QS World University Rankings 2025 Revelado: Oxbridge Revisado, Esmagador dos EUA, Índia Melhorando

LONDRES, 4 de junho de 2024 //PRNewswire// -- A QS Quacquarelli Symonds lançou a21ª edição do QS World University Rankings, o único sistema de classificação que mede o desempenho de empregabilidade e sustentabilidade. Pelo décimo terceiro ano consecutivo, o MIT lidera a tabela, embora dois terços das universidades classificadas nos Estados Unidos tenham caído no último ano. O Imperial College London salta quatro lugares para o2º lugar; a Universidade de Oxford e a Universidade de Harvard permanecem em3º e4º lugares, respectivamente; a Universidade de Cambridge completa os cinco primeiros. A Caltech é a única instituição a entrar no top 10.

2024 2023 QS World University Rankings 2025: Top 20 1 1 MIT EUA 2 6 Imperial College London Reino Unido 3 3 Universidade de Oxford Reino Unido 4 4 Universidade de Harvard EUA 5 2 Universidade de Cambridge Reino Unido 6 5 Universidade de Stanford EUA 7 7 ETH Zurich Suíça 8 8 Universidade Nacional de Singapura Singapura 9 9 UCL Reino Unido 10 15 Caltech EUA 11 12 UPenn 12 10 Universidade da Califórnia, Berkeley 13 14 A Universidade de Melbourne Austrália 14 17 Universidade de Pequim China (Continental) 15 26 Universidade Tecnológica de Nanyang Singapura 16 13 Universidade de Cornell EUA 17 26 A Universidade de Hong Kong Rae de Hong Kong 18 19 A Universidade de Sydney Austrália 19 19 UNSW Sydney 20 25 Universidade de Tsinghua China (Continental)

O Reino Unido é o lar de três das cinco melhores universidades do mundo, mas mais da metade de suas universidades caíram.

A Universidade de Toronto recebe a pontuação líder mundial em Sustentabilidade , com a UBC ( 4º ) e a Western University ( 10º ) também entre as dez melhores para este indicador. No entanto, o setor registra um ano indiferente no geral.

recebe a pontuação líder mundial em , com a UBC ( ) e a ( ) também entre as dez melhores para este indicador. No entanto, o setor registra um ano indiferente no geral. Oito das universidades mais bem classificadas da Austrália melhoraram sua posição este ano. Três instituições australianas estão entre as 20 melhores do mundo.

Entre as cinco 100 melhores universidades da China , quatro subiram. A Universidade de Pequim ( 14º ) é a número1 nacional, subindo três posições.

, quatro subiram. A Universidade de Pequim ( ) é a número1 nacional, subindo três posições. A Índia mostrou um progresso notável: 91% de suas 46 universidades classificadas subiram, permaneceram estáveis ou são novas participantes.

Indonésia, Paquistão e Turquia registram melhorias notáveis.

A América Latina tem quatro das 100 melhores universidades: Universidad de Buenos Aires , Pontificia Universidad Católica de Chile , Universidad Nacional Autónoma de México e Universidade de São Paulo.

, Pontificia Universidad Católica de , Universidad Nacional Autónoma de México e Universidade de São Paulo. O KFUPM da Arábia Saudita ( 101º ) é a instituição árabe mais bem classificada. Enquanto isso, a Universidade da Cidade do Cabo ( 171º ) é a líder africana.

) é a instituição árabe mais bem classificada. Enquanto isso, a Universidade da Cidade do Cabo ( ) é a líder africana. O ranking apresenta 1500 universidades em 106 sistemas de ensino superior.

Os EUA lideram com 197 instituições, seguidos pelo Reino Unido (90) e China Continental (71).

