Bybit-rapport suggereert dat Bitcoin-rally kan verlengen: Inzichten van BlockScholes

DUBAI, Vae, 15 augustus 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, 's werelds op één na grootste cryptobeurs op basis van handelsvolume, kondigt in samenwerking met BlockScholes met genoegen de publicatie aan van zijn nieuwste Crypto Insights Report, getiteld "The Bitcoin Rally May Not Yet Be Over". Dit rapport geeft details over de huidige bull-cyclus van Bitcoin en biedt nieuwe perspectieven op de vraag of de rally zijn hoogtepunt heeft bereikt of dat er nog meer winst in het verschiet ligt.

Hoogtepunten:

Bybit Report Suggests Bitcoin Rally Could Extend: Insights from BlockScholes

Het rapport gaat in op meerdere dimensies van het marktgedrag van Bitcoin, van historische prijsactie tot macro-economische correlaties, en biedt een grondige checklist om de potentiële levensduur van de huidige bull-cyclus te meten.

Historische analyse suggereert dat rally kan aanhouden

Het rapport benadrukt dat de huidige haussemarkt van Bitcoin met een duur van ongeveer 624 dagen, relatief bescheiden blijft vergeleken met eerdere cycli. Met een huidige dal-piekverhouding van 3,5x, aanzienlijk lager dan de 20x die in eerdere cycli werd waargenomen, suggereert het rapport dat de rally nog eens 350 dagen kan aanhouden voordat eerdere pieken worden overtroffen. Historische patronen laten zien dat de prijscycli van Bitcoin vaak de aanvankelijke verwachtingen overtreffen. Dit biedt een voorzichtig optimistisch vooruitzicht.

"De prijsacties van Bitcoin verslaan vaak eenvoudige patronen, en onze analyse geeft aan dat de huidige rally nog steeds ruimte heeft om te lopen," zei Nathan Thompson, lead tech writer bij Bybit. "Door gebruik te maken van historische gegevens en macro-economische inzichten willen we onze klanten een duidelijker beeld geven van de marktdynamiek die de toekomst van crypto vormgeeft."

Macrofactoren en institutionele invloed

Het rapport onderzoekt ook het verschil tussen traditionele macro-economische indicatoren en het prijsgedrag van Bitcoin. Bitcoin is historisch gecorreleerd met los monetair beleid en een zwakkere Amerikaanse dollar. Toch toonde het veerkracht ondanks de afwezigheid van deze voorwaarden. Bovendien heeft de institutionele vraag, vooral via Bitcoin Spot ETF's, een belangrijke rol gespeeld bij het sturen van prijsacties, waarbij recente verschuivingen in ETF-stromen nauw aansluiten bij de marktdynamiek van Bitcoin.

Halveringscyclus en marktsentiment

De prestaties van Bitcoin na halveringen zijn traditioneel sterk, wat suggereert dat de huidige cyclus zich voort zal zetten. Uit historische gegevens van derivatenmarkten blijkt verder dat, ondanks het recente neerwaartse marktsentiment, dergelijke sentimentele dips vaak voorafgaan aan verdere stijgingen in plaats van het einde van de bullrun in te luiden.

Download het volledige rapport

Download voor een uitgebreide analyse en diepgaande bevindingen het volledige rapport [hier].

#Bybit / #TheCryptoArk

Over Bybit

Bybit is 's werelds op één na grootste cryptocurrencybeurs qua handelsvolume en bedient meer dan 39 miljoen gebruikers. Bybit, opgericht in 2018, biedt een professioneel platform waar cryptobeleggers en -handelaren een ultrasnelle matchingmotor, 24/7 klantenservice en meertalige communityondersteuning kunnen vinden. Bybit is een trotse partner van de huidige constructeurs- en coureurskampioen in de Formule 1: het Oracle Red Bull Racing team.

Ga voor meer informatie over Bybit naar Bybit Press.

Voor vragen van de media: [email protected]

Ga voor meer informatie naar: https://www.bybit.com

Voor updates, volg: Bybit's community's en social media

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2482113/Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/4859776/Logo.jpg