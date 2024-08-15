Bybit報告表明比特幣上漲行情可能會延續：BlockScholes的洞察

該報告從多個維度深入研究了比特幣的市場行為，從歷史價格行為到宏觀經濟相關性，並提供了一份詳盡的清單來衡量當前牛市週期的潛在壽命。

歷史分析表明，上漲可能會持續

該報告強調，比特幣目前的牛市持續了大約624天，與之前的週期相比，其表現仍顯溫和。目前的低谷峰值比率為3.5倍，遠低於前幾個週期觀察到的20倍。該報告預測，在超過歷史高點之前，上漲可能會再持續350天。歷史規律表明，比特幣的價格週期往往超出最初的預期，為市場帶來謹慎而樂觀的前景。

Bybit的lead tech writer Nathan Thompson表示：「比特幣的價格走勢常常越過簡單的規律，我們的分析表明，當前的上漲或存進一步上漲空間。我們依託歷史數據和宏觀經濟洞察，旨在為客戶提供更清晰的視角，洞悉塑造加密貨幣未來的市場動態。」

宏觀因素與機構影響

該報告還研究了傳統宏觀經濟指標與比特幣價格行為之間的非同步性。歷史數據顯示，比特幣雖常與寬鬆的貨幣政策和美元疲軟相關聯，但在無此等條件支撐下，亦展現出強大韌性。此外，機構需求，特別是透過比特幣現貨ETF的渠道，已成為驅動價格走勢的關鍵因素，近期ETF資金流動的變化與比特幣的市場動態密切相關。

減半週期和市場情緒

比特幣在減半事件後歷來表現強勁，這表明當前的週期可能會進一步延長。此外，儘管近期市場情緒趨於悲觀，但衍生品市場的歷史數據表明，此類情緒低谷往往是上漲前兆，而非牛市終結的信號。

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