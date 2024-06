QS World University Rankings 2025: Deutschland genießt den besten Ruf in Europa, Österreich attraktiv für internationale Studierende, Schweiz weltweit führend in der Forschung

LONDON, 4. Juni 2024 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, weltweiter Spezialist für Hochschulbildung, hat die Ausgabe 2025 des *weltweit meistbeachteten internationalen Hochschulrankings veröffentlicht.



Im QS World University Ranking 2025 glänzt Deutschland mit seinem internationalen Ruf, die Schweiz mit ihrer Forschungsstärke und Österreich mit seiner großen Vielfalt an Lehrkräften und Studierenden.

Das diesjährige globalen Universitätsranking umfasst 1500 Universitäten aus 106 Hochschulsystemen. Die Vereinigten Staaten sind mit 197 gerankten Einrichtungen am stärksten vertreten, gefolgt vom Vereinigten Königreich mit 90 und China (Festland) mit 71. Das Massachusetts Institute of Technology (MIT) feiert sein 13. Jahr an der Spitze der Weltrangliste. Das Imperial College London verbessert sich um vier Plätze auf zwei, die University of Oxford und die Harvard University bleiben auf den Plätzen drei und vier, während die University of Cambridge die Top 5 abrundet. Die Schweiz und Singapur sind die einzigen anderen Länder in den Top 10, wobei die ETH Zürich - Eidgenössische Technische Hochschule und die National University of Singapore (NUS) den siebten bzw. achten Platz belegen. Das California Institute of Technology (Caltech) ist die einzige Institution, die es in diesem Jahr neu in die Top 10 geschafft hat.

QS World University Rankings 2025: Top 20 2025 Rang 2024 Rang Einrichtung Standort 1 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) Vereinigte Staaten 2 6 Imperial College London Vereinigtes Königreich 3 3 University of Oxford Vereinigtes Königreich 4 4 Harvard University Vereinigte Staaten 5 2 University of Cambridge Vereinigtes Königreich 6 5 Stanford University Vereinigte Staaten 7 7 ETH Zürich - Eidgenössische Technische Hochschule Schweiz 8 8 National University of Singapore (NUS) Singapur 9 9 UCL Vereinigtes Königreich 10 15 California Institute of Technology (Caltech) Vereinigte Staaten 11 12 University of Pennsylvania Vereinigte Staaten 12 10 University of California, Berkeley (UCB) Vereinigte Staaten 13 14 The University of Melbourne Australien 14 17 Peking University China (Festland) 15 =26 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) Singapur 16 13 Cornell University Vereinigte Staaten 17 =26 The University of Hong Kong Hongkong SAR 18 =19 The University of Sydney Australien 19 =19 The University of New South Wales (UNSW Sydney) Australien 20 25 Tsinghua University China (Festland)



Zusammenfassung: Deutschland

Eines der angesehensten Hochschulsysteme in Europa, insbesondere bei internationalen Arbeitgebern

Eine der größten Lehrkapazitäten in Europa, gemessen am Verhältnis von Lehrkräften zu Studenten

Weltweit führend in der grenzüberschreitenden Forschung und Europas produktivstes Forschungszentrum

Herausforderungen bei der Gewinnung von Talenten aus dem Ausland, insbesondere von internationalen Lehrkräften

Technische Universität München klettert in die Top 30 der Welt

In Deutschland gibt es 48 gerankte Universitäten. Davon haben sich 19 verbessert und 26 verschlechtert, während drei in ihrem Rang oder in ihrem Bereich stabil geblieben sind.

QS World University Rankings 2025: Deutsche Hochschulen unter den Top 200 2025 Rang 2024 Rang Einrichtung 28 37 Technische Universität München 59 54 Ludwig-Maximilians-Universität München 84 87 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 97 98 Freie Universität Berlin 99 106 RWTH Aachen Universität 102 119 KIT, Karlsruher Institut für Technologie 126 120 Humboldt-Universität zu Berlin 147 154 Technische Universität Berlin (TU Berlin) 191 205 Universität Hamburg



Ben Sowter, QS Senior Vice President, sagt: „Das deutsche Hochschulsystem ist eines der renommiertesten in Europa, insbesondere bei internationalen Arbeitgebern, die das außergewöhnliche Niveau der Absolventen und den Einfluss, den sie in ihren Bereichen haben, anerkennen. Dieser Erfolg der Absolventen ist größtenteils auf die hervorragende Lehre an den deutschen Hochschulen zurückzuführen."

Sowter weiter: „Deutschland ist zwar der fünftproduktivste Forschungsstandort der Welt und hat von 2018 bis 2023 die vierthöchste Anzahl an Zitationen weltweit generiert, aber es gibt noch Raum für Verbesserungen bei der Wirkung seiner Forschung und der internationalen Zusammenarbeit. Eine Verbesserung der grenzüberschreitenden Forschungsagenda würde dazu beitragen, Talente aus dem Ausland für die Fakultät zu gewinnen, was mit besseren Lehr- und Forschungsergebnissen verbunden ist."

Zusammenfassung: Schweiz

Produzent von Weltklasseforschung. Vier Schweizer Universitäten rangieren unter den Top 100 im Faktor Zitationen pro Fakultät

Hohe Attraktivität für Talente aus dem Ausland: Neun der zehn ranghöchsten Schweizer Universitäten sind in den Top 100 der International Faculty Ratio vertreten.

Starke Zusammenarbeit in der grenzüberschreitenden Forschung , laut Internationalem Forschungsnetzwerk

ETH Zürich behauptet ihre Position als beste Hochschule Kontinentaleuropas

QS World University Rankings 2025: Schweizer Universitäten im Ranking 2025 Rang 2024 Rang Einrichtung 7 7 ETH Zürich - Eidgenössische Technische Hochschule 26 36 EPFL 109 91 Universität Zürich 131 124 Universität Basel 155 128 Universität Genf 161 126 Universität Bern 224 220 Universität Lausanne 405 328 USI - Università della Svizzera italiana 539 563 Universität Fribourg 781-790 1401+ Zürcher Hochschule Winterthur



Ben Sowter, QS Senior Vice President, sag: „Die Schweizer Hochschulen verfügen weiterhin über ein Bildungssystem von Weltklasse, das mit einflussreichen Forschungspublikationen und hervorragenden Partnerschaften einen wichtigen Beitrag zum weltweiten Streben nach Wissen leistet. Ihre Fähigkeit, eine außergewöhnlich vielfältige Gruppe von Mitarbeitern und Studierenden anzuziehen, stärkt ihre Position als globales Kraftzentrum und als Motor für Forschung und Innovation. Die Schweizer Hochschulen täten gut daran, sich auf den Aufbau von Beziehungen zu Arbeitgebern zu konzentrieren, um die Qualifikationslücke zu schließen und den Studierenden praxisnahe Lernmöglichkeiten zu bieten."

Zusammenfassung: Österreich

Hervorragende Ergebnisse bei den Indikatoren für die Beschäftigungsfähigkeit, sowohl bei der Beschäftigung von Hochschulabsolventen als auch beim Ansehen

Außergewöhnlich internationale Fakultät und Studentenschaft, die Vielfalt, Forschung und Zusammenarbeit fördern

Schwierigkeiten, wirkungsvolle und vielzitierte Forschung zu betreiben

QS World University Rankings 2025: Österreichische Universitäten im Ranking 2025 Rang 2024 Rang Einrichtung 137 130 Universität Wien 190 184 Technische Universität Wien 309 362 Universität Innsbruck 413 421 Technische Universität Graz 472 446 Johannes Kepler Universität Linz 601-610 681-690 Paris Lodron Universität Salzburg 611-620 580 Universität Klagenfurt 671-680 661-670 Karl-Franzens-Universität Graz



Ben Sowter, QS Senior Vice President, sagt: „Österreichs Hochschulsystem wird weltweit von internationalen Akademikern und Studierenden gleichermaßen geschätzt, die eine hervorragende Lernerfahrung mit exzellenten Ressourcen genießen, die sie auf den Arbeitsmarkt vorbereiten, in dem sie sehr erfolgreich sind. Österreich sollte sich jedoch bemühen, seinen Forschungseffekt zu verbessern, indem es in qualitativ hochwertige, relevante Forschung investiert, die sich mit aktuellen, globalen Herausforderungen befasst, und sich in internationalen Forschungspartnerschaften engagiert, um seinen akademischen Ruf insgesamt zu verbessern."

EU Überblick

Das nachstehende Diagramm bietet einen detaillierten Vergleich der Leistungsindikatoren für Hochschuleinrichtungen in den EU-Ländern. Die Standorte sind in zwei Kategorien unterteilt: diejenigen mit zehn oder mehr bewerteten Universitäten und diejenigen mit weniger als zehn. Die fett gedruckten Umrisse sind die Spitzenwerte der Indikatoren in jeder Kategorie. Standorte mit weniger als drei bewerteten Universitäten wurden herausgenommen.

Standort Kein HEi eingestuft Akademische Reputation Reputation des Arbeitgebers Fakultäts-Personal-Verhältnis Punktzahl Zitate pro Fakultätspunktzahl Internationales Fakultätsverhältnis (Score) Internationale Studenten Verhältniswert Internationales Forschungsnetzwerk Score Beschäftigungsergebnisse Score Bewertung der Nachhaltigkeit Gesamtnote Deutschland 48 29.2 26.4 38.4 32.3 46.4 31.9 79.0 19.8 37.4 32.5 Italien 42 21.5 11.7 9.1 39.8 10.0 9.5 70.5 14.3 31.3 22.8 Frankreich 35 23.5 18.1 29.9 29.0 28.4 36.6 73.0 25.2 15.6 26.3 Spanien 35 23.4 22.6 25.7 15.0 16.3 21.9 69.6 25.5 43.6 23.8 Polen 22 12.5 13.5 36.7 5.3 4.0 6.3 57.6 10.6 11.0 13.7 Tschechische Republik 16 11.4 13.8 34.8 6.7 22.8 35.5 53.2 10.9 16.9 15.9 Niederlande 13 44.6 40.0 33.1 63.2 85.6 68.0 87.6 42.3 45.3 51.5 Rumänien 13 7.0 8.5 5.3 3.8 4.0 5.9 39.2 12.7 6.7 6.6 Ungarn 11 12.0 14.9 21.9 4.8 7.0 26.5 44.6 17.8 19.1 13.5 Belgien 9 33.0 20.2 33.6 41.7 79.0 44.8 85.8 46.5 51.0 39.4 Finnland 9 24.1 16.0 39.0 46.1 55.2 13.7 80.3 34.3 54.6 33.9 Schweden 8 41.0 33.7 52.3 51.3 86.7 63.2 89.2 56.3 75.0 51.1 Irland 8 29.9 28.6 23.2 24.6 83.1 45.9 71.1 41.0 65.6 35.1 Österreich 8 23.5 18.0 46.0 18.8 86.1 72.9 64.2 30.7 25.5 31.3 Portugal 8 24.2 12.9 12.4 42.0 12.2 31.1 77.6 36.8 44.5 28.1 Griechenland 7 16.7 23.9 2.8 34.5 2.9 5.5 63.2 27.9 18.6 20.6 Slowakei 6 8.2 6.3 43.4 4.9 3.7 26.9 39.2 18.9 1.7 12 Dänemark 5 40.4 23.6 55.5 54.8 87.6 30.8 91.1 49.7 69.3 48.2 Litauen 5 11.1 16.3 39.9 5.1 14.3 31.6 48.8 36.5 12.9 16.8 Kroatien 4 8.3 4.4 17.9 3.9 1.9 2.4 59.7 33.1 9.2 9.6 Estland 3 14.9 8.3 44.4 8.8 51.0 17.6 73.8 54.1 6.8 21 Slowenien 3 10.5 6.1 23.9 5.7 10.4 16.4 64.0 45.1 5.1 13.4 Lettland 3 9.7 19.0 14.0 3.4 16.8 56.0 38.8 45.6 6.0 14.8



Globale Höhepunkte

Das Vereinigte Königreich verfügt über mehr Eliteuniversitäten als jedes andere Land und belegt drei der ersten fünf Plätze. Auch bei der International Student Ratio ist das Vereinigte Königreich führend und erreicht nach Saudi-Arabien den zweithöchsten Durchschnittswert der Welt.

verfügt über mehr Eliteuniversitäten als jedes andere Land und belegt drei der ersten fünf Plätze. Auch bei der ist das Vereinigte Königreich führend und erreicht nach Saudi-Arabien den zweithöchsten Durchschnittswert der Welt. Nach Ansicht von Arbeitgebern und Akademikern haben die USA ihr weltweites Ansehen bewahrt.

ihr weltweites Ansehen bewahrt. Das kanadische Hochschulwesen zeichnet sich durch seine Nachhaltigkeit aus: Zwei Universitäten, darunter die University of Toronto , gehören zu den fünf besten der Welt.

Hochschulwesen zeichnet sich durch seine aus: Zwei Universitäten, darunter die , gehören zu den fünf besten der Welt. Australien führt das Internationale Forschungsnetzwerk im asiatisch-pazifischen Raum an und belegt neun der ersten zehn Plätze, drei Einrichtungen sind unter den ersten 20.

führt das im asiatisch-pazifischen Raum an und belegt neun der ersten zehn Plätze, drei Einrichtungen sind unter den ersten 20. Von den fünf Top-100-Universitäten Chinas sind vier in der Rangliste aufgestiegen. Die Peking-Universität steht an 14. Stelle und ist damit um drei Plätze gestiegen.

fünf Top-100-Universitäten sind vier in der Rangliste aufgestiegen. Die Peking-Universität steht an 14. Stelle und ist damit um drei Plätze gestiegen. Indien hat bemerkenswerte Fortschritte gemacht: 91 % der 46 bewerteten Universitäten sind entweder aufgestiegen, stabil geblieben oder neu hinzugekommen.

Methodik

Detaillierte Informationen zur Methodik finden Sie unter QS World University Rankings 2025 methodology

