Quantinuum divulga resultados do segundo trimestre de 2026

Receita do segundo trimestre cresceu 279% em relação ao ano anterior; Perspectiva elevada para o ano fiscal de 2026

Demonstrou fidelidade lógica próxima a 99,999% (cinco noves) no Helios, ampliando a liderança em tolerância a falhas

Anunciou parceria inédita no setor com a Oracle para implantar o Helios como um serviço do Oracle Cloud Infrastructure (OCI)

Fortaleceu a cadeia de suprimentos por meio de colaboração estratégica com um importante fabricante global de eletrônicos

BROOMFIELD, Colorado, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Quantinuum Inc. (NASDAQ: QNT) (a "Empresa"), uma empresa líder em computação quântica, anunciou hoje seus resultados financeiros para o segundo trimestre encerrado em 30 de junho de 2026.

"Nosso desempenho no segundo trimestre demonstrou uma execução sólida de nossa estratégia. Realizamos avanços críticos em P&D para impulsionar o roteiro de nossa plataforma e fortalecer nossa posição competitiva, reforçamos nossa cadeia de suprimentos e capacidades de fabricação e ampliamos o engajamento do nosso ecossistema de desenvolvedores", disse Rajeeb Hazra, presidente e CEO da Quantinuum. "Como resultado, observamos um dinamismo comercial crescente para o negócio, refletido nos resultados do segundo trimestre e na melhoria das perspectivas para o ano todo. Com mais de US$ 2 bilhões em caixa, temos capacidade de investir para acelerar nossos planos de negócios, mantendo, ao mesmo tempo, uma abordagem disciplinada na alocação de capital para garantir crescimento e lucratividade sustentáveis a longo prazo."

Destaques financeiros do segundo trimestre de 2026

Concluiu a primeira oferta pública inicial (IPO) tradicional do setor, arrecadando US$ 1,7 bilhão em receita bruta

A receita foi de US$ 8 milhões, um aumento de 279% em relação ao ano anterior, comparado a US$ 2 milhões no mesmo período do ano anterior

A margem bruta GAAP foi de (64,4%), um aumento de 27 pontos percentuais em relação ao período do ano anterior

A margem bruta ajustada foi de 62%, uma queda de 60 pontos-base em relação ao mesmo período do ano anterior

O prejuízo líquido segundo o GAAP (princípios contábeis geralmente aceitos foi de US$ 597 milhões, em comparação com um prejuízo líquido de US$ 57 milhões no mesmo período do ano anterior

O prejuízo do EBITDA ajustado foi de US$ 68 milhões, em comparação com um prejuízo de US$ 43 milhões no mesmo período do ano anterior

O prejuízo líquido por ação, segundo o GAAP, atribuível aos acionistas ordinários da Classe A, foi de US$ 1,93

O prejuízo líquido ajustado por ação foi de US$ 0,28

Em 30 de junho de 2026, o caixa e equivalentes de caixa, bem como os investimentos de curto prazo, totalizavam US$ 2,1 bilhões

O EBITDA ajustado, a margem bruta ajustada e o prejuízo líquido ajustado por ação são medidas financeiras não-GAAP definidas em "Medidas financeiras não-GAAP". Para uma conciliação destas medidas financeiras não-GAAP com as medidas financeiras GAAP mais diretamente comparáveis, consulte as tabelas do Anexo no final deste comunicado de imprensa.

Destaques do segundo trimestre e dos negócios recentes

Destaques comerciais

Anunciada uma parceria estratégica inédita no setor com a Oracle para implantar o Helios no data center de IA do Oracle Cloud Infrastructure (OCI), viabilizando cargas de trabalho híbridas de computação quântica e IA como um serviço do OCI. Ao operar localmente dentro da infraestrutura do OCI, espera-se que o Helios possa se integrar perfeitamente aos serviços existentes de computação, rede, armazenamento, identidade e dados do OCI, sob a mesma governança e controles de acesso que os clientes já utilizam.

Anunciada uma colaboração estratégica com a HPE para estabelecer uma estrutura que combine computação quântica com ambientes de HPC e IA, e para engajar clientes corporativos em soluções híbridas quântico-clássicas voltadas para casos de uso científicos e industriais de alto valor.

Marcos de P&D

Tecnologia de produto e cadeia de suprimentos

Demonstrou fidelidade lógica líder no setor, próxima a "cinco noves", no sistema Helios, utilizando uma família inovadora de códigos de correção de erros quânticos (QEC), reforçando a liderança da Quantinuum em tolerância a falhas.

Avançando rumo ao lançamento do Sol em 2027, com o chip de captura do Sol de volta da fabricação e em fase de validação do produto.

O projeto Apollo permanece dentro do cronograma previsto para 2029, com progressos significativos alcançados em subsistemas arquitetônicos essenciais por meio da prototipagem.

Assinado um novo acordo de desenvolvimento conjunto com um dos principais fabricantes globais de eletrônicos para desenvolver em parceria a infraestrutura, a engenharia de sistemas e as capacidades de fabricação necessárias para as futuras gerações de computadores quânticos.

Firmada uma carta de intenções com o Escritório de P&D de CHIPS do Departamento de Comércio dos EUA para fortalecer as cadeias de suprimentos domésticas e acelerar a liderança dos EUA na computação quântica de íons aprisionados.

Ecossistema

Adoção acelerada do Nexus, com 180 empresas que agora utilizam a plataforma de desenvolvimento baseada em nuvem para criar novas aplicações quânticas.

Lançamento do Guppy Playpond, um ambiente web descomplicado. criado para que desenvolvedores aprendam a escrever e testar código em Guppy, visando aumentar a adoção dessa linguagem de programação quântica de última geração.

Expandiu o Quantinuum Startup Partner Program com a Qedma, integrando o software de supressão e mitigação de erros da empresa à plataforma Nexus da Quantinuum, oferecendo aos usuários corporativos e científicos uma camada adicional de otimização capaz de aumentar a precisão em cargas de trabalho extensas e complexas.

Pesquisa de aplicações

Desenvolveu um novo algoritmo paralelo de estimativa de fase quântica para a determinação mais rápida e precisa de propriedades moleculares, com amplas aplicações que incluem as áreas farmacêutica, de ciências da vida e de energia.

Demonstrou, em parceria com a NVIDIA e uma empresa farmacêutica listada na Fortune 100, como a simulação quântica orientada por IA pode potencialmente aprimorar a caracterização de propriedades moleculares em aplicações farmacêuticas.

Simulação de materiais magnéticos complexos com precisão que ultrapassa as capacidades práticas dos computadores clássicos mais avançados, com aplicabilidade no aprimoramento de sistemas de levitação magnética (maglev) e de ressonância magnética (MRI).

Perspectivas financeiras

Estabelecendo a primeira previsão formal como empresa de capital aberto, com receita prevista para 2026 entre US$ 28 e US$ 32 milhões.

Teleconferência sobre o segundo trimestre de 2026

A Quantinuum realizará uma teleconferência às 17h (horário do leste dos EUA) na terça-feira, 11 de agosto de 2026, para discutir seus resultados do segundo trimestre, encerrado em 30 de junho de 2026, e fornecer uma atualização sobre seus negócios. A chamada estará disponível ao vivo via webcast aqui.

Uma gravação arquivada da transmissão online será disponibilizada no site de Relações com Investidores da Quantinuum após a chamada e permanecerá disponível por um ano.

Medidas financeiras não-GAAP

Para complementar as demonstrações financeiras consolidadas condensadas da Quantinuum, apresentadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos EUA ("GAAP"), a empresa utiliza as seguintes medidas financeiras não-GAAP apresentadas neste comunicado: Lucro Bruto Ajustado, Margem Bruta Ajustada, Prejuízo Líquido Ajustado (totalmente distribuído), EBITDA Ajustado e Prejuízo Líquido Ajustado por Ação (totalmente distribuído).

Lucro Bruto Ajustado começa com o lucro bruto GAAP e adiciona novamente a remuneração baseada em ações e adiciona a remuneração baseada em ações e os respectivos impostos patronais atribuíveis ao custo da receita, bem como a depreciação e amortização atribuíveis ao custo da receita.

Margem Bruta Ajustada é calculada como Lucro Bruto Ajustado dividido pela receita líquida.

Prejuízo Líquido Ajustado, totalmente distribuído parte do Prejuízo Líquido segundo as normas GAAP em base convertida, adiciona novamente a despesa de imposto de renda GAAP, realiza ajustes relativos à remuneração baseada em ações e impostos patronais relacionados, custos da oferta pública inicial e da transição para os padrões de relatório de empresa pública, variação do valor justo de warrants classificados como passivo, e perda na alienação e baixa de ativos, aplicando, em seguida, uma alíquota de imposto estatutária presumida sobre o prejuízo ajustado antes dos impostos resultante. Nenhum benefício fiscal é reconhecido em relação a prejuízos sujeitos a uma provisão integral para desvalorização e, consequentemente, nenhum benefício fiscal é refletido nos períodos apresentados.

EBITDA ajustado começa com o Prejuízo Líquido Ajustado, totalmente distribuído, e exclui adicionalmente a receita financeira líquida, a depreciação e a amortização de ativos intangíveis adquiridos.

Prejuízo Líquido Ajustado por Ação, totalmente distribuído é calculado como Prejuízo Líquido Ajustado, totalmente distribuído, dividido por ações ajustadas, totalmente distribuídas, básicas e diluídas, compreendendo a média ponderada de ações ordinárias Classe A em circulação e unidades ordinárias da Quantinuum Holdings.

A administração acredita que essas medidas fornecem aos investidores informações adicionais úteis para avaliar o desempenho operacional da empresa e as tendências ao longo dos períodos. Os resultados da Quantinuum incluem encargos significativos sem efeito em caixa que não refletem o custo de operação do negócio no período, principalmente a remuneração baseada em ações reconhecida após a conclusão da Reorganização e a remensuração de warrants classificados como passivo. Ambos são impulsionados por gatilhos contábeis e entradas externas, em vez de atividade operacional. Como uma empresa em estágio inicial de comercialização, os resultados da Quantinuum de um período para o outro também são afetados pelo cronograma de contratos individuais. Medidas que isolam o desempenho operacional subjacente de itens não monetários e de transição ajudam os investidores a avaliar tendências ao longo de diferentes períodos.

A estrutura Up-C da Quantinuum significa que o prejuízo líquido segundo os princípios contábeis GAAP atribuível à Quantinuum Inc. reflete apenas a parcela dos resultados econômicos correspondente às ações Classe A. A apresentação de resultados ajustados, em uma base de conversão integral e distribuição total, descreve o empreendimento econômico em sua totalidade, que é como a administração avalia o desempenho e como o negócio é gerido. A administração utiliza essas medidas para planejamento e previsão internos, avaliação do desempenho operacional e elaboração de orçamentos.

Essas medidas financeiras não-GAAP são suplementares e não são preparadas de acordo com o GAAP. Essas informações não devem ser consideradas isoladamente nem como substitutas das informações financeiras mais diretamente comparáveis, preparadas de acordo com o GAAP. As métricas não-GAAP da Quantinuum podem diferir de medidas com denominações semelhantes utilizadas por outras empresas e, portanto, podem não ser comparáveis. Os investidores devem analisar as conciliações e não devem se basear em uma única métrica financeira para avaliar os negócios da empresa.

Cada medida financeira não-GAAP é reconciliada com sua medida financeira GAAP mais diretamente comparável nas tabelas ao final deste comunicado.

Sobre a Quantinuum

A Quantinuum é uma empresa líder em computação quântica que oferece uma plataforma completa, desenvolvida para tornar a computação quântica implantável em ambientes do mundo real. A empresa implantou comercialmente múltiplas gerações de sistemas quânticos baseados em íons aprisionados, construídos na arquitetura QCCD bem estabelecida, que implementou com designs e capacidades inovadoras para atingir os mais altos níveis de precisão do setor, com base na fidelidade média de porta de dois qubits.[1] A Quantinuum mantém relações ativas com líderes de mercado nos setores farmacêutico, de ciência de materiais, de serviços financeiros e nos mercados governamentais e industriais, bem como com instituições acadêmicas e de pesquisa em todo o mundo. A empresa conta com uma força de trabalho global de aproximadamente 800 funcionários, incluindo cientistas e pesquisadores de ponta. Mais de 70% de sua equipe de tecnologia possui doutorado ou mestrado. A sede da Quantinuum fica em Broomfield, Colorado, com instalações adicionais nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão, Catar e Singapura. Para obter mais informações, visite www.quantinuum.com.

Disponibilidade de informações no site da Quantinuum

Investidores e demais interessados devem observar que a Quantinuum divulga rotineiramente informações relevantes a investidores e ao mercado por meio de registros na SEC, comunicados à imprensa, teleconferências públicas, transmissões online e o site de Relações com Investidores da Quantinuum. Embora nem todas as informações que a empresa publica no site de Relações com Investidores da Quantinuum sejam de natureza relevante, algumas informações podem ser consideradas relevantes. Assim sendo, a empresa incentiva investidores, a mídia e outras partes interessadas na Quantinuum a analisarem as informações que ela compartilha em ir.quantinuum.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas segundo o significado do Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Estas declarações baseiam-se nas crenças e expectativas atuais da administração da Quantinuum e estão sujeitas a riscos e incertezas significativos. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles descritos nas declarações prospectivas. Quaisquer declarações feitas neste comunicado à imprensa que não sejam declarações de fatos históricos, incluindo declarações sobre nossas crenças, expectativas e perspectivas, são declarações prospectivas. As declarações prospectivas incluem informações sobre possíveis ou supostos resultados operacionais futuros, incluindo nossas projeções e descrições de nossos planos e estratégias de negócios. Essas declarações frequentemente incluem palavras como "antecipar", "esperar", "orientação", "sugerir", "planejar", "acreditar", "pretender", "estimar", "almejar", "projetar", "deveria", "poderia", "iria", "pode", "irá", "prever", "perspectiva", "potencial", "continua", "busca", "prevê" ou as negativas dessas palavras e outras expressões semelhantes.

Os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles descritos nas declarações prospectivas incluem, entre outros: nossa capacidade de desenvolver, comercializar e obter aceitação de mercado para nossos produtos de hardware e software de computação quântica; o ritmo de desenvolvimento da indústria de computação quântica e o momento da vantagem comercial quântica; nossa capacidade de atrair e reter clientes para nossos sistemas de computação quântica e ofertas de computação quântica como serviço; o risco de obsolescência tecnológica ou o surgimento de abordagens concorrentes de computação quântica, incluindo supercondutores, fotônicas ou outras modalidades; nossa dependência de fornecedores e fabricantes-chave de componentes especializados, incluindo aqueles necessários para nossos sistemas quânticos de íons aprisionados; nossa capacidade de escalar a produção de nossos computadores quânticos e sistemas relacionados; nossa capacidade de proteger nossa propriedade intelectual e tecnologia proprietária; os custos significativos de pesquisa e desenvolvimento inerentes ao desenvolvimento de capacidades de computação quântica de próxima geração; nossa capacidade de atrair e reter cientistas, engenheiros e outros profissionais altamente qualificados em um mercado de trabalho competitivo; mudanças no financiamento governamental, controles de exportação ou regulamentações que afetam as tecnologias quânticas; incerteza quanto ao momento e extensão das aplicações comerciais; riscos de segurança cibernética e a proteção de dados confidenciais de clientes; e condições macroeconômicas, instabilidade geopolítica e seus potenciais efeitos em nossos negócios e operações. Para obter informações adicionais sobre esses e outros riscos que podem afetar as declarações prospectivas da empresa, consulte os fatores de risco discutidos nos documentos arquivados pela empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities and Exchange Commission), conforme possam ser atualizados periodicamente. Você deve avaliar todas as declarações prospectivas feitas neste comunicado de imprensa no contexto desses riscos e incertezas. A empresa não assume qualquer intenção ou obrigação de atualizar, revisar ou retirar qualquer declaração prospectiva contida neste comunicado de imprensa, exceto conforme exigido pela legislação ou regulamentação aplicável.

[1] Em 31 de dezembro de 2025.

Anexo













Demonstrações Consolidadas Condensadas de Resultados (não auditadas) (valores em milhares de dólares, exceto dados de ações e por ação)





Os valores podem não totalizar devido ao arredondamento. Trimestre encerrado em 30 de junho, Seis meses encerrados em 30 de junho, 2026 2025 2026 2025 Receita líquida 7.998 2.108 13.235 21.193 Custos e despesas:

Custo da receita 10.312 1.205 11.424 2.670 Despesa de amortização 4.185 2.839 8.370 5.678 Despesas com pesquisa e desenvolvimento — líquidas 367.292 39.667 421.951 75.440 Despesas com vendas e marketing 29.328 3.413 43.064 6.802 Despesas gerais e administrativas 151.907 6.071 160.603 11.569 Custos e despesas totais 563.024 53.195 645.412 102.159 Prejuízo operacional (555.026) (51.087) (632.177) (80.966) Receita líquida de juros (4.719) (999) (9.483) (2.343) Perda na variação do valor justo de passivos de warrants 47.615 6.400 111.815 7.800 Outras receitas/despesas — líquidas (1.971) 429 (2.013) 800 Prejuízo antes dos impostos (595.951) (56.917) (732.496) (87.223) Despesa tributária 569 — 617 183 Perda líquida (596.520) (56.917) (733.113) (87.406) Menos: Prejuízo líquido atribuível à Quantinuum (Cayman) antes das Transações (110.087) N/D (246.680) N/D Menos: Prejuízo líquido atribuível à participação de não controladores (421.015) N/D (421.015) N/D Prejuízo líquido atribuível à Quantinuum Inc. (65.418) N/D (65.418) N/D Prejuízo líquido por ação atribuível aos acionistas ordinários Classe A — básico e diluído¹ (1,93) N/D (1,93) N/D Ações médias ponderadas utilizadas no cálculo do prejuízo líquido por ação atribuível aos acionistas ordinários Classe A — básico e diluído¹ 33.914.995 N/D 33.914.995 N/D













(1) Representa o prejuízo líquido por ação ordinária Classe A e a média ponderada de ações ordinárias Classe A referentes ao período de 5 de junho de 2026 a 30 de junho de 2026, período que abrange a data de efetivação das Transações e o período subsequente a elas, conforme definido na Nota 1 — Descrição da empresa. Consulte a Nota 14 — Lucro Líquido por Ação para obter mais detalhes.







Balanços Consolidados Condensados (não auditados) (em milhares de dólares) Os valores podem não totalizar devido ao arredondamento. 30 de junho de 2026 31 de dezembro de 2025 Ativos Ativos circulantes: Caixa e equivalentes de caixa 2.106.686 762.642 Contas a receber 3.348 5.068 Valores a receber de partes relacionadas 532 604 Investimento líquido em arrendamento, circulante 5.773 5.773 Outros ativos circulantes 32.357 27.754 Total do ativo circulante 2.148.696 801.841 Imobilizado — líquido 150.611 120.965 Ativos de direito de uso 30.911 10.000 Ágio de aquisição 769.631 784.822 Outros ativos intangíveis — líquido 105.105 114.282 Investimento líquido em arrendamento, não circulante 7.216 10.102 Pagamento antecipado a partes relacionadas, não circulante 14.136 — Outros ativos — líquido 3.665 3.613 Ativo total 3.229.971 1.845.625 Passivos Passivo circulante: Contas a pagar 29.393 10.620 Valores a pagar a partes relacionadas 52 1.273 Passivos acumulados 109.286 44.358 Total do passivo circulante 138.731 56.251 Passivo relativo a bônus de subscrição (warrant) — 38.400 Licenças a pagar — passivo não circulante 55.345 55.345 Passivo de arrendamento operacional, não circulante 29.860 7.143 Outros passivos 681 893 Patrimônio temporário Ações preferenciais conversíveis resgatáveis da Série A, com valor nominal de US$ 0,0001 por ação; 31.983.034 ações autorizadas em 31 de dezembro de 2025; 23.119.001 ações emitidas e em circulação em 31 de dezembro de 2025; preferência de liquidação de US$ 423.540 em 31 de dezembro de 2025 — 288.129 Ações preferenciais conversíveis resgatáveis da Série A-1, com valor nominal de US$ 0,0001 por ação; 28.016.966 ações autorizadas, emitidas e em circulação em 31 de dezembro de 2025; preferência de liquidação de US$ 479.930.628 em 31 de dezembro de 2025 — 400.978 Ações preferenciais conversíveis resgatáveis da Série B, com valor nominal de US$ 0,0001 por ação; 31.753.266 ações autorizadas em 31 de dezembro de 2025; 31.336.698 ações emitidas e em circulação em 31 de dezembro de 2025; preferência de liquidação de US$ 878.367.645 em 31 de dezembro de 2025 — 824.834 Patrimônio líquido dos acionistas / Patrimônio líquido da Quantinuum (Cayman) Ações da Quantinuum (Cayman) — 173.652 Ações preferenciais, com valor nominal de US$ 0,0001 por ação; 20.000.000 ações autorizadas em 30 de junho de 2026; nenhuma ação emitida e em circulação em 30 de junho de 2026 — — Ações ordinárias Classe A, com valor nominal de US$ 0,0001 por ação; 2.000.000.000 ações autorizadas em 30 de junho de 2026; 36.134.196 ações emitidas e em circulação em 30 de junho de 2026 3 — Ações ordinárias Classe B, com valor nominal de US$ 0,0001 por ação; 2.000.000.000 ações autorizadas em 30 de junho de 2026; 226.771.877 ações emitidas e em circulação em 30 de junho de 2026 23 — Capital integralizado adicional 480.105 — Outros resultados abrangentes acumulados (prejuízos) (1.631) — Déficit acumulado (65.418) — Patrimônio líquido total atribuível à Quantinuum Inc. / Quantinuum (Cayman) 413.082 173.652 Participação de não controladores 2.592.272 — Patrimônio líquido total 3.005.354 173.652 Total do passivo e patrimônio líquido 3.229.971 1.845.625

Demonstrações Consolidadas Condensadas dos Fluxos de Caixa (não auditadas) (em milhares de dólares) Os valores podem não totalizar devido ao arredondamento. Seis meses encerrados em 30 de junho, 2026 2025 Fluxos de caixa das atividades operacionais: Perda líquida (733.113) (87.406) Ajustes para conciliar com o caixa líquido utilizado nas atividades operacionais Depreciação e amortização 18.460 14.851 Despesa de arrendamento não monetária 230 1.395 Receita de vendas por arrendamento tipo venda — (16.526) Despesa com remuneração baseada em ações 447.454 — Perda na variação do valor justo de passivos de warrants 111.815 7.800 (Ganho)/Perda na alienação e baixa de ativos (10) 901 Despesa de juros 4 4 (Ganho)/perda cambial — líquido 62 (15) Acesso a hardware de computação quântica 4.648 2.991 Variações nos ativos e passivos operacionais Contas a receber 1.690 1.843 Valores a receber de partes relacionadas 38 229 Outros ativos circulantes (11.082) 565 Investimento líquido em arrendamento 2.886 2.886 Adiantamento a partes relacionadas, não circulante (14.136) — Outros ativos — líquido 472 1.516 Contas a pagar 15.463 4.387 Valores a pagar a partes relacionadas (710) (534) Passivos acumulados 26.943 (746) Outros passivos (199) 79 Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais (129.085) (65.780) Fluxos de caixa das atividades de investimento: despesas de capital (39.177) (37.721) Caixa líquido utilizado em atividades de investimento (39.177) (37.721) Fluxos de caixa das atividades de financiamento: Receita proveniente da emissão de ações ordinárias 1.628.774 — Custos de emissão de ações ordinárias (23.534) — Impostos retidos na fonte pagos sobre remuneração em ações (91.984) — Fluxo de caixa líquido proveniente de atividades de financiamento 1.513.256 — Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa (951) 23 Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa 1.344.044 (103.478) Caixa e equivalentes de caixa no início do período 762.642 172.343 Caixa e equivalentes de caixa no final do período 2.106.686 68.865 Atividades de investimento e financiamento que não envolvem caixa: Aquisições de imobilizado não pagas 9.227 8.348 Impostos retidos na fonte não pagos sobre remuneração em ações 38.692 — Custos de emissão não pagos 5.672 — Valor das ações emitidas por meio do exercício de warrants sem desembolso de caixa 150.215 —

Conciliação do Lucro Bruto GAAP com o Lucro Bruto Ajustado (não auditado) (valores em milhares de dólares, exceto percentuais) Os valores podem não totalizar devido ao arredondamento. Trimestre encerrado em 30 de junho,

Seis meses encerrados em 30 de junho, 2026 2025 2026 2025 Receita líquida 7.998 2.108 13.235 21.193 Custo da receita 10.312 1.205 11.424 2.670 Amortização de ativos intangíveis adquiridos, parcela do custo da receita¹ 2.839 2.839 5.679 5.679 Lucro bruto GAAP (5.153) (1.936) (3.868) 12.844 Margem bruta GAAP (64,4 %) (91,8 %) (29,2 %) 60,6 % Adicionar novamente: remuneração em ações e encargos sociais patronais relacionados² 6.573 — 6.573 — Adicionar novamente: Depreciação e amortização³ 3.515 3.249 7.039 6.579 Lucro bruto ajustado 4.935 1.312 9.744 19.423 Margem bruta ajustada 61,7 % 62,3 % 73,6 % 91,6 %

























(1) Nossas demonstrações consolidadas condensadas de resultados apresentam a amortização de intangíveis adquiridos como uma única linha separada e não apresentam um subtotal de lucro bruto. O valor apresentado nesta tabela é a parcela daquela linha atribuível ao custo da receita, alocada de acordo com os ativos aos quais se refere. O custo da receita é apresentado conforme reportado. A parte restante é apresentada em pesquisa e desenvolvimento.

(2) Representa a despesa com remuneração baseada em ações e os encargos sociais patronais relacionados à consolidação dos direitos sobre ações (vesting), em ambos os casos alocados ao custo da receita. Os encargos sociais sobre a folha de pagamento a cargo do empregador totalizaram 242 e 242 nos períodos de três e seis meses encerrados em 30 de junho de 2026, respectivamente, e 0 nos períodos correspondentes do ano anterior. Estes valores constituem um subconjunto do ajuste relativo à remuneração baseada em ações e aos encargos sociais patronais associados, apresentado na conciliação do prejuízo líquido segundo o GAAP.

(3) Representa a depreciação de imobilizado e a amortização de ativos intangíveis adquiridos alocadas ao custo da receita.

Reconciliação do prejuízo líquido GAAP com o prejuízo líquido ajustado, o EBITDA ajustado e o lucro por ação ajustado (não auditado) (valores em milhares de dólares, exceto valores por ação) Os valores podem não totalizar devido ao arredondamento. Trimestre encerrado em 30 de junho, Seis meses encerrados em 30 de junho, 2026 2025 2026 2025 Numerador Prejuízo líquido atribuível à Quantinuum Inc. (65.418) N/D (65.418) N/D Menos: Prejuízo líquido atribuível à Quantinuum (Cayman) antes das Transações (110.087) N/D (246.680) N/D Menos: Prejuízo líquido atribuível à participação de não controladores (421.015) N/D (421.015) N/D Prejuízo líquido GAAP, convertido¹ (596.520) (56.917) (733.113) (87.406) Adicionar novamente: despesa com imposto de renda 569 — 617 183 Remuneração em ações e impostos patronais relacionados² 464.587 — 464.587 — Preparação para o IPO, custos jurídicos e outros custos da transação³ 10.620 — 19.801 — Ajuste a valor justo de warrants⁴ 47.615 6.400 111.815 7.800 Perda na alienação e baixa de ativos 24 594 (10) 901 Prejuízo ajustado antes dos impostos, totalmente distribuído (73.105) (49.923) (136.303) (78.522) Imposto à alíquota legal presumida⁵ 0 0 0 0 Prejuízo líquido ajustado, totalmente distribuído (73.105) (49.923) (136.303) (78.522) Receita de juros, líquida (4.719) (999) (9.483) (2.343) Depreciação e outros⁶ 5.329 4.630 10.090 9.173 Amortização de ativos intangíveis adquiridos⁷ 4.185 2.839 8.370 5.678 EBITDA ajustado (68.310) (43.453) (127.326) (66.014) Denominador⁸ Média ponderada de ações ordinárias Classe A em circulação, básica e diluída 33.914.995 N/D 33.914.995 N/D Adicionar: Unidades Ordinárias da Quantinuum Holdings 227.582.892 N/D 227.582.892 N/D Ações ajustadas, totalmente distribuídas, básicas e diluídas 261.497.887 N/D 261.497.887 N/D Por ação⁸ Prejuízo líquido GAAP por ação ordinária Classe A, básico e diluído (1,93) N/D (1,93) N/D Prejuízo líquido ajustado por ação, totalmente distribuído, básico e diluído (0,28) n.m. (0,52) n.m.

(1) A base de conversão inclui os interesses econômicos representados pelas ações ordinárias Classe A e pelas Unidades Ordinárias da Quantinuum Holdings, como se todas as Unidades Ordinárias tivessem sido trocadas por ações ordinárias Classe A. É utilizado porque as ações ordinárias Classe A representam uma participação minoritária no interesse econômico da Quantinuum Holdings.

(2) Representa despesas de remuneração não monetárias associadas a prêmios baseados em ações, incluindo despesas reconhecidas em decorrência da Reorganização, juntamente com os encargos sociais patronais incidentes sobre a consolidação (vesting) das ações. Os encargos sociais sobre a folha de pagamento a cargo do empregador totalizaram US$ 17.127 e US$ 17.127 nos períodos de três e seis meses encerrados em 30 de junho de 2026, respectivamente, e zero nos períodos correspondentes do ano anterior. O componente de remuneração baseada em ações corresponde à linha de despesa com remuneração em ações nas demonstrações consolidadas condensadas dos fluxos de caixa.

(3) Representa custos da oferta pública inicial, custos de transação e custos relacionados à transição para os padrões de reporte de uma companhia aberta. Estes custos representam honorários profissionais relativos a serviços de assessoria, jurídicos, contábeis, de avaliação e outros serviços profissionais ou de consultoria incorridos em conexão com o IPO. O escopo desses custos é definido com base em sua causa, e possuem um término definido. Eles não incluem os custos contínuos de operação como empresa de capital aberto.

(4) Representa a variação no valor justo, sem impacto no caixa, de warrants classificados como passivo, a qual é decorrente de premissas de avaliação e da remensuração contábil, e não de atividades operacionais.

(5) Representa o efeito fiscal do prejuízo ajustado antes dos impostos, utilizando a alíquota de imposto estatutária presumida apresentada na tabela.

(6) Representa a depreciação e amortização totais, conforme nossas demonstrações consolidadas condensadas dos fluxos de caixa, menos a amortização de ativos intangíveis adquiridos, apresentada separadamente abaixo. Inclui a amortização de software capitalizado.

(7) Representa a amortização do total de ativos intangíveis adquiridos para o período e concorda com a linha de despesa de amortização nas demonstrações consolidadas condensadas dos resultados.

(8) O denominador compreende ações ordinárias Classe A e todas as Unidades Ordinárias da Quantinuum Holdings. As ações ordinárias Classe B não possuem valor econômico, conferem apenas direitos de voto e são canceladas mediante a troca pelas correspondentes Unidades Ordinárias.

(9) O prejuízo líquido GAAP por ação ordinária Classe A abrange apenas o período a partir de 5 de junho de 2026, após as Transações, enquanto o prejuízo líquido ajustado por ação, em base totalmente distribuída, abrange todo o período apresentado. Portanto, as duas medidas não são calculadas com base no mesmo período. Não são apresentados valores por ação para períodos anteriores à Reorganização, pois o cálculo não produziria valores significativos para os usuários.

FONTE Quantinuum