Quase três em cada cinco CEOs estão otimistas em relação às perspectivas econômicas globais à medida que planejam aumentar o número de funcionários e implantar continuamente a IA: Pesquisa Global de CEOs da PwC 2025

Quase 60% dos CEOs esperam que o crescimento global aumente nos próximos 12 meses, em comparação com 38% no ano passado e 18% há dois anos

Entre eles, 42% esperam aumentar o número de funcionários nos próximos 12 meses – mais do que o dobro do número que espera diminuí-lo. Os CEOs estão mais propensos a dizer que a GenAI levou a aumentos no número de funcionários do que reduções

Os CEOs estão vendo impactos tangíveis da GenAI: 56% relataram ganhos de eficiência, enquanto um terço viu aumentos de lucratividade (34%) e receita (32%)

Entre os CEOs, 42% acreditam que sua empresa não será viável além dos próximos 10 anos caso não se reinvente, já que quase quatro em cada dez dizem que começaram a competir em novos setores nos últimos cinco anos

Investimentos relacionados ao clima têm seis vezes mais chances de resultar em aumento do que em diminuição de receita

DAVOS, Suíça, 22 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Quase 60% dos CEOs em todo o mundo esperam que o crescimento econômico global aumente nos próximos 12 meses, de acordo com a 28.ª Pesquisa Global Anual de CEOs da PwC, lançada hoje durante a Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial.

O relatório, que ouvir 4.701 CEOs em 109 países e territórios, também descobriu que 42% esperam aumentar o número de funcionários em 5% ou mais nos próximos 12 meses – mais do que o dobro da proporção que espera diminuir o número de funcionários (17%), e acima dos 39% do ano passado. O percentual é maior (48%) entre as empresas de menor porte (menos de US$ 100 milhões) e as dos setores de tecnologia (61%), imobiliário (61%), private equity (52%) e farmacêutico e de ciências da vida (51%).

Embora os CEOs estejam otimistas em relação à economia global, a volatilidade macroeconômica (29%) e a inflação (27%), no entanto, continuam sendo os principais riscos para o próximo ano citados pelos CEOs globalmente, mas com claras diferenças entre as regiões. O conflito geopolítico é visto como o maior risco no Oriente Médio (41%) e na Europa Central e Oriental (34%). Na Europa Ocidental, o risco cibernético (27%) é uma preocupação ligeiramente maior do que a falta de trabalhadores qualificados (25%) e a inflação (24%) – e a volatilidade macroeconômica está no topo da lista, com 29%. A inflação é a principal preocupação na África (39%), enquanto a América do Norte e a Ásia-Pacífico priorizam os riscos, em grande parte de acordo com as médias globais.

Mohamed Kande, presidente global da PwC, disse:

"Os resultados da Pesquisa CEO deste ano destacam uma justaposição gritante – os líderes empresariais de todo o mundo estão otimistas em relação ao próximo ano, mas também sabem que devem reinventar sua forma de criar, entregar e capturar valor. Tecnologias emergentes como a GenAI, mudanças na geopolítica e a transição climática estão revolucionando o modo de funcionamento da economia. Novos ecossistemas de negócios estão se formando, transformando o modo como as empresas competem e criam valor. Para prosperar, os líderes empresariais devem agir agora e tomar decisões ousadas em relação a suas estratégias – desde pessoas, pegada e cadeia de fornecimento até a reinvenção de seu modelo de negócios".

A necessidade de reinvenção

De acordo com os últimos dois anos, quatro em cada dez (42%) CEOs acreditam que sua empresa não será viável além da próxima década se continuar em seu caminho atual. Entre aqueles que não esperam durar sem mudanças significativas, 42% citam mudanças no ambiente regulatório como a maior influência em sua viabilidade econômica.

Mas os CEOs estão tomando providências: em todos os setores, quase dois terços (63%) tomaram pelo menos uma providência significativa para mudar a forma como sua empresa cria, entrega e captura valor nos últimos cinco anos, com os CEOs que tomaram mais providências relacionadas à reinvenção nos últimos cinco anos, relatando maiores margens de lucro nos últimos 12 meses.

À medida que as empresas buscam reinventar seus modelos de negócios, quase quatro em cada dez (38%) dizem ter começado a competir em pelo menos um novo setor nos últimos cinco anos, com cerca de um terço (34%) observando que isso representou mais de 20% da receita da empresa nesse período.

No entanto, o ritmo de reinvenção é lento e a grande maioria das empresas não tem agilidade. Quando se trata de transferir orçamento e pessoas entre projetos e unidades de negócios, cerca de metade dos CEOs nos disseram que realocam 10% ou menos de recursos financeiros e humanos de ano para ano. Mais de dois terços realocam menos de 20%. Em média, apenas 7% da receita nos últimos cinco anos foi proveniente de novos negócios distintos.

Os CEOs estão otimistas quanto ao potencial da GenAI, mas estão buscando resultados mais sólidos

Os CEOs estão relatando um impacto tangível da GenAI. Mais da metade (56%) afirma ter obtido ganhos de eficiência no tempo de seus funcionários nos últimos 12 meses, e um terço obteve aumentos de receita (32%).

No entanto, o desempenho está um pouco abaixo das expectativas expressas no ano passado. Em 2024, 46% disseram que esperavam obter melhorias na lucratividade. Um ano depois, quando perguntamos se eles tinham obtido esses ganhos, apenas 34% disseram que sim. A confiança na IA continua sendo um obstáculo para uma adoção mais generalizada. Apenas um terço dos CEOs disse que tem um alto grau de confiança em integrar a tecnologia em processos-chave em suas empresas.

Apesar disso, o otimismo sobre os impactos da GenAI na lucratividade está ligeiramente acima do ano passado, e 49% esperam um aumento nos próximos 12 meses. Cerca de metade (47%) espera integrar a IA (incluindo a GenAI) em suas plataformas de tecnologia nos próximos três anos, 41% planejam integrá-la aos principais processos de negócios e 30% têm planos para o desenvolvimento de novos produtos e serviços.

Embora seja cedo, não há nada em nossos dados que sugira uma redução generalizada nas oportunidades de emprego em toda a economia global como resultado da GenAI. Mais CEOs dizem que a GenAI aumentou o número de funcionários do que diminuiu (17% vs. 13%).

Matt Wood, diretor de inovação e tecnologia comercial global e dos EUA (CTIO) da PwC, disse:

"A pesquisa deste ano mostra uma visão mais madura da GenAI na empresa. Os CEOs estão convencidos de que ela tem o poder de abrir novas oportunidades – na verdade, eles estão mais otimistas do que no ano passado. Ao mesmo tempo, eles estão mais conscientes dos desafios que precisam enfrentar para alcançar esse valor. Eles veem a importância de criar confiança na forma como seus sistemas de IA são projetados e, por enquanto, estão priorizando a integração nos principais processos de negócios. É importante que também vejam o potencial que a GenAI tem para gerar crescimento por meio de novos produtos e serviços e criar valor de novas maneiras".

Os investimentos climáticos estão valendo a pena

Como a transição climática continua a impactar os negócios, os CEOs continuam a agir. Quando pedimos aos CEOs que fizessem um balanço do impacto financeiro dos investimentos relacionados ao clima nos últimos cinco anos, descobrimos que esses movimentos tinham seis vezes mais chances de resultar em aumento de receita (33%) do que diminuição de receita (5%). Além disso, quase dois terços dos CEOs relataram que os investimentos relacionados ao clima reduziram ou não tiveram impacto significativo nos custos.

No entanto, os desafios permanecem no início dos investimentos relacionados ao clima: os CEOs que fizeram esse tipo de investimento citam a complexidade regulatória como o principal fator (24%) que inibe a capacidade de suas empresas de iniciar esses investimentos, em oposição a menores retornos sobre o investimento (18%) ou falta de adesão da administração ou do conselho (6%).

Carol Stubbings, diretora comercial global da PwC, disse:

"Mais de três décadas de digitalização começaram a quebrar fronteiras anteriormente intransponíveis entre setores, enquanto o impacto combinado da transição climática, IA e outras megatendências acelerará o processo de reconfiguração. Esta pesquisa mostra que os líderes empresariais estão enfrentando esse futuro com uma combinação de otimismo sobre a economia e realismo de que as empresas precisam reinventar fundamentalmente a forma como criam valor se quiserem prosperar no futuro".

