-El 43º Premio Niwano de la Paz fue otorgado a Benki Piyako, líder espiritual indígena del pueblo Ashaninka en la Amazonia de Brasil

TOKIO, 13 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La Niwano Peace Foundation otorgará el 43º Premio Niwano de la Paz a Benki Piyako, líder espiritual indígena del pueblo Ashaninka de la selva amazónica de Brasil, en reconocimiento a su liderazgo sostenido en la defensa de las tierras y la cultura indígenas, además de ser pionero en la reforestación y la protección del medio ambiente durante 15 años.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en Tokio el 12 de mayo. Piyako recibirá un trofeo y un premio en efectivo de 20 millones de yenes, junto con un certificado. La Fundación afirmó que Piyako ha impulsado la educación, la restauración ecológica comunitaria y la transmisión de conocimientos tradicionales, movilizando a jóvenes y comunidades para la reforestación a gran escala y la conservación de la biodiversidad. Guiado por la espiritualidad indígena y comprometido con el diálogo intercultural, se ha convertido en una voz influyente en la gestión ambiental a nivel nacional e internacional.

Al seleccionar a Piyako para el premio, el Comité del Premio Niwano de la Paz afirmó que es "un pionero en el movimiento de sostenibilidad y ecología en un momento crítico en el que el medio ambiente y el mundo físico están en crisis. Ha seguido sirviendo no solo a su tribu, sino a todas las personas del mundo que se benefician de una selva amazónica saludable. Piyako es una figura vital en un mundo cada vez más marcado por la destrucción indiscriminada de la naturaleza para obtener beneficios económicos e intereses personales".

Premio Niwano de la Paz:

La Niwano Peace Foundation estableció el Premio Niwano de la Paz para honrar y alentar a las personas y organizaciones que han contribuido significativamente a la cooperación interreligiosa, promoviendo así la causa de la paz mundial, y para difundir sus logros lo más ampliamente posible. De esta manera, la Fundación espera fomentar el entendimiento y la cooperación interreligiosos, así como fomentar el surgimiento de más personas dedicadas a trabajar por la paz mundial. El premio recibe su nombre en honor a Nikkyo Niwano, fundador y primer presidente de la organización budista laica Rissho Kosei-kai.

Niwano Peace Foundation:

La Niwano Peace Foundation fue fundada en 1978 para contribuir a la consecución de la paz mundial y al fomento de una cultura de paz. La Fundación promueve la investigación y otras actividades basadas en el espíritu de los principios religiosos y sirve a la causa de la paz en ámbitos como la educación, la ciencia, la religión y la filosofía.

