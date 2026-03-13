Quadragésima terceira edição do Prêmio Niwano da Paz é concedida a Benki Piyako, líder espiritual indígena do povo Ashaninka na Floresta Amazônica brasileira

TÓQUIO, 12 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Niwano Peace Foundation concederá o 43º Prêmio Niwano da Paz a Benki Piyako, líder espiritual indígena do povo Ashaninka na Floresta Amazônica brasileira, em reconhecimento à sua liderança contínua na defesa das terras e da cultura indígena, além de seu pioneirismo em reflorestamento e proteção ambiental ao longo de 15 anos.

A cerimônia de entrega acontecerá em Tóquio no dia 12 de maio. Piyako receberá um troféu e um prêmio em dinheiro de 20 milhões de ienes, juntamente com um certificado. A Fundação destacou que Piyako tem promovido a educação, a restauração ecológica baseada na comunidade e a transmissão do conhecimento tradicional, mobilizando jovens e comunidades para o reflorestamento em larga escala e a conservação da biodiversidade. Guiado pela espiritualidade indígena e comprometido com o diálogo intercultural, Piyako tornou-se uma voz influente na defesa do meio ambiente, em nível nacional e internacional.

Ao escolher Piyako para o prêmio, o Comitê do Prêmio Niwano da Paz afirmou que ele é "um pioneiro no movimento de sustentabilidade e ecologia em um momento crucial, quando o meio ambiente e o mundo físico estão em crise." Segundo o comitê, ele "continuou a servir não apenas sua tribo, mas todas as pessoas ao redor do mundo que recebem os benefícios de uma Amazônia saudável." "Piyako é uma figura vital em um mundo cada vez mais marcado pela destruição indiscriminada da natureza em nome do ganho econômico e do interesse próprio."

Prêmio Niwano da Paz:

A Niwano Peace Foundation estabeleceu o Prêmio Niwano da Paz para homenagear e incentivar indivíduos e organizações que contribuíram significativamente para a cooperação inter-religiosa, promovendo assim a causa da paz mundial, além de tornar suas realizações conhecidas pelo maior número de pessoas possível. Dessa forma, a Fundação espera tanto ampliar a compreensão e a cooperação inter-religiosa quanto incentivar o surgimento de mais pessoas dedicadas a trabalhar pela paz mundial. O prêmio recebeu esse nome em homenagem a Nikkyo Niwano, fundador e primeiro presidente da organização budista leiga Rissho Kosei-kai.

Niwano Peace Foundation:

A Niwano Peace Foundation foi constituída em 1978 para contribuir com a realização da paz mundial e para o fortalecimento de uma cultura de paz. A Fundação promove pesquisas e outras atividades baseadas no espírito dos princípios religiosos e serve à causa da paz em áreas como educação, ciência, religião e filosofia.

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FONTE Niwano Peace Foundation