Quantinuum 推出打破關鍵基準記錄的陷阱離子 56 個位元量子計算機，創業界先河

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Quantinuum

06 6月, 2024, 23:31 CST

Quantinuum 和摩根大通 運用 Quantinuum 的 H2-1 量子計算機，實現了性能提升，比現有行業基準高出 100 倍

科羅州布魯姆菲爾德和倫敦2024年6月6日 /美通社/ -- 全球最大的綜合量子運算公司 Quantinuum 今天推出業界首部具有56 個困離子量子比特的量子計算機。H2-1 進一步提升了其市場領先的逼真度，現在經典電腦無法完全模擬。

Quantinuum 與摩根大通 (JPMorgan Chase) 的 聯合團隊運行了隨機電路抽樣 (RCS) 演算法，在 2019 年取得比 Google 之前的行業成果大 100 倍 的顯著改進，並在交叉熵基準方面創下新的世界紀錄。H2-1 結合了大規模和硬體逼真度，即使出動當今最強大的超級計算機和其他量子計算架構，都很難與此結果相媲美。

Quantinuum H2-1 Ion-Trap with 56 high-fidelity qubits
Quantinuum H2-1 Ion-Trap with 56 high-fidelity qubits

Quantinuum 行政總裁 Rajeeb Hazra 表示：「我們正在提升我們在容錯量子計算競爭中的領先地位，以任何其他科技都無法實現的方式，為摩根大通等客戶加速研究工作。「我們對量子比特質量和數量的關注，正在改變可能實現的目標，並更接近量子應用在金融、物流、運輸和化學等行業中的商業化，這是我們期待已久的。」

Quantinuum 的分析還表明，與傳統超級計算機相比，H2-1 在 56 個位元以 56 個位元執行 RCS，估計的功耗降低了 30,000 倍，使 H2-1 成為應對各種計算挑戰的首選解決方案。

「我們在隨機電路抽樣實驗的逼真度，展示出Quantinuum 量子計算機前所未有的系統級性能。我們很高興能運用這種高逼真度，推動量子算法在工業案例中廣泛應用，尤其是金融使用案例。」摩根大通全球科技應用研究主任 Marco Pistoia 表示

今天宣布的消息，是 Quantinuum 在 2024 年取得的一系列突破中的最新一項：

  • 3 月，公司 宣布了長期以來一直尋求的「佈線問題」的解決方案，證明了量子電荷耦合元件 (QCCD) 結構可以擴展到大量子比特數
  • Quantinuum 的 H 系列成為第一個在生產設備的所有量子比特對中實現了 「三個 9」(99.9%) 的雙量子比特柵逼真度，這是實現容錯能力的關鍵里程碑。
  • 之後與 Microsoft 的 合作中 ，Quantinuum 的 H2-1 被宣布為第一台，也是迄今為止唯一一台能夠達到第 2 級彈性量子計算的量子計算機，利用糾錯和檢測功能建立四個可靠的邏輯量子位元 (logical qubits)，從而將誤差率降低 800 倍。

Microsoft Azure Quantum 總經理 Dennis Tom 表示：「Microsoft 期待與 Quantinuum 繼續合作，在其發布高逼真度 56-量子位元機器時繼續合作。最近，團隊透過將 Azure Quantum 的二位元虛擬化系統應用於 Quantinuum 的 32-量子位元機器中，從而建立了四個高度可靠的邏輯量子位元。隨著 Quantinuum 新機器上提供的額外物理量子位元，我們預計會建立更多邏輯量子位元，而且錯誤率更低。當我們達到這些里程碑後， 我們將繼續提高量子運算的彈性以及量子計算的實用性。」

Quantinuum 最近還完成了由摩根大通主辦的一項 300 萬元股權籌款活動 ，三井物產、Amgen 和 Honeywell 也參與其中。該公司仍是該公司的主要股東，從成立以來自創業以來籌集的總資本達到約 625 億美元。

如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://www.quantinuum.com/news/quantinuums-h-series-hits-56-physical-qubits-that-are-all-to-all-connected-and-departs-the-era-of-classical-simulation

如欲閱讀科學論文，請瀏覽：https://arxiv.org/abs/2406.02501

關於 Quantinuum
Quantinuum  是世界上最大的綜合量子公司 ，是強大的量子電腦和先進的軟件解決方案的先行者。Quantinuum 的科技驅動了材料發現、網路安全和下一代量子人工智能領域的突破。Quantinuum 擁有近 500 名員工，其中包括 370 多名科學家和工程師，引領著各大洲的量子運算革命。自 2021 年由 Honeywell 和 Cambridge Quantum 成立以來，Quantinuum 已籌集了約 625 億美元，以進一步發展和商業化量子計算。

SOURCE Quantinuum

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