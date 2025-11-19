NETMARBLE'IN ACIMASIZ KARANLIK FANTEZİ MMORPG'Sİ "RAVEN2" BİR AYLIK DÖNÜM NOKTASINDA YENİ SİLAHŞÖR SINIFINI TANITIYOR

SEUL, Güney Kore, 19 Kasım 2025 /PRNewswire/ -- Yüksek kaliteli oyunların tanınmış geliştiricisi ve yayıncısı Netmarble, acımasız karanlık fantezi MMORPG'si Raven2 için yepyeni bir sınıf ve çok sayıda etkinlik sunan yeni bir güncelleme başlattı.

Bugünden itibaren yeni sınıf " Silahşör" oyuncuların deneyimine sunuluyor. Şimşek hızındaki hareketleri ve şık dövüş mekanikleri ile tanınan Silahşör, hem tabanca hem de pompalı tüfek kullanan şık bir uzun menzilli DPS'dir.

Silahşör sınıfının gelişini kutlamak için Raven2 çeşitli etkinlikler düzenliyor. Oyuncular, mevcut ilerlemelerini korurken Altınları kullanarak sınıflarını başka bir sınıfa değiştirebilirler. Ayrıca, oyuna giriş yapan tüm oyunculara "Gunslinger Büyüme Desteği Sandığı" sunulacak ve bu sandıkta gibi değerli eşyalar yer alacak [Vahşi Doğanın Gezgini] Kutsal Kıyafet (1) Çağırma Parşömeni, ve bir Cehennemin Sıradışı Göksel Taş Seçim Sandığı.

Ayrıca, Silahşör Update Special Check-In ve Silahşör Update Special Mission etkinlikleri 17 Aralık'a kadar devam edecek:

Silah ş ör Update Special Check-In: Etkinlik süresi boyunca oyuna giri ş yaparak 1. Gün Özel Kalıntı Ça ğ ır Gö ğ üs ve 7. Gün Altın Mermi gibi cömert ödüller kazanın. Altın Mermiler çe ş itli ödüllerle takas edilebilir.

Silah ş ör Update Special Mission: Oynarken verilen görevleri tamamlayın ve 100'e kadar ça ğ ırma ş ansı kazanın.

Raven'ın resmi devamı (EvilBane: The Iron King), Raven2 rakipsiz grafiklerle yeniden tasarlanan karanlık bir fantezi diyarında geçen gişe rekorları kıran bir MMORPG'dir. Özel Kolordu'nun bir üyesi olarak oyuncular, kraliyet emri altındaki tehlikeli ve tuhaf olayları araştırmak ve büyük ölçekli, acımasız bir savaşa katılmak için bir yolculuğa çıkacaklar.



Raven2 hakkında daha fazla bilgi için oyunun resmi forumunu , YouTube kanalını ve Facebook adresini takip etmeye devam edin. Oyuncular ayrıca oyun hakkında daha fazla bilgi edinmek için resmi web sitesini ziyaret edebilirler.

Netmarble Corporation Hakkında

Kore'de 2000 yılında kurulan Netmarble Corporation, önde gelen küresel bir oyun geliştiricisi ve yayıncısıdır. Şirket, beğenilen franchise'lar ve üst düzey IP sahipleriyle stratejik ortaklıklar aracılığıyla dünya çapındaki izleyicilere yenilikçi ve ilgi çekici oyun deneyimleri sunuyor. Kabam, SpinX Games, Jam City'nin ana şirketi ve HYBE ile NCSOFT'un büyük hissedarı olan Netmarble'ın geniş portföyünde Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Re:BIRTH, Raven2, MARVEL Future Fight, ve The Seven Deadly Sins: Grand Cross yer almaktadır. Daha fazla bilgi için http://company.netmarble.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

