"RAVEN2", O BRUTAL MMORPG DE FANTASIA SOMBRIA DA NETMARBLE, APRESENTA A NOVA CLASSE PISTOLEIRO PARA COMEMORAR UM MÊS DE LANÇAMENTO

SEUL, Coreia do Sul, 19 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Netmarble, famosa desenvolvedora e editora de jogos de alta qualidade, lançou uma nova atualização para seu brutal MMORPG de fantasia sombria Raven2, que introduz uma classe totalmente nova e vários eventos.

A partir de hoje, os jogadores podem experimentar a nova classe "Pistoleiro". Conhecido por seus movimentos rápidos e mecânica de combate elegante, o Pistoleiro é um estiloso DPS de longo alcance que empunha revólveres e espingardas.

Para comemorar a chegada da classe Pistoleiro, o Raven2 está promovendo uma série de eventos. Os jogadores podem mudar de classe usando Golds, sem perder o progresso alcançado até o momento. Al[em disso, o "Arca de Crescimento do Pistoleiro" será oferecido a todos os jogadores que fizerem login, com itens valiosos como um Vestes Sagradas (1) Pergaminho de Invocação do [Vagabundo do Deserto] e um Arca para Seleção de Pedra Celestial Incomum do Inferno.

Além disso, os eventos Check-in Especial da Atualização para Pistoleiro e Missão Especial da Atualização para Pistoleiro estão em andamento até 17 de dezembro:

Check-in especial da atualização para Pistoleiro: Entre no jogo durante o período do evento para ganhar recompensas generosas, incluindo um Arca de Invocação de Relíquia Especial no 1º dia e Balas de Ouro no 7º dia. As Balas de Ouro podem ser trocadas por diversas recompensas.

Entre no jogo durante o período do evento para ganhar recompensas generosas, incluindo um Arca de Invocação de Relíquia Especial no 1º dia e Balas de Ouro no 7º dia. As Balas de Ouro podem ser trocadas por diversas recompensas. Atualização da Missão Especial para Pistoleiro: Conclua as missões atribuídas enquanto joga e ganhe até 100 chances de invocação.

Sequência oficial de Raven (EvilBane: The Iron King), Raven2 é um MMORPG de grande sucesso cujo cenário é um reino de fantasia sombrio, recriado com gráficos incomparáveis. Como membro das Forças Especiais, os jogadores embarcarão em uma jornada para investigar incidentes perigosos e bizarros sob ordem real e se envolverão em uma guerra de grande escala e cruel.



Para mais informações sobre Raven2, fique ligado no fórum oficial , canal do YouTube e Facebook do jogo. Os jogadores também podem acessar o site oficial para saber mais sobre o jogo.

Sobre a Netmarble Corporation

Fundada na Coreia em 2000, a Netmarble Corporation é uma desenvolvedora e publicadora de jogos com destaque global. Por meio de franquias aclamadas e parcerias estratégicas com detentores de PIs de alto nível, a empresa oferece experiências de jogo inovadoras e envolventes para públicos no mundo todo. Como matriz da Kabam, SpinX Games e Jam City, e acionista majoritária da HYBE e da NCSOFT, o portfólio diversificado da Netmarble inclui Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Re:BIRTH, Raven2, MARVEL Future Fight, e The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Mais informações estão disponíveis no site http://company.netmarble.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823100/251112____2___________1920X1080_EN.jpg

FONTE Netmarble