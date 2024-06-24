Bybit報告顯示機構投資者和散戶投資者的穩定幣持有量減少

數據還顯示，所有用戶持有的穩定幣呈下降趨勢，從去年12月的50.2%降至5月的42.8%。除去穩定幣，61%的用戶加密投資分配給了比特幣和以太坊(ETH)。

與機構類似，盡管ETH Spot ETF再次被看好，但散戶交易者仍然偏好比特幣而非以太坊。不過，與散戶交易者相比，機構在比特幣和以太坊上的持倉變得更加集中，截至5月份，機構持倉分別占39.4%和20.9%。

Bybit機構負責人Eugene Cheung表示：「作為業內領先的加密貨幣交易所，Bybit不斷鞏固其作為尋求可靠、穩健交易平台的機構首選合作伙伴的地位。我們致力於提供充足流動性，確保資產安全，並提供高資本效益的賬戶結構，這使我們與眾不同。我們將一如既往地致力於提供優質的服務和支持，幫助機構在充滿活力的數字資產世界中茁壯成長。」

該報告還深入分析了機構和散戶交易者持有altcoin（山寨幣）的趨勢和槓桿行為。點擊此處閱讀報告全文。

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