Quantinuum presentará sus resultados financieros del segundo trimestre el 11 de agosto de 2026

BROOMFIELD, Colorado, 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Quantinuum Inc. (Nasdaq: QNT) ("Quantinuum") anunció que publicará sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre (que finaliza el 30 de junio de 2026) tras el cierre del mercado el 11 de agosto de 2026.

Quantinuum celebrará una conferencia telefónica a las 5:00 p. m., hora del este, ese mismo día para analizar sus resultados financieros. La conferencia estará disponible a través de una transmisión en directo por Internet aquí.

Tras la conferencia, se publicará la grabación archivada de la transmisión en el sitio web Quantinuum Investor Relations y allí permanecerá disponible durante un año.

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es una empresa líder en computación cuántica que ofrece una plataforma integral diseñada para facilitar la implementación de la computación cuántica en entornos reales. La empresa ha implementado múltiples generaciones de sistemas cuánticos a nivel comercial que se han construido sobre una arquitectura QCCD bien establecida, la cual se ha implementado con diseños y capacidades novedosos para lograr los niveles de precisión más altos de la industria basados en la fidelidad promedio de puerta de dos cúbits al 31 de diciembre de 2025. Quantinuum tiene compromisos activos con líderes del mercado en productos farmacéuticos, ciencia de los materiales, servicios financieros y mercados gubernamentales e industriales. La sede de Quantinuum se encuentra en Broomfield, Colorado, con instalaciones adicionales en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Qatar y Singapur.

FUENTE Quantinuum