MMORPG NETMARBLE BERGENRE "BRUTAL DARK FANTASY", "RAVEN2", KINI HADIR DENGAN "CLASS" BARU "PENEMBAK JITU", RAYAKAN PENCAPAIAN SELAMA SATU BULAN TERAKHIR

Menyambut kehadiran Penembak jitu, Raven2 menggelar rangkaian kegiatan. Pemain dapat mengganti class dengan menggunakan Gold sekaligus mempertahankan perkembangan level yang telah tercapai. Selain itu, semua pemain yang melakukan login akan memperoleh "Peti Support Pertumbuhan Penembak jitu", berisi item berguna seperti Gulungan Summon Pakaian Suci [Wanderer of the Wilderness] (1) dan Peti Pilihan Heavenstone Uncommon Hell's.

Rangkaian kegiatan Penembak jitu Update Special Check-In dan Penembak jitu Update Special Mission juga berlangsung hingga 17 Desember:

Penembak jitu Update Special Check-In : Pemain dapat melakukan log selama kegiatan ini berlangsung untuk mendapatkan hadiah menarik, termasuk Peti Summon Relikui Spesial pada hari pertama, serta Peluru Emas pada hari ketujuh. Peluru Emas dapat ditukarkan dengan beragam hadiah.

Sebagai sekuel resmi dari Raven (EvilBane: The Iron King), Raven2 adalah MMORPG blockbuster berlatar dark fantasy dengan kualitas grafis yang sangat tinggi. Pemain berperan sebagai anggota Special Corps yang bertugas menyelidiki berbagai insiden berbahaya atas perintah kerajaan, serta terlibat dalam perang besar yang brutal.

