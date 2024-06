Quantinuum Lança o Primeiro Computador Quântico do Setor com 56 Qubits de Íons Aprisionados, Quebrando o Principal Recorde de Referência

A Quantinuum e a JPMorgan Chase alcançaram uma melhoria de 100x em relação ao benchmark existente do setor usando o computador quântico H2-1 da Quantinuum

BROOMFIELD, Colo. E LONDRES, 6 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- AQuantinuum, a maior empresa de computação quântica integrada do mundo, apresentou hoje o primeiro computador quântico do setor com 56 qubits de íons aprisionados. O H2-1 aprimorou ainda mais sua fidelidade líder de mercado e agora é impossível de ser totalmente simulado por um computador clássico.

Quantinuum H2-1 Ion-Trap with 56 high-fidelity qubits

Uma equipe conjunta da Quantinuum e JPMorgan Chase executou um algoritmo de Amostragem de Circuito Aleatório (RCS), alcançando uma melhoria notável de 100 vezes em relação aos resultados anteriores do setor obtidos pelo Google em 2019 e estabelecendo um novo recorde mundial para o benchmark de entropia cruzada. A combinação de escala e fidelidade de hardware do H2-1 torna difícil para os supercomputadores mais poderosos da atualidade e outras arquiteturas de computação quântica igualarem este resultado.

"Estamos ampliando nossa liderança na corrida em direção à computação quântica tolerante a falhas, acelerando a pesquisa para clientes como a JPMorgan Chase de maneiras que não são possíveis com nenhuma outra tecnologia", disse Rajeeb Hazra, CEO da Quantinuum. "Nosso foco na qualidade dos qubits em vez da quantidade de qubits está mudando o que é possível e nos aproximando da tão esperada comercialização das aplicações quânticas em setores como finanças, logística, transporte e química."

A análise da Quantinuum também indica que o H2-1 executa RCS em 56 qubits com uma redução estimada de 30.000 vezes no consumo de energia em comparação com supercomputadores clássicos, reforçando-o como a solução preferida para uma ampla gama de desafios computacionais.

"A fidelidade alcançada em nosso experimento de amostragem de circuitos aleatórios demonstra um desempenho sem precedentes no nível do sistema do computador quântico Quantinuum. Estamos empolgados em aproveitar essa alta fidelidade para avançar no campo dos algoritmos quânticos para casos de uso industrial em geral e para casos de uso financeiro em particular ", disse Marco Pistoia, Chefe de Pesquisa Aplicada em Tecnologia Global da JPMorgan Chase.

O anúncio de hoje é o mais recente de uma série de avanços feitos pela Quantinuum em 2024:

Em março, a empresa apresentou uma solução há muito procurada para o "problema da fiação", demonstrando que a arquitetura do dispositivo quântico acoplado à carga (QCCD) pode ser dimensionada para grandes números de qubit.

A Série H da Quantinuum tornou-se a primeira a alcançar "três 9s" – 99,9% – fidelidade de porta de dois qubits em todos os pares de qubits em um dispositivo de produção, um marco crítico que permite a tolerância a falhas.

Então, em colaboração com a Microsoft, o H2-1 da Quantinuum foi declarado o primeiro – e até agora o único – computador quântico capaz de alcançar a computação quântica Resiliente Nível 2, criando quatro qubits lógicos confiáveis usando correção e detecção de erros para alcançar uma redução de 800 vezes na taxa de erro.

"A Microsoft espera uma colaboração contínua com a Quantinuum ao lançar sua máquina de 56 qubits de alta fidelidade", disse Dennis Tom, gerente geral do Microsoft Azure Quantum. "Recentemente, as equipes criaram quatro qubits lógicos altamente confiáveis aplicando o sistema de virtualização de qubits da Azure Quantinuum à máquina de 32 qubits da Quantinuum. Com os qubits físicos adicionais disponíveis na nova máquina da Quantinuum, prevemos a criação de qubits mais lógicos com taxas de erro ainda mais baixas. À medida que alcançamos esses marcos, continuaremos a aumentar a resiliência das operações quânticas, bem como a utilidade da computação quântica."

A Quantinuum também fechou recentemente uma captação de recursos de US$ 300 milhões ancorada pela JPMorgan Chase com participação adicional da Mitsui & Co., Amgen e Honeywell, que continua sendo acionista majoritária da empresa, elevando o capital total levantado pela Quantinuum desde a sua criação para aproximadamente US$ 625 milhões.

Para saber mais, visite: https://www.quantinuum.com/news/quantinuums-h-series-hits-56-physical-qubits-that-are-all-to-all-connected-and-departs-the-era-of-classical-simulation

Para ler o artigo científico, visite: https://www.quantinuum.com/news/quantinuums-h-series-hits-56-physical-qubits-that-are-all-to-all-connected-and-departs-the-era-of-classical-simulation

Sobre a Quantinuum

A Quantinuum , a maior empresa de computação quântica integrada do mundo, é pioneira em computadores quânticos poderosos e soluções de software avançadas. A tecnologia da Quantinuum impulsiona avanços na descoberta de materiais, cibersegurança e IA quântica de próxima geração. Com quase 500 funcionários, incluindo mais de 370 cientistas e engenheiros, a Quantinuum lidera a revolução da computação quântica em todos os continentes. Desde a sua formação pela Honeywell e Cambridge Quantum em 2021, a Quantinuum arrecadou aproximadamente US$ 625 milhões para promover o desenvolvimento e a comercialização da computação quântica.

