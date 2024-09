Quando a tecnologia e a moda iluminam a Paris Fashion Week: Yaber e Pantone Color Institute estreiam projetor K3 exclusivo em Lunar Rock

PARIS, 23 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Yaber, pioneira de projetores de entretenimento, colaborou com o Pantone Color Institute para divulgar um projetor K3 de edição limitada na exclusiva tonalidade Lunar Rock da Yaber na Paris Fashion Week. Esta colaboração marcante representa a primeira parceria do Pantone Color Institute com uma marca de projetores, apresentando a Lunar Rock da Yaber - uma cor que define a elegância atemporal, combinando um requinte de alta qualidade com charme clássico.

Projetor Yaber K3 em exclusiva Pedra Lunar, personalizado pelo Pantone Color Institute

"Lunar Rock é um cinza indescritível com um temperamento tranquilo e um toque de brilho metálico cuja presença cria uma atmosfera de luxo", diz Laurie Pressman, vice-presidente do Pantone Color Institute. "Inspirada pela beleza duradoura de rochas e pedras, seixos e elementos de granito que se desgastaram e resistiram ao teste do tempo - a Lunar Rock infunde ao principal projetor da Yaber uma sensação de força e confiabilidade ocultas."

Este projetor K3 de edição limitada combina estilo deslumbrante com desempenho de alto nível, garantindo que ele realmente "pareça melhor" em todos os sentidos. A cor Lunar Rock da Yaber exala confiança e elegância moderna, enquanto os seus 1.600 lúmens ANSI e a exclusiva tecnologia NovaGlowTM, dão vida às imagens, permitindo que você desfrute de uma experiência de visualização que tem não só aparência melhor, mas também um desempenho melhor.

A série K3 padrão, com o mesmo desempenho poderoso, está agora disponível no site oficial da Yaber. Além disso, o Projetor Yaber T2 para noites de cinema e festas ao ar livre está disponível na Amazon.

Sobre a Yaber

Fundada em 2018, a Yaber é pioneira em projetores de entretenimento, tendo entregue com sucesso mais de dois milhões de unidades a fãs em mais de 120 países e regiões em todo o mundo. A Yaber foi homenageada com prêmios de prestígio, incluindo o Red Dot Award e o CES Innovation Award de 2024.

A Yaber está empenhada em ultrapassar os limites da excelência visual e de áudio. Cada projetor Yaber é criado para oferecer experiências excepcionais, incorporando uma busca pela perfeição e oferecendo aos usuários uma excelente qualidade audiovisual, bem como uma jornada enriquecedora de autotranscendência contínua.

Para obter as atualizações mais recentes, acesse https://www.yaber.com/collections enquanto a Yaber continua redefinindo a excelência em entretenimento.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2511754/K3_PANTONE_KV2____0919.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg

FONTE YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED