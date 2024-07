Relatório anual da DJI Agriculture revela expansão do setor mundial de drones agrícolas

Mais de 300 mil drones estão operando mundialmente, tratando mais de 500 milhões de hectares de terreno agrícola em todo o mundo.

SHENZHEN, China, 10 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A DJI Agriculture, líder mundial na facilitação da inovação agrícola através da tecnologia de drones, revelou seu relatório Drone Industry Insight (Por dentro da indústria de drones) (2023/2024), mostrando uma indústria global de drones agrícolas em expansão no ano de 2023. Abordando iniciativas políticas e aplicações emergentes de drones, o relatório oferece uma visão geral abrangente do cenário em evolução da tecnologia de drones agrícolas para 2023/2024.

"A DJI Agriculture tem como objetivo aumentar a eficiência da gestão de terras agrícolas, aproveitando soluções digitais e drones inteligentes. Tudo isso, priorizando a sustentabilidade ambiental", declarou Yuan Zhang, Diretor de vendas global da DJI Agriculture. "Este relatório destaca que governos e produtores em todo o mundo estão usando os drones agrícolas e as técnicas de produção inteligente para melhorar a produção de alimentos de uma maneira mais científica, sustentável e amigável ao meio-ambiente."

Principais destaques do relatório 2023/2024

A rápida adoção dos drones agrícolas em todo o mundo é um retrato do poder transformador das tecnologias emergentes no setor agrícola. Até o final de junho de 2024, os drones agrícolas trataram mais de 500 milhões de hectares de terras agrícolas em todo o mundo.

A notável eficiência desses drones levou a economias substanciais, incluindo uma redução cumulativa de 210 milhões de toneladas métricas de água e 47.000 toneladas métricas de pesticidas. Além disso, a implementação dos drones agrícolas reduziu significativamente as emissões de carbono em 25,72 milhões de toneladas métricas. Essa redução equivale ao sequestro de carbono proporcionado por 1,2 bilhão de árvores, ressaltando o caráter sustentável e ecológico dessa abordagem inovadora da agricultura moderna.

Tendências políticas globais

O relatório aponta que governos de diversos países começaram a liberalizar suas regulamentações. No Brasil, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) alterou suas regulamentações de modo a exigir apenas o registro do drone e a licença do piloto antes do início das operações. Nos EUA, a Administração Federal de Aviação (FAA) publicou uma lista de aprovação de drones agrícolas que podem ser usados diretamente com isenções. A China emitiu regulamentações que permitem que os pilotos de drones sejam treinados pelos fabricantes.

"Estamos animados com esses avanços no âmbito regulamentar, uma vez que eles ajudarão a expandir o uso dos drones agrícolas e, consequentemente, beneficiarão os produtores em todo o mundo", disse Zhang.

Práticas recomendadas

O relatório também destaca as práticas recomendadas, oferecendo orientações valiosas sobre treinamento de pessoal, tecnologia de drones, aplicações agrícolas e a integração entre agronomia e drones. Os produtores podem consultar diretamente essas orientações para implementar operações agrícolas mais profissionais.

Avanços tecnológicos

O relatório aponta também os avanços tecnológicos que contribuíram para o crescimento do setor de drones agrícolas. A integração da inteligência artificial (IA) permitiu o processamento mais preciso e eficiente de dados, facilitando a tomada de decisões. Além disso, desenvolvimentos na tecnologia de sensores melhorou as capacidades na agricultura de precisão. Esses avanços não somente aumentaram a eficiência quanto reduziram os custos para os produtores.

Testes e estudos de casos de drones agrícolas

Diversos testes e estudos de casos foram documentados pela DJI Agriculture e seus parceiros em 2023, incluindo:

Testes de deriva para os modelos Agras T50 e T25 na China , Austrália e Hungria.

, Austrália e Hungria. Gestão de um pomar de laranja de umbigo de 10 hectares por meio de um ciclo de crescimento completo por um único produtor.

Aplicação de herbicidas em fazendas de agave no México, economizando 88% de água e reduzindo os custos em mais de 60 dólares por hectare.

Pulverização direcionada em ervas daninhas em pastagens australianas, economizando 50% nos custos e reduzindo em 51% o uso de produtos químicos.

Pulverização de pesticidas em um pomar de 1.500 árvores de durian, na Tailândia, reduzindo o uso de produtos químicos entre 20 e 30%.

Pulverização de maturadores em pequenas fazendas de cana-de-açúcar na África do Sul, aumentando a produção final de açúcar em até 1,78 tonelada por hectare.

Conclusão

O relatório anual da DJI Agriculture destaca o progresso significativo do setor de drones agrícolas e pavimenta o caminho para avanços futuros. Ao priorizar sustentabilidade e inovação, temos como objetivo revolucionar a agricultura moderna e impactar positivamente a produção mundial de alimentos. Fique atento às nossas próximas atualizações, enquanto trabalhamos para um futuro agrícola mais verde, inteligente e eficiente.

O relatório 2023/2024 completo pode ser acessado aqui.

Para mais informações sobre a DJI Agriculture, visite nosso site.

