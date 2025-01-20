近六成行政總裁對環球經濟前景保持樂觀，並計劃擴大人員編制及持續推動人工智能應用：普華永道《2025年全球行政總裁調查》

近六成行政總裁預期未來12個月環球經濟將實現增長，較去年的38%及前年的18%顯著上升

42%的行政總裁預計未來12個月將擴大人員編制，這一比例是預計裁員人數的兩倍以上。行政總裁更傾向認為生成式人工智能（GenAI）將帶動人員增長，而非裁減。

看到生成式人工智能（GenAI）的有形影響：56%的行政總裁報告了效率提升，三分之一的行政總裁則分別見證了獲利（34%）和營收（32%）的增長

42%的行政總裁認為，如果不進行創新，他們的公司在未來十年內將無法繼續生存；同時，近四成的行政總裁表示，在過去五年中，他們已開始進軍新的領域。

與氣候相關的投資比其他投資更有可能帶來營收增長，增長的機會是減少營收的六倍

瑞士達沃斯2025年1月21日 /美通社/ -- 根據普華永道（PwC）今日於世界經濟論壇年會上發佈的第28屆《全球行政總裁年報調查》，近六成的行政總裁預期未來12個月環球經濟將實現增長。

該報告對來自109個國家和地區的4,701名行政總裁進行調查，結果顯示，42%的行政總裁預計未來12個月將增加5%以上的人員編制，這一比例是預計裁減人員（17%）的兩倍以上，且較去年的39%有所上升。在規模較小的公司（年營收低於1億美元）中，這一比例最高，達48%；在科技（61%）、地產（61%）、私募股權（52%）以及製藥和生命科學（51%）行業中也有所上升。

儘管一眾行政總裁對環球經濟持樂觀態度，但宏觀經濟波動（29%）和通脹（27%）仍然是全球行政總裁所指出的未來一年最大的風險，且不同地區之間存在明顯差異。地緣政治衝突被視為中東（41%）以及中東歐（34%）地區最大的風險。在西歐地區，網絡風險（27%）略高於技術工人短缺（25%）和通脹（24%）成為主要關注事項，而宏觀經濟波動則以29%位居首位。在非洲，通脹是最大的關注事項（39%），而北美和亞太地區則優先關注的風險大致與全球平均水平相符。

普華永道（PwC）環球主席Mohamed Kande表示：

「今年的行政總裁調查結果揭示了鮮明的對比——環球商業領袖對未來一年持樂觀態度，但同時也深知他們必須重新構思如何創造、交付和捕捉價值。生成式人工智能（GenAI）等新興技術、地緣政治的變遷以及氣候轉型正徹底改變經濟運作的方式。新的商業生態系統正在形成，並轉變公司競爭與創造價值的方式。為了茁壯成長，商業領袖必須立即採取行動，並在策略上做出大膽的決策——從人力、業務足跡到供應鏈，直至重塑商業模式。」

重塑創新的迫切性

與過去兩年一致，十分之一的行政總裁（42%）認為，如果公司繼續沿著當前的道路發展，未來十年內將無法生存。在那些預計如果不進行重大變革將無法生存的行政總裁中，42%認為法規環境的變化對其經濟生存能力的影響最大。

然而，行政總裁正在採取行動——在所有行業中，近三分之二（63%）的行政總裁在過去五年中已經採取至少一項重大行動，改變公司創造、交付和捕捉價值的方式。那些在過去五年中進行更多重塑創新行動的行政總裁，在過去12個月內報告了較高的利潤率。

隨著公司尋求重塑其商業模式，近四成（38%）表示在過去五年中已經開始進軍至少一個新領域，其中約三分之一（34%）指出，這一新領域已佔公司營收的20%以上。

然而，重塑創新的步伐緩慢，且絕大多數公司缺乏靈活性。當談到在項目和業務單位之間調配預算和人員時，約一半的行政總裁告訴我們，他們每年調配的財務和人力資源不到10%。超過三分之二的行政總裁調配的資源不到20%。平均而言，過去五年中，只有7%的營收來自於全新獨立的業務。

行政總裁對生成式人工智能（GenAI）的潛力持樂觀態度，但他們並未看到更強勁的成果。

行政總裁並未報告生成式人工智能（GenAI）帶來顯著的影響。超過一半（56%）的行政總裁報告稱，在過去12個月中，他們看到員工時間效率的提升，約三分之一的行政總裁（32%）則見證了營收的增長。

然而，表現略低於去年所預期的水平。在2024年，46%的受訪者表示他們預期將看到盈利改善。一年後，當我們詢問是否看到了這些增長時，只有34%的人表示他們確實看到了增長。對人工智能的信任仍然是更廣泛採用的障礙。只有三分之一的行政總裁表示他們對將這項技術嵌入公司核心流程中抱有高度信任。

儘管如此，對於生成式人工智能（GenAI）對盈利影響的樂觀情緒較去年略有上升——49%的行政總裁預期在未來12個月內會有所增長。大約一半（47%）的行政總裁預計在未來三年內將人工智能（包括生成式人工智能）整合進他們的技術平台，41%計劃將其整合到核心業務流程中，30%則計劃開發新的產品和服務。

儘管目前仍處於早期階段，但我們的數據顯示，生成式人工智能（GenAI）並未普遍造成全球經濟中的就業機會減少。更多的行政總裁表示，生成式人工智能（GenAI）增加了員工人數，而非減少（17%對13%）。

普華永道（PwC）環球及美國商業科技與創新主管（CTIO）Matt Wood表示：

「今年的調查顯示，企業對生成式人工智能（GenAI）有了更成熟的看法。一眾行政總裁深信生成式人工智能（GenAI）擁有釋放新機會的力量，事實上，他們比去年更加樂觀。與此同時，他們也更清楚需要面對的挑戰，以實現這些價值。他們已經意識到建立信任在設計人工智能系統時的重要性，並且目前將重點放在將其整合到核心業務流程中。對他們而言，同樣重要的是，他們也看到了生成式人工智能（GenAI）在透過新產品和服務創造增長、以新方式創造價值的潛力。」

氣候投資正見成效

隨著氣候轉型持續影響企業，一眾行政總裁積極採取行動。當我們詢問一眾行政總裁評估過去五年氣候相關投資的財務影響時，我們發現這些舉措導致收入增加的可能性是減少收入的六倍（33%對5%）。此外，近三分之二的行政總裁報告指出，氣候相關投資要麼降低了成本，要麼對成本沒有顯著影響。

然而，在啟動氣候相關投資方面仍然存在挑戰：進行此類投資的行政總裁指出，監管複雜性是限制公司啟動這些投資的主要因素（24%），其次是投資回報較低（18%）或缺乏來自管理層或董事會的支持（6%）。

普華永道（PwC）全球商業總監Carol Stubbings表示：

「三十多年來的數碼化進程已經開始打破原本不可逾越的行業邊界，同時，氣候轉型、人工智能以及其他重大趨勢的綜合作用將加速這一重組過程。這項調查顯示，商業領袖正在以樂觀的態度面對未來，同時也具備現實的認知，認為企業若要在未來繁榮，就必須從根本上重新發明創造價值的方式。」

編輯須知

關於第28屆年度普華永道（PwC）全球行政總裁調查

普華永道（PwC）於2024年10月1日至11月8日間，對來自109個國家和地區的4,701位行政總裁進行了調查。全球和區域數據根據各國名義GDP的比例進行加權。行業和國家層級的數據是基於4,701位行政總裁的完整樣本中的未加權數據。完整的調查結果可以在pwc.com/ceosurvey上查閱。

普華永道（PwC）簡介

普華永道（PwC）的使命是建立社會信任並解決重要問題。我們是覆蓋149個國家/地區、擁有超過37萬名員工的企業網絡，致力於提供優質的審保、顧問及稅務服務。了解更多並告訴我們您的想法，請瀏覽www.pwc.com。

SOURCE PwC