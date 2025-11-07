A Quantinuum anuncia o lançamento comercial do novo computador quântico Helios que oferece precisão inédita para possibilitar a Inteligência Artificial Quântica Generativa (GenQAI)

Helios é lançado com os clientes Amgen, BMW Group, JPMorganChase e SoftBank Corp.

NOVA YORK, 7 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Quantinuum, líder mundial em computação quântica, anunciou hoje o lançamento do Helios, o computador quântico comercial de uso geral mais preciso do mundo, projetado para acelerar a adoção da computação quântica pelas empresas. Com a mais alta fidelidade† de qualquer sistema comercial e um mecanismo de controle em tempo real inédito, o Helios permite que os desenvolvedores programem um computador quântico da mesma maneira que programam computadores clássicos heterogêneos. Uma nova e moderna linguagem de programação baseada em Python chamada Guppy permite que os desenvolvedores combinem perfeitamente recursos de computação híbridos, quânticos e clássicos, em um único programa. Helios agora está disponível para os clientes por meio do serviço em nuvem da Quantinuum e da oferta local.

"O próximo ponto de inflexão da computação começa hoje", disse o Dr. Rajeeb Hazra, presidente e CEO da Quantinuum. "Pela primeira vez, as empresas podem acessar um computador quântico de uso geral altamente preciso para gerar impacto no mundo real, transformando a forma como as indústrias inovam, desde a descoberta de medicamentos até o financiamento de materiais avançados."

O Helios desbloqueia a capacidade de aprimorar os modelos GenAI com dados gerados quanticamente, desbloqueando assim todo o potencial da IA em áreas como análise de dados, design de materiais e química quântica. Para acelerar a GenQAI, a Quantinuum está expandindo sua parceria com a NVIDIA, integrando a NVIDIA GB200 com a Helios por meio do NVIDIA NVQLink para criar aplicativos para mercados finais direcionados. Além disso, a Quantinuum mudará para a computação acelerada NVIDIA para a Helios e sistemas futuros, usando o Quantinuum Guppy juntamente com a plataforma NVIDIA CUDA-Q para realizar a correção de erros em tempo real, fundamental para o seu roteiro.

A Quantinuum anunciou uma comunidade crescente de usuários e colaboradores iniciais, incluindo líderes nos setores de ciências da vida, materiais e energia:

Amgen : uma investidora e colaboradora de pesquisa, explorando o aprendizado híbrido de máquinas quânticas para promover a descoberta baseada em dados em produtos biológicos.

: uma investidora e colaboradora de pesquisa, explorando o aprendizado híbrido de máquinas quânticas para promover a descoberta baseada em dados em produtos biológicos. BlueQubit : reconhecimento de imagem por IA usando dados de vídeo de condução do mundo real.

: reconhecimento de imagem por IA usando dados de vídeo de condução do mundo real. BMW Group : promover a mobilidade sustentável através da pesquisa de materiais em catalisadores de células de combustível.

: promover a mobilidade sustentável através da pesquisa de materiais em catalisadores de células de combustível. JPMorganChase : pesquisando recursos potenciais para análises financeiras avançadas.

: pesquisando recursos potenciais para análises financeiras avançadas. SoftBank Corp.: explorando materiais orgânicos para baterias de última geração, interruptores ópticos e células solares.

Hoje, a Quantinuum também assinou um acordo de parceria estratégica com o National Quantum Office (NQO) de Cingapura e o National Quantum Computing Hub (NQCH), que inclui o acesso à Helios no país para acelerar as aplicações comerciais da computação quântica nas áreas de biologia computacional e bioinformática, modelagem e otimização financeira, materiais e química avançados e otimização combinatória. Para apoiar essa parceria estratégica, a Quantinuum está estabelecendo um Centro de P&D e Operações de classe mundial em Cingapura.

Por fim, como parte de sua estratégia para expandir o alcance comercial da computação quântica, a Quantinuum está introduzindo dois novos programas de ecossistema. O Q-Net, um novo grupo de usuários, servirá como um fórum para feedback e colaboração dos clientes, enquanto um novo programa de parceiros de inicialização convidará os desenvolvedores a criar e dimensionar aplicativos de terceiros no Helios.

Uma postagem no blog com mais detalhes sobre Helios pode ser lida aqui. Recursos visuais e artigos científicos podem ser baixados aqui.

† Fidelidade: na computação quântica, fidelidade é uma métrica que determina a precisão da computação do sistema. Quanto menor a taxa de erro de um sistema, maior sua fidelidade. O Helios tem a maior fidelidade já lançada no mercado. Suas principais especificações de desempenho são descritas abaixo:

Qubits físicos (PQ) : 98 PQ a 99,921% de fidelidade de porta de 2 qubits e 99,9975% de fidelidade de porta de 1 qubits.

: 98 PQ a 99,921% de fidelidade de porta de 2 qubits e 99,9975% de fidelidade de porta de 1 qubits. Qubits lógicos (LQ) : 94 LQ (erro detectado) globalmente emaranhado com desempenho melhor que o físico; 50 LQ (erro detectado) com desempenho melhor do que físico em uma simulação de magnetismo; e 48 LQ (corrigido por erro) com desempenho melhor que o físico (99,99% de preparação de estado e fidelidade de medição).

Sobre a Quantinuum

A Quantinuum é a líder mundial em computação quântica. Os sistemas quânticos da empresa oferecem o mais alto desempenho em todas as referências do setor. Os mais de 630 funcionários da Quantinuum, incluindo mais de 370 cientistas e engenheiros, nos EUA, Reino Unido, Alemanha e Japão, estão impulsionando a revolução da computação quântica. Para obter mais informações, acesse www.quantinuum.com.

A Quantinuum Helios, com tecnologia Honeywell, reflete que a armadilha de íons Helios foi fabricada pela Honeywell. A marca registrada Honeywell é usada sob licença da Honeywell International, Inc. A Honeywell não faz representações ou garantias com relação a este serviço.

