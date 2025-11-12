Usuários diários de GenAI têm salários mais altos, maior estabilidade e produtividade -- enquanto um terço da força de trabalho global se sente regularmente sobrecarregado: PwC

Em comparação com os usuários ocasionais da GenAI no trabalho, os usuários diários são muito mais propensos a ter percebido benefícios tangíveis no último ano em termos de produtividade (92% contra 58%), segurança no emprego (58% contra 36%) e salário (52% contra 32%)

Ainda assim, apenas 14% dos entrevistados usam GenAI diariamente, e apenas metade (54%) afirma ter utilizado IA em sua função nos últimos 12 meses

A diferença na qualificação profissional: apenas 51% dos funcionários que não ocupam cargos de gestão consideram que dispõem dos recursos necessários para a aprendizagem e o desenvolvimento, em comparação com 72% dos executivos seniores

55% da força de trabalho global está passando por dificuldades financeiras, um aumento em relação aos 52% registrados em 2024, com um terço se sentindo sobrecarregado pelo menos uma vez por semana

LONDRES, 12 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Trabalhadores que usaram IA generativa (GenAI) diariamente ao longo do último ano relatam maior produtividade, além de mais estabilidade no emprego e aumento salarial, segundo a pesquisa Global Workforce Hopes & Fears 2025 da PwC, divulgada hoje.

A pesquisa, que entrevistou quase 50.000 trabalhadores em todo o mundo, em 48 grandes economias e 28 setores, mostra que, em comparação com usuários ocasionais, os usuários diários são mais propensos a ter percebido benefícios tangíveis em termos de produtividade (92% contra 58%), segurança no emprego (58% contra 36%) e salários (52% contra 32%). Eles também têm mais probabilidade de serem otimistas quanto aos impactos da IA em relação a esses e todos os outros indicadores pesquisados.

No entanto, a pesquisa revela que as organizações podem fazer mais para ajudar os trabalhadores a desenvolver habilidades e prosperar em meio a uma economia desafiadora. Apenas 51% dos funcionários que não ocupam cargos de gestão consideram que têm acesso às oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento de que necessitam, em comparação com 66% dos gestores e 72% dos executivos seniores.

Pete Brown, líder global da força de trabalho da PwC, disse:

"Funcionários que usam IA todos os dias estão colhendo os frutos, maior produtividade, mais estabilidade no emprego e melhor remuneração. Mas, para ampliar esses benefícios, as empresas precisam ir além do treinamento. O próprio trabalho precisa ser redesenhado e a parceria entre humanos e máquinas, redefinida. Acertar nisso será determinante para que a GenAI se torne um verdadeiro motor de crescimento e inclusão ou uma oportunidade perdida."

A pesquisa também revela que os usuários diários da GenAI estão muito mais otimistas em relação ao futuro de suas funções nos próximos 12 meses (69%) em comparação com os usuários ocasionais (51%) e os não usuários (44%).

Mas, embora 54% dos trabalhadores afirmem ter utilizado IA em sua função nos últimos 12 meses, as taxas de uso frequente continuam baixas, o que sugere uma ampla oportunidade de crescimento e acesso aos benefícios tangíveis. Apenas 14% dos entrevistados estão usando GenAI diariamente, um pequeno aumento em relação aos 12% que afirmaram o mesmo em 2024. Uma proporção ainda menor (6%) afirma estar utilizando IA agêntica diariamente.

A lacuna na qualificação: profissionais sem cargo de gestão estão ficando para trás em oportunidades de crescimento e perspectivas, em comparação com executivos seniores

Embora as organizações estejam investindo em programas de capacitação para lidar com tecnologias novas e emergentes, a pesquisa revela que os esforços dos empregadores nessa área são desiguais. Apenas 51% dos funcionários que não ocupam cargos de gestão consideram que dispõem dos recursos necessários para a aprendizagem e o desenvolvimento, em comparação com 66% dos gestores e 72% dos executivos seniores.

Com base nas tendências atuais, aqueles que já utilizam IA parecem estar prestes a ampliar ainda mais sua vantagem em relação ao restante da força de trabalho. Enquanto 75% dos usuários diários de IA sentem que têm os recursos necessários para aprendizado e desenvolvimento, apenas 59% dos usuários pouco frequentes pensam assim.

Existem também diferenças marcantes no grau em que os trabalhadores se sentem parte de uma cultura que apoia a aprendizagem. De modo geral, 54% dos trabalhadores afirmam que sua equipe trata o fracasso como uma oportunidade de aprendizado e crescimento, subindo para 65% no setor de tecnologia, mas cai para apenas 47% no setor de transporte e logística.

Participação da força de trabalho global enfrentando dificuldades financeiras aumenta, pressão crescente sobre a motivação dos funcionários

Embora 70% dos entrevistados digam sentir satisfação com o trabalho pelo menos uma vez por semana, também há sinais evidentes de estresse. Apenas 53% da força de trabalho global se sente fortemente otimista em relação ao futuro de suas funções, com os não gestores (43%) ficando muito atrás dos executivos seniores (72%). A confiança na alta liderança também está dividida, apenas 64% dos entrevistados afirmam compreender os objetivos da sua organização. Essas porcentagens são ainda menores entre os profissionais sem cargo de gestão e os da geração Z.

55% da força de trabalho global está enfrentando dificuldades financeiras, um aumento em relação aos 52% registrados em 2024. Pouco mais de um terço (35%) se sente sobrecarregado pelo menos uma vez por semana, chegando a 42% entre a Geração Z. Menos da metade (43%) recebeu um aumento salarial no último ano, com menos de um quinto (17%) recebendo uma promoção. Talvez refletindo um contexto econômico mais difícil, a intenção de buscar aumentos salariais e promoções caiu ano após ano, de 43% para 37% e de 35% para 32%, respectivamente.

No entanto, as organizações que conseguem conquistar o engajamento de suas equipes têm muito a ganhar. Os funcionários que se sentem fortemente alinhados com os objetivos da liderança são 78% mais motivados do que aqueles que relatam o menor alinhamento.

Nicki Wakefield, líder global de clientes e setores da PwC, disse:

"A GenAI já está trazendo retornos para quem a utiliza diariamente — com trabalhadores relatando aumentos significativos na produtividade, estabilidade e remuneração — ainda assim, apenas 14% a utilizam todos os dias. Isso não é uma história apenas da tecnologia, como também das pessoas. Os trabalhadores prosperam quando compreendem o plano, o alinhamento com a liderança eleva a motivação em 78%. Em um ano de aumento da pressão financeira e de muitos se sentindo sobrecarregados, os líderes precisam redesenhar o trabalho e oferecer clareza e confiança: casos de uso simples no dia a dia, limites bem definidos, além das habilidades, da confiança e do apoio que transformam a IA de uma promessa em uma ajuda concreta."

Notas aos editores

Sobre a pesquisa Global Workforce Hopes & Fears 2025 da PwC

A PwC entrevistou 49.843 trabalhadores em 48 países e regiões e 28 setores, entre 7 de julho e 18 de agosto de 2025. Os números apresentados neste relatório são ponderados proporcionalmente à distribuição por gênero e idade da população ativa de cada país, de modo que as opiniões dos trabalhadores são amplamente representativas em todas as principais regiões.

Sobre a PwC

Na PwC, ajudamos os clientes a criar confiança e a se reinventar para que possam transformar a complexidade em vantagem competitiva. Somos uma rede orientada por tecnologia e impulsionada por pessoas, com mais de 364.000 profissionais em 136 países e 137 territórios. Nas áreas de auditoria e asseguração, tributos e jurídico, transações e consultoria, ajudamos os clientes a construir, acelerar e manter o impulso. Saiba mais em www.pwc.com.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2736116/5426159/PwC_Logo.jpg

FONTE PwC