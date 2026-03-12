43. Niwano-Friedenspreis wird an Benki Piyako, spiritueller indigener Führer des Ashaninka-Volkes im brasilianischen Amazonas-Regenwald, verliehen

TOKIO, 13. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Niwano-Friedensstiftung verleiht den 43. Niwano-Friedenspreis an Benki Piyako, einen spirituellen indigenen Führer des Ashaninka-Volkes im brasilianischen Amazonas-Regenwald, in Anerkennung seiner anhaltenden Führungsrolle bei der Verteidigung des indigenen Landes und der Kultur, während er seit 15 Jahren Pionierarbeit bei der Wiederaufforstung und dem Umweltschutz leistet.

Die Preisverleihung findet am 12. Mai in Tokio statt. Piyako erhält eine Trophäe und einen Geldpreis von 20 Millionen Yen sowie eine Urkunde. Nach Angaben der Stiftung hat Piyako die Bildung, die gemeinschaftsbasierte ökologische Wiederherstellung und die Weitergabe von traditionellem Wissen vorangetrieben, indem er Jugendliche und Gemeinschaften für eine groß angelegte Wiederaufforstung und die Erhaltung der Artenvielfalt mobilisiert hat. Geleitet von der Spiritualität der Eingeborenen und engagiert im interkulturellen Dialog, ist er zu einer einflussreichen Stimme für den Umweltschutz auf nationaler und internationaler Ebene geworden.

Das Komitee des Niwano-Friedenspreises bezeichnete Piyako als „Pionier der Nachhaltigkeits- und Ökologiebewegung in einer kritischen Zeit, in der sich die Umwelt und die physische Welt in einer Krise befinden", und wählte ihn für diese Auszeichnung aus. Er „hat nicht nur seinem Stamm gedient, sondern allen Menschen auf der ganzen Welt, die von einem gesunden Amazonas-Regenwald profitieren", so der Ausschuss. „Piyako ist eine wichtige Figur in einer Welt, die zunehmend von der wahllosen Zerstörung der Natur aus wirtschaftlichem Gewinn und Eigeninteresse geprägt ist."

Niwano-Friedenspreis:

Die Niwano-Friedensstiftung hat den Niwano-Friedenspreis ins Leben gerufen, um Einzelpersonen und Organisationen zu ehren und zu ermutigen, die einen bedeutenden Beitrag zur interreligiösen Zusammenarbeit geleistet und damit den Weltfrieden gefördert haben, und um ihre Leistungen so weit wie möglich bekannt zu machen. Die Stiftung hofft, auf diese Weise sowohl das interreligiöse Verständnis und die Zusammenarbeit zu verbessern als auch noch mehr Menschen dazu zu ermutigen, die sich für den Weltfrieden einsetzen. Der Preis ist zu Ehren von Nikkyo Niwano benannt, dem Gründer und ersten Präsidenten der buddhistischen Laienorganisation Rissho Kosei-kai.

Niwano Peace Foundation:

Die Niwano-Friedensstiftung wurde 1978 gegründet, um zur Verwirklichung des Weltfriedens und zur Förderung einer Kultur des Friedens beizutragen. Die Stiftung fördert Forschung und andere Aktivitäten, die auf dem Geist religiöser Prinzipien basieren, und dient der Sache des Friedens in Bereichen wie Bildung, Wissenschaft, Religion und Philosophie.

https://www.npf.or.jp/english/