiten ausgezeichnet

SCHANGHAI, 15. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Mit der Verleihung des weltweit ersten IEC TS 63126:2020 (2 PfG 2971) Photovoltaikmodul-Zertifikats, des weltweit ersten IEC TS 63126 PV-Anschlussdosen-Zertifikats und des weltweit ersten IEC TS 63126 PV-Modulstecker-Zertifikats durch den TÜV Rheinland an mehrere Solarmodulprodukte der ASTRO N-Serie von Astronergy auf der SNEC PV Power Expo am 13. Juni wird die hohe Zuverlässigkeit und Stabilität der Astronergy-Modulprodukte in extremen Hochtemperaturumgebungen bestätigt.

Jack Zhou (right), the Head of Global Product Technical Management at Astronergy, received the company's IEC TS 63126 certificate at SNEC on June 13. Haiyan Huang (middle), EVP&CSO at Astronergy, received certificate from TÜV Rheinlands at SNEC on June 13.

Die von der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) formulierte und herausgegebene IEC TS 63126:2020 ist eine spezielle Prüfung für PV-Module und Ersatzteile für PV-Module, die über einen längeren Zeitraum in Umgebungen mit hohen Temperaturen eingesetzt werden. Sie ist eine wichtige Ergänzung zu den bestehenden Normen IEC 61730-2 und IEC 61215 und könnte die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Module in einem breiten Spektrum extremer klimatischer Bedingungen weiter belegen und verbessern.

Bestimmte Umweltgebiete, wie Wüsten oder Hochgebirge, weisen aufgrund der Höhenlage, des Klimas und anderer Bedingungen oft eine extrem hohe Sonneneinstrahlung auf, die ideale Einstrahlungsbedingungen und Platz für hocheffiziente Photovoltaikanlagen bietet. Gleichzeitig stellen hohe Temperaturen höhere Anforderungen an die Leistung von PV-Modulen.

Durch die strengen Tests des TÜV Rheinland, einer international führenden unabhängigen Prüf-, Inspektions-, Zertifizierungs-, Schulungs- und Beratungsorganisation, erfüllen alle Schlüsseldaten der Astronergy TOPCon Produkte die IEC TS 63126 und zeigen eine hervorragende Leistung.

Die Zertifizierung nach IEC TS 63126:2020 bestätigt, dass die Astronergy ASTRO N n-Typ TOPCon PV-Module eine effizientere und stabilere Leistung aufweisen und in einer Vielzahl von Anwendungen und Projekten in komplexen Umgebungen eingesetzt werden können.

Die drei Weltneuheiten zeigen auch die führende Position von Astronergy in der globalen PV-Industrie in Bezug auf technologische Innovation und Qualitätskontrolle. Für Hochtemperaturmärkte wie den Nahen Osten und Afrika könnten die TOPCon-Produkte von Astronergy die erste Wahl der lokalen Kunden sein.

