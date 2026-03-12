Le 43e prix Niwano pour la paix décerné à Benki Piyako, chef spirituel autochtone du peuple Ashaninka de la forêt amazonienne brésilienne

TOKYO, 13 mars 2026 /PRNewswire/ -- La Fondation Niwano pour la paix décernera le 43e prix Niwano pour la paix à Benki Piyako, un chef spirituel indigène du peuple Ashaninka de la forêt amazonienne du Brésil, en reconnaissance de son leadership soutenu dans la défense de la terre et de la culture indigènes, tout en étant un pionnier de la reforestation et de la protection de l'environnement depuis 15 ans.

Une cérémonie de remise des prix aura lieu à Tokyo le 12 mai. Piyako recevra un trophée et un prix en espèces de 20 millions de yens ainsi qu'un certificat. La Fondation a déclaré que Piyako a fait progresser l'éducation, la restauration écologique communautaire et la transmission des connaissances traditionnelles, en mobilisant les jeunes et les communautés pour un reboisement à grande échelle et la conservation de la biodiversité. Guidé par la spiritualité indigène et engagé dans le dialogue interculturel, il est devenu une voix influente pour la gestion de l'environnement au niveau national et international.

En sélectionnant Piyako pour ce prix, le comité du prix Niwano pour la paix a déclaré qu'il était « un pionnier du mouvement en faveur de la durabilité et de l'écologie à un moment critique où l'environnement et le monde physique sont en crise. » Selon le comité, il « a continué à servir non seulement sa tribu mais aussi toutes les personnes dans le monde qui bénéficient des avantages d'une forêt amazonienne en bonne santé ». « Piyako est une figure vitale dans un monde de plus en plus marqué par la destruction aveugle de la nature au nom du profit économique et de l'intérêt personnel. »

Prix Niwano pour la paix :

La Fondation Niwano pour la paix a créé le Prix Niwano pour la paix afin d'honorer et d'encourager les personnes et les organisations qui ont contribué de manière significative à la coopération interreligieuse, faisant ainsi avancer la cause de la paix dans le monde, et pour mettre en avant leurs réalisations le plus largement possible. Ainsi, la Fondation espère à la fois renforcer la compréhension et la coopération interreligieuses et encourager l'émergence d'un plus grand nombre de personnes dévouées à la paix dans le monde. Le prix est nommé en l'honneur de Nikkyo Niwano, fondateur et premier président de l'organisation bouddhiste laïque Rissho Kosei-kai.

Fondation Niwano pour la paix :

La Fondation Niwano pour la paix a été créée en 1978 pour contribuer à la réalisation de la paix dans le monde et au développement d'une culture de la paix. La Fondation encourage la recherche et d'autres activités fondées sur l'esprit des principes religieux et sert la cause de la paix dans des domaines tels que l'éducation, la science, la religion et la philosophie.

https://www.npf.or.jp/english/