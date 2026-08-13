Quantinuum publie ses résultats du deuxième trimestre 2026

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a progressé de 279 % en glissement annuel ; Révision à la hausse des prévisions pour l'exercice 2026

A démontré une fidélité logique proche de 99,999 % (les « 5 neufs ») sur Helios, renforçant ainsi son leadership en matière de tolérance aux pannes

A annoncé un partenariat inédit dans le secteur avec Oracle pour déployer Helios en tant que service OCI (Oracle Cloud Infrastructure)

A renforcé sa chaîne d'approvisionnement dans le cadre d'une collaboration stratégique avec un grand fabricant mondial de composants électroniques

BROOMFIELD, Colo., 13 août 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum Inc. (Nasdaq : QNT) (la « Société »), entreprise de premier plan dans le domaine de l'informatique quantique, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2026.

« Nos résultats du deuxième trimestre témoignent d'une mise en œuvre rigoureuse de notre stratégie. Nous avons réalisé des avancées décisives en matière de R&D, afin de faire progresser notre feuille de route technologique et de renforcer notre position concurrentielle, nous avons consolidé notre chaîne d'approvisionnement et nos capacités de production et avons renforcé l'engagement de notre écosystème de développeurs », a déclaré Rajeeb Hazra, Président-directeur général de Quantinuum. « Par conséquent, nous constatons une accélération de la dynamique commerciale de l'entreprise, qui se reflète dans les résultats du deuxième trimestre et dans l'amélioration des perspectives pour l'ensemble de l'exercice. Avec plus de 2 milliards de dollars de liquidités, nous sommes en mesure d'investir pour accélérer la mise en œuvre de nos plans d'affaires, tout en conservant une approche rigoureuse en matière d'allocation du capital, afin de garantir une croissance et une rentabilité durables à long terme. »

Principales données financières pour le deuxième trimestre 2026

A procédé à la première offre au public de titres financiers classique du secteur, permettant de lever 1,7 milliard de dollars de produits bruts

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 8 millions de dollars, soit une hausse de 279 % en glissement annuel, contre 2 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.

Sur la base des PCGR, la marge brute s'est établie à (64,4 %), en hausse de 27 points de pourcentage par rapport à la même période de l'année précédente

La marge brute ajustée s'est établie à 62 %, en baisse de 60 points de base par rapport à la même période de l'année précédente

La perte nette selon les PCGR s'est élevée à 597 millions de dollars, contre une perte nette de 57 millions de dollars pour la même période de l'année précédente.

La perte ajustée au titre du BAIIA s'est élevée à 68 millions de dollars, 43 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente

La perte nette par action, selon les PCGR, attribuable aux actionnaires titulaires d'actions ordinaires de catégorie A s'est élevée à 1,93 dollar.

La perte nette ajustée par action s'est élevée à 0,28 dollar

La trésorerie et équivalents de trésorerie, ainsi que les placements à court terme, s'élevaient à 2,1 milliards de dollars au 30 juin 2026.

Le BAIIA ajusté, la marge brute ajustée et la perte nette ajustée par action sont des indicateurs financiers non conformes aux PCGR, définis dans la section « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR ». Pour rapprocher les indicateurs financiers non conformes aux PCGR avec les indicateurs financier conformes aux PCGR les plus directement comparables, veuillez vous reporter aux tableaux figurant en annexe à la fin du présent communiqué de presse.

Faits marquants du deuxième trimèstre et de l'actiivté récente

Faits marquants sur le plan commercial

L'entreprise a annoncé un partenariat stratégique inédit dans le secteur avec Oracle visant à déployer Helios sur le centre de données d'IA d'Oracle Cloud Infrastructure (OCI), afin de permettre l'exécution de charges de travail hybrides combinant l'IA et l'informatique quantique en tant que service OCI. En fonctionnant sur site au sein de l'infrastructure d'OCI, Helios a vocation à s'intégrer de manière transparente aux services OCI existants de calcul, de mise en réseau, de stockage, de gestion des identités et de données, tout en respectant les mêmes règles de gouvernance et les mêmes contrôles d'accès que ceux déjà utilisés par les clients.

Annonce d'une collaboration stratégique avec HPE visant à mettre en place un cadre permettant d'associer l'informatique quantique aux environnements CHP et IA, et à proposer aux entreprises des solutions hybrides quantiques-classiques destinées à des cas d'utilisation scientifiques et industriels à forte valeur ajoutée.

Étapes clés de la R&D

Technologie des produits et chaîne d'approvisionnement

Quantinuum a démontré sur Helios une fidélité logique de près de 99,999 % (les 5 neufs) à la pointe du secteur, grâce à une nouvelle famille de codes de correction des erreurs quantiques, renforçant ainsi son leadership en matière de tolérance aux pannes.

Le lancement de Sol en 2027 est sur la bonne voie : la puce de calcul quantique à piège à ions de Sol est revenue de fabrication et la phase de validation du produit avance.

Le programme Apollo se poursuit conformément à l'échéancier prévu pour 2029, des progrès significatifs ayant été réalisés dans les principaux sous-systèmes architecturaux grâce à la phase de prototypage.

Signature d'un nouvel accord de développement conjoint avec un fabricant mondial de premier plan dans le secteur de l'électronique, en vue de développer conjointement l'infrastructure, l'ingénierie des systèmes et les capacités de fabrication nécessaires aux futures générations d'ordinateurs quantiques.

Signature d'une lettre d'intention avec le CHIPS R&D Office du ministère américain du Commerce, afin de renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales et de consolider la position de leader des États-Unis dans le domaine de l'informatique quantique à ions piégés.

Écosystème

L'adoption de la plateforme de calcul quantique Nexus s'accélère : 180 organisations utilisent désormais cette plateforme de développement basée sur le cloud pour créer des applications quantiques.

Lancement de Guppy Playpond, un environnement Web intuitif conçu pour permettre aux développeurs d'apprendre à écrire et à tester du code en Guppy, afin de favoriser l'adoption de ce langage de programmation quantique nouvelle génération.

Le Quantinuum Startup Partner Program (programme de partenariat avec des startups) a été élargi avec Qedma, dont le logiciel de suppression et d'atténuation des erreurs a été intégré à la plateforme Nexus de Quantinuum, offrant ainsi aux utilisateurs professionnels et scientifiques une couche d'optimisation supplémentaire capable d'améliorer la précision pour les charges de travail volumineuses et complexes.

Recherche appliquée

Un nouvel algorithme parallèle d'estimation de phase quantique a été mis au point, afin de déterminer plus rapidement et avec plus de précision les propriétés moléculaires, dont les applications sont nombreuses, notamment dans les secteurs pharmaceutique, des sciences de la vie et de l'énergie.

A démontré, en collaboration avec NVIDIA et une entreprise pharmaceutique figurant au classement Fortune 100, comment la simulation quantique basée sur l'IA peut potentiellement améliorer la caractérisation des propriétés moléculaires dans les applications pharmaceutiques.

Simulation de matériaux magnétiques complexes avec une précision dépassant les capacités pratiques des ordinateurs classiques les plus avancés, pouvant servir à améliorer les systèmes de train à sustentation magnétique et d'IRM.

Perspectives financières

La société faisant appel à l'épargne publique publie ses premières prévisions officielles, avec un chiffre d'affaires prévu pour 2026 compris entre 28 et 32 millions de dollars.

Téléconférence du deuxième trimestre 2026

Quantinuum organisera une téléconférence le mardi 11 août 2026 à 17 h (heure de la côte Est) afin de présenter ses résultats du deuxième trimestre clos le 30 juin 2026 et de faire le point sur ses activités. La conférence sera diffusée par webdiffusion en direct ici.

Un enregistrement de la webdiffusion sera mis à disposition sur le site web de Quantinuum consacré aux relations avec les investisseurs après la téléconférence et restera consultable pendant un an.

Indicateurs financiers non conformes aux PCGR

En complément des états financiers consolidés condensés de Quantinuum présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis, la Société utilise les indicateurs financiers non conformes aux PCGR suivants, présentés dans le présent communiqué : Profit brut ajusté, marge brute ajustée, perte nette ajustée (après répartition intégrale), BAIIA ajusté et perte nette ajustée par action (après répartition intégrale).

Le profit brut ajusté est calculé à partir du profit brut conforme aux PCGR, à laquelle sont réintégrées la rémunération en actions et les charges sociales correspondantes imputables au coût des revenus, ainsi que les amortissements et dépréciations imputables au coût des revenus.

La marge brute ajustée est calculée en divisant le profit brut ajusté par le chiffre d'affaires net.

La perte nette ajustée, après répartition intégrale est calculée à partir de la perte nette conforme aux PCGR selon la conversion en vigueur, à laquelle est réintégrée la charge d'impôt de l'exercice conforme aux PCGR, puis des ajustements sont réalisés pour tenir compte de la rémunération en actions et des charges sociales y afférents, des coûts liés à l'offre publique initiale et au passage au régime d'obligation d'informations des sociétés faisant appel à l'épargne publique, les changements apportés à la juste valeur des bons de souscription classés en passifs, ainsi que la perte liée à la cession et à la dépréciation d'actifs, puis un taux d'imposition légal supposé est appliqué à la perte avant impôts ajustée qui en résulte. Aucun avantage fiscal n'est comptabilisé au titre des pertes faisant l'objet d'une provision pour dépréciation intégrale, aucun avantage fiscal n'étant donc reflété dans les périodes présentées.

Le BAIIA ajusté est calculé à partir de la perte nette ajustée (après répartition intégrale), et exclut en outre les intérêts nets, la dépréciation et les amortissements des immobilisations incorporelles acquises.

La perte nette ajustée par action (après répartition intégrale) est calculée en divisant la perte nette ajustée (après répartition intégrale) par le nombre d'actions ajustées (après répartition intégrale), de base et diluées, comprenant le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires de catégorie A en circulation et des parts ordinaires de Quantinuum Holdings.

La direction estime que ces indicateurs donnent aux investisseurs des informations supplémentaires utiles pour évaluer les performances opérationnelles de la Société et les tendances d'une période à l'autre. Les résultats de Quantinuum comprennent d'importantes dépenses sans mouvement de fonds qui ne reflètent pas le coût d'exploitation de l'entreprise au cours de la période, principalement des rémunérations en actions comptabilisées à l'issue de la réorganisation et la réévaluation des bons de souscription classés en passifs. Ces deux éléments sont déterminés par des critères comptables et des facteurs externes plutôt que par l'activité opérationnelle. Quantinuum étant une entreprise en phase de démarrage commercial, ses résultats d'une période à l'autre sont également influencés par le calendrier des contrats individuels. Les indicateurs qui permettent de distinguer les performances d'exploitation sous-jacentes des éléments sans effet sur la trésorerie et des éléments liés à la transition aident les investisseurs à évaluer les tendances d'une période à l'autre.

En raison de la structure Up-C de Quantinuum, la perte nette conforme aux PCGR attribuable à Quantinuum Inc. ne reflète que les actions de catégorie A des résultats économiques. La présentation des résultats ajustés selon la conversion en vigueur et après répartition intégrale reflète l'ensemble de l'activité économique. C'est en effet ainsi que la direction évalue les performances et gère l'entreprise. La direction utilise ces indicateurs pour la planification et les prévisions internes, l'évaluation des performances d'exploitation et l'élaboration des budgets.

Ces indicateurs financiers non conformes aux PCGR sont fournis à titre complémentaire et ne sont pas établis conformément aux PCGR. Ces informations ne doivent pas être considérées isolément ni se substituer aux informations financières les plus directement comparables établies conformément aux PCGR. Les indicateurs non conformes aux PCG de Quantinuum peuvent différer de ceux portant des noms similaires utilisés par d'autres sociétés et, par conséquent, ne sont pas nécessairement comparables. Les investisseurs sont invités à consulter les rapprochements et à ne pas se fonder sur un seul indicateur financier pour évaluer l'activité de la Société.

Chaque indicateur financier non conforme aux PCGR fait l'objet d'un rapprochement avec l'indicateur financier conforme aux PCGR le plus directement comparable dans les tableaux figurant à la fin du présent communiqué.

À propos de Quantinuum

Quantinuum est une société d'informatique quantique de premier plan qui propose une plateforme complète conçue pour permettre le déploiement de l'informatique quantique dans des environnements réels. La société a commercialisé plusieurs générations de systèmes quantiques à ions piégés, basés sur l'architecture QCCD bien établie, qu'elle a mise en œuvre avec des conceptions et des capacités innovantes afin d'atteindre les niveaux de précision les plus élevés du secteur, sur la base d'une fidélité moyenne des portes à deux qubits.[1] Quantinuum collabore activement avec des leaders du marché dans les secteurs pharmaceutique, des sciences des matériaux, des services financiers, ainsi qu'avec les marchés publics et industriels, sans oublier les établissements universitaires et de recherche du monde entier. L'entreprise emploie environ 800 personnes dans le monde, dont des scientifiques et des chercheurs de haut niveau. Plus de 70 % des membres de son équipe technique sont titulaires d'un doctorat ou d'un master. Le siège de Quantinuum est situé à Broomfield, dans le Colorado, et la société possède d'autres installations aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Japon, au Qatar et à Singapour. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.quantinuum.com

Disponibilité des informations sur le site Web de Quantinuum

Les investisseurs et autres parties intéressées sont invités à noter que Quantinuum communique régulièrement des informations importantes aux investisseurs et au marché par le biais de documents déposés auprès de la SEC, de communiqués de presse, de téléconférences publiques, de webdiffusions et du site Internet dédié aux relations avec les investisseurs de Quantinuum. Bien que toutes les informations publiées par la Société sur le site Web Quantinuum Investor Relations ne soient pas de nature significative, certaines d'entre elles pourraient être considérées comme telles. Par conséquent, la Société invite les investisseurs, les médias et toute autre personne intéressée par Quantinuum à consulter les informations qu'elle publie sur le site ir.quantinuum.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi de 1995 relative à la réforme des litiges sur les titres privés. Ces déclarations sont basées sur les convictions et les attentes de la direction de Quantinuum et sont soumises à des incertitudes et risques importants. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne constituent pas des faits historiques, y compris celles concernant nos convictions, nos attentes et nos perspectives, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent des informations concernant des résultats d'exploitation futurs possibles ou supposés, y compris nos prévisions ainsi que la description de nos plans d'affaires et de nos stratégies. Ces déclarations comportent souvent des termes tels que « anticiper », « s'attendre à », « prévisions », « suggérer », « prévoir », « penser que », « avoir l'intention de », « estimer », « viser », « projeter », « devrait », « pourrait », « serait», « peut-être », « sera », « prévoir », « perspectives », « potentiel », « continuer de », « chercher à », « prédire » ou les formes négatives de ces mots et d'autres expressions similaires.

Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter : notre capacité à développer, commercialiser et faire accepter par le marché nos produits matériels et logiciels d'informatique quantique ; le rythme de développement du secteur de l'informatique quantique et le moment où l'avantage quantique commercial se concrétisera ; notre capacité à attirer et à fidéliser des clients pour nos systèmes d'informatique quantique et nos offres d'informatique quantique en tant que service ; le risque d'obsolescence technologique ou l'émergence d'approches concurrentes en matière d'informatique quantique, notamment les modalités supraconductrices, photoniques ou autres ; notre dépendance vis-à-vis de fournisseurs clés et de fabricants de composants spécialisés, y compris ceux nécessaires à nos systèmes quantiques à ions piégés ; notre capacité à augmenter la production de nos ordinateurs quantiques et des systèmes associés ; notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle et notre technologie exclusive ; les coûts de recherche et développement importants inhérents au développement de capacités d'informatique quantique nouvelle génération ; notre capacité à attirer et à fidéliser des scientifiques, ingénieurs et autres collaborateurs hautement qualifiés sur un marché du travail concurrentiel ; les changements dans les financements publics, les contrôles à l'exportation ou les réglementations affectant les technologies quantiques ; l'incertitude concernant le calendrier et l'ampleur des applications commerciales ; les risques liés à la cybersécurité et à la protection des données sensibles des clients ; ainsi que les conditions macroéconomiques, l'instabilité géopolitique et leurs effets potentiels sur notre activité et nos opérations. Pour plus d'informations sur ces risques et d'autres risques susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société, veuillez vous reporter aux facteurs de risque de la Société présentés dans ses documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ces facteurs de risque pouvant faire l'objet de mises à jour ponctuelles. Il convient d'apprécier toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse à la lumière de ces risques et incertitudes. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour, de réviser ou de retirer toute déclaration prospective figurant dans le présent communiqué de presse, sauf si la législation ou la réglementation en vigueur l'exige.

[1] Au 31 décembre 2025.

Annexe

Etats consolidés condensés des opérations (non audités) (en milliers de dollars, sauf pour le nombre d'actions et les données par action)





Les montants peuvent ne pas correspondre à la somme totale en raison des arrondis. Trimestre clos le 30 juin, Semestre clos le 30 juin, 2026 2025 2026 2025 Chiffre d'affaires — net 7 998 2 108 13 235 21 193 Coûts et dépenses :

Coût des revenus 10 312 1 205 11 424 2 670 Charges d'amortissement 4 185 2 839 8 370 5 678 Frais de recherche et développement — nets 367 292 39 667 421 951 75 440 Frais de vente et de marketing 29 328 3 413 43 064 6 802 Frais généraux et administratifs 151 907 6 071 160 603 11 569 Total des coûts et dépenses 563 024 53 195 645 412 102 159 Perte d'exploitation (555 026) (51 087) (632 177) (80 966) Intérêts — nets (4 719) (999) (9 483) (2 343) Perte liée aux changements apportés à la juste valeur des passifs liés aux bons de souscription 47 615 6 400 111 815 7 800 Autres (revenus)/dépenses — net (1 971) 429 (2 013) 800 Perte avant impôts (595 951) (56 917) (732 496) (87 223) Charges fiscales 569 — 617 183 Perte nette (596 520) (56 917) (733 113) (87 406) Moins : Perte nette attribuable à Quantinuum (Cayman) avant les transactions (110 087) S/O (246 680) S/O Moins : Perte nette attribuable aux participations minoritaires (421 015) S/O (421 015) S/O Perte nette attribuable à Quantinuum Inc. (65 418) S/O (65 418) S/O Perte nette par action attribuable aux actionnaires titulaires d'actions ordinaires de catégorie A — de base et diluée¹ (1,93) S/O (1,93) S/O Nombre moyen pondéré d'actions utilisé pour calculer la perte nette par action attribuable aux actionnaires titulaires d'actions ordinaires de catégorie A — de base et diluée¹ 33 914 995 S/O 33 914 995 S/O























(1) Représente la perte nette par action ordinaire de catégorie A et le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires de catégorie A pour la période comprise entre le 5 juin 2026 et le 30 juin 2026, c'est-à-dire la période à compter de la prise d'effet des Transactions, telles que définies dans la Note 1 — Description de l'organisation. Pour plus de détails, se reporter à la note 14 — Bénéfice net par action.

Bilans consolidés condensés (non audités) (en milliers de dollars) Les montants peuvent ne pas correspondre à la somme totale en raison des arrondis. 30 juin 2026 31 décembre 2025 Actifs Actifs à court terme : Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 106 686 762 642 Comptes débiteurs 3 348 5 068 Créances sur des parties liées 532 604 Investissement net en crédits-bails, courant 5 773 5 773 Autres actifs à court terme 32 357 27 754 Total des actifs à court terme 2 148 696 801 841 Immobilisations corporelles — nettes 150 611 120 965 Actifs liés à un droit d'utilisation 30 911 10 000 Écart d'acquisition 769 631 784 822 Autres immobilisations incorporelles — nettes 105 105 114 282 Investissement net en crédits-bails, non courant 7 216 10 102 Acomptes versés à des parties liées, non courants 14 136 — Autres actifs — nets 3 665 3 613 Total des actifs 3 229 971 1 845 625 Passifs Passifs à court terme : Comptes fournisseurs 29 393 10 620 Créances des parties liées 52 1 273 Frais à payer 109 286 44 358 Total du passif à court terme 138 731 56 251 Passif lié aux bons de souscription — 38 400 Dette liée aux licences, partie non courante 55 345 55 345 Passifs liés aux contrats de location simple, non courants 29 860 7 143 Autres passifs 681 893 Capitaux propres temporaires Actions privilégiées convertibles et rachetables de catégorie A, d'une valeur nominale de 0,0001 $ par action ; 31 983 034 actions autorisées au 31 décembre 2025 ; 23 119 001 actions émises et en circulation au 31 décembre 2025 ; préférence de liquidation de 423 540 dollars au 31 décembre 2025 — 288 129 Actions privilégiées convertibles et rachetables de catégorie A-1, d'une valeur nominale de 0,0001 $ par action ; 28 016 966 actions autorisées, émises et en circulation au 31 décembre 2025 ; préférence de liquidation de 479 930 628 dollars au 31 décembre 2025 — 400 978 Actions privilégiées convertibles et rachetables de catégorie B, d'une valeur nominale de 0,0001 $ par action ; 31 753 266 actions autorisées au 31 décembre 2025 ; 31 336 698 actions émises et en circulation au 31 décembre 2025 ; préférence de liquidation de 878 367 645 dollars au 31 décembre 2025 — 824 834 Capitaux propres / Capitaux propres de Quantinuum (Cayman) Capitaux propres de Quantinuum (Cayman) — 173 652 Actions privilégiées, d'une valeur nominale de 0,0001 $ par action ; 20 000 000 actions autorisées au 30 juin 2026 ; aucune action émise et en circulation au 30 juin 2026 — — Action ordinaire de catégorie A, d'une valeur nominale de 0,0001 $ par action ; 2 000 000 000 actions autorisées au 30 juin 2026 ; 36 134 196 actions émises et en circulation au 30 juin 2026 3 — Action ordinaire de catégorie B, d'une valeur nominale de 0,0001 $ par action ; 2 000 000 000 actions autorisées au 30 juin 2026 ; 226 771 877 actions émises et en circulation au 30 juin 2026 23 — Capital d'apport supplémentaire 480 105 — Autres éléments du résultat (perte) global cumulés (1 631) — Déficit accumulé (65 418) — Total des capitaux propres attribuables à Quantinuum Inc. / Quantinuum (Cayman) 413 082 173 652 Participations minoritaires 2 592 272 — Total des capitaux propres 3 005 354 173 652 Total du passif et des capitaux propres 3 229 971 1 845 625

États consolidés condensés des flux de trésorerie (non audité) (en milliers de dollars) Les montants peuvent ne pas correspondre à la somme totale en raison des arrondis. Semestre clos le 30 juin, 2026 2025 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : Perte nette (733 113) (87 406) Ajustements nécessaires pour rapprocher l'encaisse utilisé pour les activités d'exploitation Dépréciation et amortissement 18 460 14 851 Charge de location hors trésorerie 230 1 395 Ventes dans le cadre d'un contrat de location-vente — (16 526) Charges liées à la rémunération en actions 447 454 — Perte liée à la variation de la juste valeur des passifs liés aux bons de souscription 111 815 7 800 (Gain)/Perte sur la cession et la dépréciation d'actifs (10) 901 Charges d'intérêts 4 4 (Gain)/perte de change — net 62 (15) Accès au matériel d'informatique quantique 4 648 2 991 Évolution des actifs et passifs d'exploitation Comptes débiteurs 1 690 1 843 Créances sur des parties liées 38 229 Autres actifs à court terme (11 082) 565 Investissement net en crédits-bails 2 886 2 886 Acomptes versés à des parties liées, non courants (14 136) — Autres actifs — nets 472 1 516 Comptes fournisseurs 15 463 4 387 Créances des parties liées (710) (534) Frais à payer 26 943 (746) Autres passifs (199) 79 Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement (129 085) (65 780) Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement : Dépenses d'investissement (39 177) (37 721) Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement (39 177) (37 721) Flux de trésorerie provenant des activités de financement : Produit issu de l'émission d'actions ordinaires 1 628 774 — Frais d'émission d'actions ordinaires (23 534) — Retenues à la source versées au titre de la rémunération en actions (91 984) — Encaisse nette provenant des activités de financement 1 513 256 — Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (951) 23 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 1 344 044 (103 478) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 762 642 172 343 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 2 106 686 68 865 Opérations d'investissement et de financement sans effet de trésorerie : Achats non réglés d'immobilisations corporelles 9 227 8 348 Retenues à la source au titre de la rémunération en actions non réglées 38 692 — Frais d'émission non réglés 5 672 — Valeur des actions émises à la suite de l'exercice de bons de souscription sans numéraire 150 215 —

Rapprochement entre le profit brut conforme aux PCGR et le profit brut ajusté (non audité) (en milliers de dollars, sauf les pourcentages) Les montants peuvent ne pas correspondre à la somme totale en raison des arrondis. Trimestre clos le 30 juin,

Semestre clos le 30 juin, 2026 2025 2026 2025 Recettes, nettes 7 998 2 108 13 235 21 193 Coût des revenus 10 312 1 205 11 424 2 670 Amortissement des immobilisations incorporelles acquises, partie correspondant au coût des revenus¹ 2 839 2 839 5 679 5 679 Profit brut conforme aux PCGR (5 153) (1 936) (3 868) 12 844 Marge brute conforme aux PCGR (64,4 %) (91,8 %) (29,2 %) 60,6 % Réintégration : Avantages sur les capitaux propres et charges sociales correspondantes² 6 573 — 6 573 — Réintégration : Dépréciation et amortissement³ 3 515 3 249 7 039 6 579 Profit brut ajusté 4 935 1 312 9 744 19 423 Marge brute ajustée 61,7 % 62,3 % 73,6 % 91,6 %















(1) Nos états consolidés condensés des opérations présentent l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises sur une ligne distincte et ne font pas apparaître de sous-total de profit brut. Le montant indiqué dans ce tableau correspond à la partie de cette ligne imputable au coût des revenus, répartie en fonction des actifs auxquels elle se rapporte. Le coût des revenus est présenté tel qu'il a été comptabilisé. La partie restante est présentée dans la recherche et développement.

(2) Correspond aux charges liées à la rémunération en actions et aux charges sociales de l'employeur associées à l'acquisition définitive des titres, ces deux éléments étant imputables au coût des revenus. Les charges sociales étaient de 242 et 242 pour les trois et six mois clos le 30 juin 2026, respectivement, contre 0 pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Ces montants constituent une partie de l'ajustement relatif aux avantages sur les capitaux propres et aux charges sociales associées, présenté dans le rapprochement de la perte nette conforme aux PCGR.

(3) Correspond à la dépréciation des immobilisations corporelles et à l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, imputables au coût des revenus.

Rapprochement entre la perte nette conforme aux PCGR et la perte nette ajustée, le BAIIA ajusté et le bénéfice par action ajusté (non audité) (en milliers de dollars, sauf pour le nombre d'actions et les montants par action) Les montants peuvent ne pas correspondre à la somme totale en raison des arrondis. Trimestre clos le 30 juin, Semestre clos le 30 juin, 2026 2025 2026 2025 Numérateur Perte nette attribuable à Quantinuum Inc. (65 418) S/O (65 418) S/O Moins : Perte nette attribuable à Quantinuum (Cayman) avant les transactions (110 087) S/O (246 680) S/O Moins : Perte nette attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (421 015) S/O (421 015) S/O Perte nette conforme aux PCGR, selon la conversion¹ (596 520) (56 917) (733 113) (87 406) Réintégration : charge d'impôt sur le revenu 569 — 617 183 Avantages sur les capitaux propres et charges sociales correspondantes² 464 587 — 464 587 — Préparation à l'introduction en bourse, frais juridiques et autres coûts liés à la transaction³ 10 620 — 19 801 — Ajustement de la juste valeur des bons de souscription⁴ 47 615 6 400 111 815 7 800 Perte sur la cession et la dépréciation d'actifs 24 594 (10) 901 Perte avant impôts ajustée, après répartition intégrale (73 105) (49 923) (136 303) (78 522) Impôt au taux légal présumé⁵ 0 0 0 0 Perte nette ajustée, après répartition intégrale (73 105) (49 923) (136 303) (78 522) Intérêts, nets (4 719) (999) (9 483) (2 343) Dépréciation et autres⁶ 5 329 4 630 10 090 9 173 Amortissement des immobilisations incorporelles acquises⁷ 4 185 2 839 8 370 5 678 BAIIA ajusté (68 310) (43 453) (127 326) (66 014) Dénominateur⁸ Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires de catégorie A en circulation, de base et dilué 33 914 995 S/O 33 914 995 S/O Ajouter : Parts ordinaires de Quantinuum Holdings 227 582 892 S/O 227 582 892 S/O Nombre d'actions ajusté, après répartition intégrale, de base et diluées 261 497 887 S/O 261 497 887 S/O Par action⁸ Perte nette conformément aux PCGR par action ordinaire de catégorie A, de base et diluée (1,93) S/O (1,93) S/O Perte nette ajustée par action, après répartition intégrale, de base et diluées (0,28) n.m. (0,52) n.m.

(1) La base selon la conversion en vigueur inclut les intérêts économiques représentés par les actions ordinaires de catégorie A et les parts ordinaires de Quantinuum Holdings, comme si toutes les parts ordinaires avaient été échangées contre des actions ordinaires de catégorie A. Ce poste est utilisé, car les actions ordinaires de catégorie A ne représentent qu'une part minoritaire de l'intérêt économique dans Quantinuum Holdings.

(2) Représente les charges de compensation sans décaissement effectif liées aux attributions à base d'actions, y compris les charges comptabilisées dans le cadre de la réorganisation, ainsi que les charges sociales associées à l'acquisition des droits sur ces titres. Les charges sociales se sont élevées à 17 127 dollars et 17 127 dollars pour les trois et six mois clos le 30 juin 2026, respectivement, et étaient nulles pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. La composante « rémunération en actions » correspond au poste « Charges liées à la rémunération en actions » figurant dans les états consolidés condensés des flux de trésorerie.

(3) Représente les coûts liés à l'introduction en bourse, les frais de transaction et la transition vers les obligations d'information des sociétés cotées en bourse. Ces coûts correspondent aux honoraires versés au titre des services de conseil, juridiques, comptables, d'évaluation et autres services professionnels ou de conseil engagés dans le cadre de l'introduction en bourse. Ces coûts sont délimités en fonction de leur cause et ont une durée déterminée. Ils n'incluent pas les coûts récurrents liés au statut de société cotée.

(4) Représente les changements apportés à la juste valeur sans effet de trésorerie des bons de souscription classés en passifs, qui résultent des données d'évaluation et des réévaluations comptables plutôt que de l'activité opérationnelle.

(5) Représente l'incidence fiscale de la perte avant impôts ajustée, calculée selon le taux d'imposition légal supposé présenté dans le tableau.

(6) Représente le total des amortissements et dépréciations tel qu'il figure dans nos états consolidés condensés des flux de trésorerie, déduction faite de l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, présenté séparément ci-dessous. Comprend l'amortissement des logiciels capitalisés.

(7) Représente le montant total de l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises pour la période et correspond au poste « Charges d'amortissement » des états consolidés condensés.

(8) Le dénominateur comprend les actions ordinaires de catégorie A et toutes les parts ordinaires de Quantinuum Holdings. Les actions ordinaires de catégorie B ne présentent aucune valeur économique, ne confèrent que des droits de vote et sont annulées lors de l'échange des parts ordinaires correspondantes.

(9) La perte nette par action ordinaire de catégorie A, calculée selon les PCGR, ne couvre que la période à compter du 5 juin 2026, à la suite des Opérations, tandis que la perte nette ajustée par action, après répartition intégrale, couvre l'ensemble de la période présentée. Ces deux indicateurs ne sont donc pas calculés sur la même période de référence. Aucun montant par action n'est présenté pour les périodes antérieures à la réorganisation, car ce calcul ne donnerait pas lieu à des valeurs pertinentes pour les utilisateurs.