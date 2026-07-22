A Quantinuum e a SoftBank Corp. publicam um artigo técnico conjunto sobre a ampliação de casos de uso práticos da computação quântica rumo à era da tolerância a falhas

As empresas publicaram um documento técnico conjunto que mapeia casos de uso comercialmente relevantes da computação quântica nas áreas de química quântica e análise de grafos, alinhando-os ao plano de desenvolvimento de hardware da Quantinuum.

O artigo apresenta uma estrutura para avaliar como os avanços em hardware e algoritmos quânticos poderiam influenciar o momento em que aplicações industriais práticas se tornem viáveis.

A SoftBank Corp. e a Quantinuum utilizarão o roteiro para orientar sua exploração de futuros serviços de data centers de IA quântica e modelos de negócios relacionados.

TÓQUIO e BROOMFIELD, Colo., 21 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Quantinuum (NASDAQ: QNT) e a SoftBank Corp. ("SoftBank") anunciaram hoje a publicação de "Quantum Computing Frontiers" (Fronteiras da computação quantica), um artigo técnico conjunto que mapeia duas áreas de aplicação da computação quântica relevantes do ponto de vista comercial em relação ao roteiro de desenvolvimento de hardware da Quantinuum. A análise examina como os avanços no hardware e nos algoritmos quânticos poderiam influenciar o momento em que essas aplicações se tornem viáveis para uso industrial.

O artigo enfoca dois domínios de aplicação representativos nos quais a SoftBank está utilizando ativamente os sistemas da Quantinuum para pesquisa: química quântica para a descoberta de novos materiais e pesquisa energética, e análise topológica de dados para análise de grafos em grande escala, inclusive para a detecção de fraudes nas telecomunicações. Os autores baseiam sua avaliação da escalabilidade dessas duas áreas de aplicação no roteiro de hardware publicado pela Quantinuum, analisando como os avanços previstos nas capacidades de hardware e nos algoritmos podem viabilizar a viabilidade comercial de futuras aplicações industriais.

Com base nesse roteiro de casos de uso, o artigo também examina como a computação quântica, a IA e a computação de alto desempenho poderiam ser integradas à infraestrutura de computação do futuro. O artigo analisa como os avanços ao longo das sucessivas gerações de hardware poderiam influenciar os futuros serviços de data centers de IA quântica e os modelos de negócios relacionados, um dos principais focos da parceria entre a Quantinuum e a SoftBank anunciada no ano passado.

"A principal conclusão deste estudo é que as organizações não precisam esperar por sistemas em grande escala e tolerantes a falhas para explorar em que áreas a computação quântica pode começar a gerar valor", afirmou Duncan Jones, gerente geral do Grupo de Aplicações da Quantinuum. "Ao utilizar os sistemas atuais para desenvolver, avaliar e aperfeiçoar aplicativos em áreas como a química quântica e a análise de grafos, as empresas podem adquirir a preparação técnica e operacional necessária para a próxima era da computação quântica."

"A questão já não é se a computação quântica pode agregar valor, mas sim quais classes de problemas poderão ser resolvidas em qual estágio de maturidade do hardware", afirmou Ryuji Wakikawa, vice-presidente sênior e diretor de tecnologia (CTO) da SoftBank Corp. "No entanto, acreditamos que o avanço no hardware deve ser complementado por desenvolvimentos igualmente sólidos em algoritmos quânticos e pela integração de sistemas quânticos com IA e computação de alto desempenho."

O white paper aborda cenários ilustrativos que descrevem como aplicações representativas, a maturidade tecnológica e as oportunidades potenciais de mercado podem evoluir ao longo do tempo, com base nas premissas estabelecidas. A análise apresentada neste artigo tem como objetivo fornecer um marco conceitual para a compreensão da possível evolução do mercado e não constitui orientação financeira nem previsões. Essas análises têm como objetivo apoiar a discussão sobre o desenvolvimento tecnológico futuro e não devem ser interpretadas como compromissos relativos à comercialização, ao investimento em infraestrutura, a produtos, serviços ou desempenho financeiro.

O white paper completo está disponível para download nos sites da SoftBank e da Quantinuum.

Sobre a SoftBank Corp.

Guiada pela filosofia corporativa do Grupo SoftBank, "Revolução da Informação – Felicidade para todos", a SoftBank Corp. (TÓQUIO: 9434) atua nos setores de telecomunicações e TI no Japão e em todo o mundo. Com base em sua sólida estrutura empresarial, a SoftBank Corp. tem como objetivo potencializar o uso da IA em todas as suas áreas de negócio e impulsionar sua implementação, em consonância com sua estratégia de crescimento "Ativar a IA para a sociedade". Ao mesmo tempo em que continua a expandir seus negócios no setor de telecomunicações, a SoftBank está ampliando sua infraestrutura de computação para IA e seus negócios de serviços de IA e nuvem, com o objetivo de se tornar uma provedora de infraestrutura social de última geração. Para saber mais, visite https://www.softbank.jp/en/corp/

Sobre a Quantinuum

A Quantinuum (NASDAQ: QNT) é uma empresa líder no setor de computação quântica que oferece uma plataforma completa, projetada para tornar a computação quântica implementável em ambientes reais. A empresa já implantou comercialmente várias gerações de sistemas quânticos baseados na arquitetura QCCD, amplamente consolidada, que implementou com projetos e recursos inovadores para atingir os mais altos níveis de precisão do setor com base na fidelidade média das portas de dois qubits.[1] A Quantinuum mantém parcerias ativas com líderes de mercado nos setores farmacêutico, de ciência dos materiais, de serviços financeiros, bem como nos setores governamental e industrial. A empresa conta com uma força de trabalho global de aproximadamente 700 funcionários, incluindo cientistas e pesquisadores de renome. Mais de 70% da equipe de tecnologia possui doutorado ou mestrado. A sede da Quantinuum fica em Broomfield, Colorado, com instalações adicionais nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão, Catar e Singapura.

Para mais informações, acesse www.quantinuum.com.

Declaração de Advertência Sobre Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém certas declarações que podem ser consideradas "declarações prospectivas" nos termos da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Declarações prospectivas incluem todas as declarações que não são fatos históricos. As palavras "antecipar", "assumir", "acreditar", "continuar", "poderia", "estimar", "esperar", "pretender", "pode", "planejar", "potencial", "prever", "projetar", "futuro", "vai", "buscar", "previsível", a versão negativa dessas palavras, ou termos e frases semelhantes têm como objetivo identificar declarações prospectivas. Tais declarações são baseadas em certas suposições e avaliações feitas pela nossa administração à luz de sua experiência e percepção de tendências históricas, condições econômicas e industriais atuais, desenvolvimentos futuros esperados e outros fatores que acreditam ser apropriados. As declarações prospectivas incluídas neste comunicado também estão sujeitas a diversos riscos e incertezas materiais, incluindo, mas não se limitando a, fatores econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que afetam nossas operações, mercados, produtos, serviços e preços. Novos fatores surgem de tempos em tempos, e não é possível para Quantinuum prever todos esses fatores. Qualquer declaração prospectiva se refere apenas à data em que foi feita e, salvo conforme exigido por lei, a Quantinuum não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

[1] Em 31 de dezembro de 2025.

FONTE Quantinuum