Près de trois chefs d'entreprise sur cinq sont optimistes quant aux perspectives économiques mondiales et prévoient d'augmenter leurs effectifs et de poursuivre le déploiement de l'IA : Global CEO Survey 2025 de PwC

Près de 60 % des chefs d'entreprise s'attendent à ce que la croissance mondiale augmente au cours des 12 prochains mois, contre 38 % l'année dernière et 18 % il y a deux ans.

42 % d'entre eux prévoient d'augmenter leurs effectifs au cours des 12 prochains mois, soit plus du double du nombre de ceux qui prévoient de les réduire. Les chefs d'entreprise ont davantage tendance à dire que l'IA générative a entraîné une augmentation des effectifs plutôt qu'une diminution.

Les chefs d'entreprise constatent les effets tangibles de l'IA générative : 56 % ont fait état de gains d'efficacité, tandis qu'un tiers a constaté une augmentation de la rentabilité (34 %) et du chiffre d'affaires (32 %).

42 % des chefs d'entreprise pensent que leur entreprise ne sera pas viable au-delà des dix prochaines années si elle ne se réinvente pas, alors que près de quatre sur dix déclarent avoir commencé à rivaliser dans de nouveaux secteurs au cours des cinq dernières années.

Les investissements liés au climat ont six fois plus de chances d'entraîner une augmentation des recettes plutôt qu'une diminution.

DAVOS, Suisse, 21 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Près de 60 % des chefs d'entreprise du monde entier s'attendent à ce que la croissance économique mondiale augmente au cours des 12 prochains mois, selon la 28ᵉ Global CEO Survey, l'enquête annuelle mondiale auprès des chefs d'entreprise de PwC, lancée aujourd'hui dans le cadre de la réunion annuelle du Forum économique mondial.

Le rapport, résultat de l'enquête menée auprès de 4 701 chefs d'entreprise dans 109 pays et territoires, révèle également que 42 % d'entre eux prévoient d'augmenter leurs effectifs de 5 % ou plus au cours des 12 prochains mois, soit plus du double de la part de ceux qui prévoient de les réduire (17 %), et une augmentation par rapport aux 39 % de l'année dernière. Le pourcentage est le plus élevé (48 %) parmi les petites entreprises (moins de 100 millions de dollars) et celles des secteurs de la technologie (61 %), de l'immobilier (61 %), du capital-investissement (52 %) et de l'industrie pharmaceutique et des sciences de la vie (51 %).

Si les chefs d'entreprise sont optimistes quant à l'économie mondiale, la volatilité macroéconomique (29 %) et l'inflation (27 %) restent néanmoins les principaux risques cités par les chefs d'entreprise au niveau mondial pour l'année à venir, mais avec des différences marquées entre les régions. Les conflits géopolitiques sont considérés comme le risque le plus important au Moyen-Orient (41 %) et en Europe centrale et orientale (34 %). En Europe occidentale, les cyber-risques (27 %) constituent une préoccupation légèrement plus importante que le manque de travailleurs qualifiés (25 %) et l'inflation (24 %), la volatilité macroéconomique arrivant en tête de liste à 29 %. L'inflation est la principale préoccupation en Afrique (39 %), tandis que l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique donnent la priorité à des risques largement conformes aux moyennes mondiales.

Mohamed Kande, Global Chairman, PwC, a déclaré :

« Les résultats de l'enquête auprès des chefs d'entreprise de cette année mettent en évidence une juxtaposition frappante : les chefs d'entreprise du monde entier sont optimistes pour l'année à venir, mais ils savent aussi qu'ils doivent réinventer leur façon de créer, de fournir et d'obtenir de la valeur. Les technologies émergentes telles que l'IA générative, les changements géopolitiques et la transition climatique sont autant de facteurs qui révolutionnent le fonctionnement de l'économie. De nouveaux écosystèmes commerciaux sont en train de se former, transformant la façon dont les entreprises rivalisent et créent de la valeur. Pour prospérer, les chefs d'entreprise doivent agir maintenant et prendre des décisions audacieuses concernant leur stratégie, qu'il s'agisse de leur personnel, de leur empreinte écologique, de leur chaîne d'approvisionnement ou de la réinvention de leur modèle d'entreprise. »

L'impératif de réinvention

Dans la logique des deux dernières années, quatre chefs d'entreprises sur dix (42 %) pensent que leur entreprise ne sera pas viable au-delà de la prochaine décennie si elle continue sur sa lancée actuelle. Parmi ceux qui ne s'attendent pas à durer sans changement significatif, 42 % citent les changements dans l'environnement réglementaire comme ayant la plus grande influence sur leur viabilité économique.

Mais les chefs d'entreprise agissent : dans tous les secteurs, près des deux tiers (63 %) ont pris au moins une mesure importante pour modifier la façon dont leur entreprise crée, fournit et capture de la valeur au cours des cinq dernières années, et les chefs d'entreprise qui ont pris davantage de mesures de réinvention au cours des cinq dernières années ont déclaré des marges bénéficiaires plus élevées ces 12 derniers mois.

Alors que les entreprises cherchent à réinventer leurs modèles économiques, près de quatre chefs d'entreprise sur dix (38 %) déclarent avoir commencé à rivaliser dans au moins un nouveau secteur au cours des cinq dernières années - et environ un tiers (34 %) indiquent que ces nouvelles activités ont représenté plus de 20 % du chiffre d'affaires de l'entreprise au cours de cette période.

Cependant, le rythme de la réinvention est lent et une grande majorité d'entreprises manquent d'agilité. En ce qui concerne le déplacement du budget et du personnel entre les projets et les unités commerciales, environ la moitié des chefs d'entreprise ont déclaré qu'ils réaffectaient 10 % ou moins des ressources financières et humaines d'une année à l'autre.Plus de deux tiers en réaffectent moins de 20%.En moyenne, sur les cinq dernières années, seulement 7 % des recettes proviennent de nouvelles activités distinctes.

Les chefs d'entreprise sont optimistes quant au potentiel de l'IA générative, mais sont à la recherche de résultats plus marqués.

Les chefs d'entreprise font état d'un impact tangible de l'IA générative.Plus de la moitié (56 %) déclarent avoir constaté des gains d'efficacité dans le temps de travail de leurs employés au cours des 12 derniers mois, et un tiers d'entre eux ont vu leur chiffre d'affaires augmenter (32 %).

Cependant, les performances sont quelque peu inférieures aux attentes exprimées l'année dernière.Sur 2024, 46 % ont déclaré qu'ils s'attendaient à une amélioration de la rentabilité. Un an plus tard, lorsque nous leur avons demandé s'ils avaient constaté ces gains, seulement 34 % ont répondu par l'affirmative. La confiance dans l'IA reste un obstacle à son adoption par un plus grand nombre. Seul un tiers des chefs d'entreprise ont déclaré avoir un haut degré de confiance dans l'intégration de la technologie dans les processus essentiels de leur entreprise.

Malgré cela, l'optimisme quant à l'impact de l'IA générative sur la rentabilité est en légère hausse par rapport à l'année dernière, 49 % des entreprises s'attendant à une augmentation au cours des 12 prochains mois. Près de la moitié (47 %) prévoient d'intégrer l'IA (y compris l'IA générative) dans leurs plateformes technologiques au cours des trois prochaines années, 41 % prévoient de l'intégrer dans les processus opérationnels de base et 30 % ont des projets de développement de nouveaux produits et services.

Bien qu'il soit encore trop tôt pour le dire, rien dans nos données ne laisse présager une réduction massive des possibilités d'emploi dans l'économie mondiale en raison de l'IA générative. Les chefs d'entreprise sont plus nombreux à dire que l'IA générative s'est traduite par une augmentation des effectifs plutôt que par une réduction de ceux-ci (17 % contre 13 %).

Matt Wood, Global & US Commercial Technology & Innovation Officer (CTIO), PwC, a déclaré :

« L'enquête de cette année montre une vision plus mature de l'IA générative dans l'entreprise. Les chefs d'entreprise sont convaincus qu'elle a le pouvoir d'ouvrir de nouvelles possibilités - en fait, ils sont plus optimistes que l'année dernière. En même temps, ils sont plus conscients des défis qu'ils doivent relever pour réaliser cette valeur.Ils se rendent compte de l'importance de renforcer la confiance dans la façon dont leurs systèmes d'intelligence artificielle sont conçus et, pour l'instant, ils donnent la priorité à l'intégration dans les processus commerciaux de base. Il est important qu'ils perçoivent également le potentiel de l'IA générative à générer de la croissance grâce à de nouveaux produits et services et à créer de la valeur d'une nouvelle manière. »

Les investissements climatiques sont payants

Alors que la transition climatique continue d'avoir une incidence sur les entreprises, les chefs d'entreprise continuent d'agir. Lorsque nous avons demandé aux chefs d'entreprise de faire le point sur l'impact financier des investissements liés au climat au cours des cinq dernières années, nous avons constaté que ces initiatives étaient six fois plus susceptibles d'entraîner une augmentation des recettes (33 %) plutôt qu'une diminution (5 %). En outre, près de deux tiers des chefs d'entreprise ont déclaré que les investissements liés au climat avaient soit réduit les coûts, soit n'avaient pas eu d'impact significatif sur les coûts.

Toutefois, des difficultés subsistent en ce qui concerne la réalisation d'investissements liés au climat : les chefs d'entreprise qui ont réalisé de tels investissements citent la complexité de la réglementation comme le principal facteur (24 %) empêchant leur entreprise de se lancer dans de tels investissements, contre des retours sur investissement plus faibles (18 %) ou l'absence d'adhésion de la part de la direction ou du conseil d'administration (6 %).

Carol Stubbings, Global Chief Commercial Officer, PwC, a déclaré :

« Plus de 30 ans de numérisation ont commencé à faire tomber les frontières autrefois imperméables entre les secteurs, tandis que l'impact combiné de la transition climatique, de l'IA et d'autres mégatendances accélérera le processus de reconfiguration. Cette enquête montre que les chefs d'entreprise font face à cet avenir avec un mélange d'optimisme quant à l'économie et de réalisme au sujet du fait que les entreprises doivent fondamentalement réinventer la façon dont elles créent de la valeur si elles veulent prospérer à l'avenir. »

