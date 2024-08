Relatório da Bybit sugere que o rali do Bitcoin pode se estender: Insights de BlockScholes

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 15 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, a segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negociação, em colaboração com a BlockScholes, tem o prazer de anunciar o lançamento de seu mais recente Crypto Insights Report, intitulado "O rali do Bitcoin pode ainda não ter terminado." Este relatório fornece detalhes sobre o atual ciclo de alta do Bitcoin, oferecendo novas perspectivas em relação à possibilidade do rali ter atingido o seu ápice ou de que mais ganhos estejam por vir.

Destaques principais:

Relatório da Bybit sugere que o rali do Bitcoin pode se estender: Insights da BlockScholes (PRNewsfoto/Bybit)

O relatório analisa várias dimensões do comportamento do mercado do Bitcoin, desde a ação histórica dos preços até as correlações macroeconómicas, e oferece uma checklist completa para avaliar a potencial longevidade do atual ciclo de alta.

A análise histórica sugere que o rali pode persistir

O relatório salienta que a atual alta do mercado do Bitcoin, que tem se estendido por aproximadamente 624 dias, continua a ser relativamente discreta em comparação aos ciclos anteriores. Com um atual coeficiente entre o valor mínimo e o máximo de 3,5x, significativamente inferior ao de 20x observado em ciclos anteriores, o relatório sugere que o rali pode continuar por mais 350 dias antes de ultrapassar os picos anteriores. Os padrões históricos revelam que os ciclos de preços do Bitcoin frequentemente se estendem além das expectativas iniciais, o que fornece uma perspectiva cautelosamente otimista.

"Os movimentos de preços do Bitcoin frequentemente desafiam padrões simples, e nossa análise indica que o rali atual ainda pode continuar", declarou Nathan Thompson, lead tech writer da Bybit. "Ao aperfeiçoar dados históricos e percepções macroeconômicas, pretendemos oferecer aos nossos clientes uma visão mais clara da dinâmica do mercado que define o futuro das criptomoedas."

Fatores macroeconômicos e influência institucional

O relatório também analisa a desconexão entre os indicadores macroeconômicos tradicionais e o comportamento do preço do Bitcoin. Historicamente correlacionado com uma política monetária pouco rigorosa e um dólar americano mais fraco, o Bitcoin tem mostrado resiliência, apesar da ausência destas condições. Além disso, a procura institucional, principalmente através de ETFs Bitcoin Spot, desempenhou um papel crucial na condução dos movimentos de preços, as recentes mudanças nos fluxos de ETF refletiram rigorosamente a dinâmica do mercado do Bitcoin.

Ciclo do halving e sentimento do mercado

O desempenho do Bitcoin após as ocorrências de halving tem sido tradicionalmente forte, o que sugere que o atual ciclo pode se prolongar ainda mais. Além disso, apesar do recente sentimento pessimista do mercado, os dados históricos dos mercados de derivativos indicam que esses sentimentos de queda frequentemente precedem novos ganhos, em vez de assinalarem o fim de uma bull run (alta no mercado).

