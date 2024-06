DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 24 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Bybit, uma das três maiores bolsas de criptomoedas do mundo em volume, divulgou seu relatório de Alocação de Ativos no Segundo Trimestre, que abrange o período de dezembro de 2023 a maio de 2024.

De acordo com o relatório, divulgado em maio de 2024, o BTC continua sendo o maior ativo individual mantido por todos os usuários, representando 26% do total de ativos dos usuários nessa importante criptomoeda.

Relatório da Bybit revela diminuição da exposição a Stablecoins entre investidores institucionais e de varejo, com as instituições se concentrando mais em BTC e ETH

Os dados também revelam uma tendência de declínio nas participações em stablecoins para todos os usuários, diminuindo de 50,2% em dezembro para 42,8% em maio. Excluindo as stablecoins, 61% dos investimentos em criptomoedas dos usuários estão alocados em BTC e ETH.

Semelhante às instituições, os traders de varejo continuam a mostrar preferência pelo BTC em relação ao ETH, apesar do otimismo renovado em relação aos ETFs Spot de ETH. No entanto, as posições institucionais em BTC e ETH se tornaram mais concentradas em comparação com as dos traders de varejo, com participações de 39,4% e 20,9%, respectivamente, em maio.

Eugene Cheung, Head of Institutions da Bybit, afirmou: "Como uma das principais bolsas de criptomoedas do setor, a Bybit continua a solidificar sua posição como a parceira preferida das instituições que buscam uma plataforma de negociação confiável e robusta. Nosso compromisso de fornecer ampla liquidez, garantir a segurança dos ativos e oferecer uma estrutura de conta eficiente em termos de capital nos diferencia. Continuamos dedicados a fornecer serviços e suporte da mais alta qualidade, capacitando as instituições a prosperar no mundo dinâmico dos ativos digitais".

O relatório também fornece insights sobre as tendências de posse de altcoin e o comportamento de alavancagem entre instituições e traders de varejo. Leia o relatório completo agora aqui.

