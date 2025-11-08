Quantinuum selecionada pela DARPA para avançar para o Estágio B da Iniciativa de Benchmarking Quântico

Com os sistemas quânticos mais avançados do setor e uma capacidade comprovada de escalabilidade, a Quantinuum está no caminho para entregar computação quântica em escala de utilidade até o início da década de 2030

BROOMFIELD, Colorado, 8 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Quantinuum, líder mundial em computação quântica, foi selecionada pela Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) como contratada para avançar para o Estágio B da Iniciativa de Benchmarking Quântico (QBI) da DARPA.

A DARPA está usando o QBI para avaliar a probabilidade técnica de que um computador quântico em escala de utilidade esteja disponível até 2033, no máximo. Como programa em múltiplas etapas, o Estágio B sucede a um esforço de seis meses do Estágio A, no qual a Quantinuum desenvolveu e entregou um projeto conceitual detalhado para um sistema de utilidade em escala, chamado "Lumos".

No ano passado, a Quantinuum lançou seu roteiro público até o final da década com o Apollo — um computador quântico universal e totalmente tolerante a falhas — programado para ser lançado em 2029. A Lumos é uma nova adição ao roteiro, pois a Quantinuum delineia planos para desenvolver sistemas cada vez maiores até a década de 2030.

"Esta seleção reconhece a força e a maturidade de nosso roteiro e o trabalho que nossas equipes já realizaram", declarou o Dr. Rajeeb Hazra, presidente e CEO da Quantinuum. "A Lumos estende nossa trajetória para a próxima década e oferece à DARPA um caminho concreto e com riscos mitigados para alcançar a computação quântica em escala de utilidade até 2033. Estamos ansiosos para colaborar com a DARPA e nossos parceiros do ecossistema para avançar nesse importante objetivo nacional."

O Estágio B será uma avaliação de um ano, baseada em desempenho, pela equipe de Teste e Avaliação da DARPA, na qual a Quantinuum desenvolverá um roteiro detalhado de P&D para a Lumos, para validar premissas técnicas, métodos de verificação e planos de escala, a fim de atender ao objetivo de 2033.

Ontem, a Quantinuum implantou seu sistema de última geração, "Helios", conforme o cronograma alinhado ao seu roteiro. Com os qubits físicos e lógicos de maior fidelidade entre todos os sistemas comerciais e uma pilha de software de última geração com uma linguagem de programação moderna e de alto nível, o Helios foi projetado para acelerar a adoção da computação quântica. O sistema já foi usado para simular supercondutividade e magnetismo de alta temperatura em escalas sem precedentes — duas aplicações com relevância para a utilidade industrial crítica.

Os mais de 630 funcionários da Quantinuum, incluindo mais de 370 cientistas e engenheiros, nos EUA, no Reino Unido, na Alemanha e no Japão, estão impulsionando a revolução da computação quântica.

