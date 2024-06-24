Bybit報告顯示機構投資者和散戶投資者的穩定幣持有量減少

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Bybit

24 6月, 2024, 16:00 CST

機構投資者更關注比特幣和以太坊

阿聯酋迪拜2024年6月24日 /美通社/ -- 全球交易量排名前三的加密貨幣交易所Bybit發布了第二季度資產配置報告，報告期為2023年12月至2024年5月。

報告顯示，截至2024年5月，比特幣(BTC)仍是所有用戶持有的最大單一資產，占用戶此類領先加密貨幣總資產的26%。

Bybit Report Reveals Decreased Stablecoin Exposure Among Institutional and Retail Investors, with Institutions Concentrating More on BTC and ETH
Bybit Report Reveals Decreased Stablecoin Exposure Among Institutional and Retail Investors, with Institutions Concentrating More on BTC and ETH

數據還顯示，所有用戶持有的穩定幣呈下降趨勢，從去年12月的50.2%降至5月的42.8%。除去穩定幣，61%的用戶加密投資分配給了比特幣和以太坊(ETH)。

與機構類似，盡管ETH Spot ETF再次被看好，但散戶交易者仍然偏好比特幣而非以太坊。不過，與散戶交易者相比，機構在比特幣和以太坊上的持倉變得更加集中，截至5月份，機構持倉分別占39.4%和20.9%。

Bybit機構負責人Eugene Cheung表示：「作為業內領先的加密貨幣交易所，Bybit不斷鞏固其作為尋求可靠、穩健交易平台的機構首選合作伙伴的地位。我們致力於提供充足流動性，確保資產安全，並提供高資本效益的賬戶結構，這使我們與眾不同。我們將一如既往地致力於提供優質的服務和支持，幫助機構在充滿活力的數字資產世界中茁壯成長。」

該報告還深入分析了機構和散戶交易者持有altcoin（山寨幣）的趨勢和槓桿行為。點擊此處閱讀報告全文。

#Bybit / #TheCryptoArk

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