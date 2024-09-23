Технологии и мода освещают Неделю моды: проектор K3 от Yaber и Института цвета Pantone

ПАРИЖ, 23 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Yaber, пионер в области производства развлекательных проекторов, в сотрудничестве с Институтом цвета Pantone представила лимитированную серию проекторов K3 в эксклюзивном оттенке Yaber Lunar Rock на Неделе моды в Париже. Это знаковое сотрудничество представляет собой первое партнерство Института цвета Pantone с брендом проекторов, представившим Yaber Lunar Rock — цвет, который определяет актуальную элегантность, сочетая изысканность высокого класса с классическим шармом.

Yaber Projector K3 in Exclusive Lunar Rock, Customized by Pantone Color Institute

«Lunar Rock — призрачный серый с тихим настроением и оттенком металлического блеска, присутствие которого создает атмосферу роскоши, — говорит Лори Прессман (Laurie Pressman), вице-президент Института цвета Pantone. — Вдохновленный непреходящей красотой камня, гальки и гранитных элементов, которые выдержали испытание временем, цвет Lunar Rock придает лучшему проектору Yaber ощущение скрытой прочности и надежности».

Этот проектор K3 ограниченной серии сочетает в себе потрясающий стиль и первоклассную производительность, гарантируя, что он действительно «выглядит лучше» во всех отношениях. Цвет Yaber Lunar Rock излучает уверенность и современную элегантность, а его 1600 люменов ANSI и эксклюзивная технология NovaGlowTM оживляют изображения, позволяя вам наслаждаться просмотром, который не только выглядит лучше, но и работает лучше.

Стандартная серия K3 с такой же мощной производительностью теперь доступна на официальном сайте Yaber. Кроме того, на Amazon доступен проектор Yaber T2 для киновечеров и вечеринок под открытым небом.

О компании Yaber

Компания Yaber, основанная в 2018 году, является новатором в области развлекательных проекторов, который успешно доставил более двух миллионов устройств любителям развлечений в более чем 120 странах и регионах по всему миру. Компания Yaber удостоена престижных наград, включая Red Dot Award и CES Innovation Award 2024.

Yaber стремится раздвигать границы как визуального, так и звукового совершенства. Каждый проектор Yaber создан, чтобы дарить исключительные впечатления, воплощая стремление к совершенству и предлагая пользователям выдающееся аудиовизуальное качество, а также обогащающее погружение в непрерывную самотрансценденцию.

Для получения последних новостей посетите https://www.yaber.com/collections, поскольку Yaber продолжает развивать совершенство в сфере развлечений.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2511581/K3_PANTONE_KV2____0919.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg