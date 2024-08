Relatório da Bybit Sugere que Prêmio Eleitoral Muda a Dinâmica do Mercado

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 24 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Bybit , a segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de operação, em colaboração com a BlockScholes, tem a satisfação de lançar a última edição do Relatório de Análise de Derivativos de Criptomoedas. O relatório desta semana investiga o crescente impacto da próxima eleição presidencial dos EUA no mercado de derivativos de criptomoedas, revelando como esse grande evento está impulsionando o sentimento, influenciando a volatilidade e moldando os padrões de operação em derivativos de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH).

Principais Destaques:

1. Mercados Futuros Apresentam Atividade Silenciosa em Meio à Baixa Volatilidade

O relatório destaca um declínio notável na atividade de operação dentro dos mercados futuros de BTC e ETH, impulsionado por um período de baixa volatilidade realizada nos preços à vista. Tanto o BTC quanto o ETH experimentaram volumes de negociação moderados, com os níveis de contratos em aberto permanecendo abaixo das máximas recentes após a liquidação que levou muitos traders a fechar suas posições. O relatório também identifica um padrão semanal recorrente de volumes de operação mais baixos aos domingos, interrompidos apenas durante a extrema volatilidade do mercado, sugerindo uma sazonalidade subjacente no comportamento de operação.

2. Mercados de Opções Sinalizam Aumento do Prêmio no Período Eleitoral

Apesar do sentimento geral de baixa em relação ao ETH em comparação ao BTC, evidenciado pelas taxas de financiamento negativas e uma forte inclinação para opções de venda fora do dinheiro (OTM) nos vencimentos de curto prazo, o relatório revela uma mudança intrigante no mercado de opções. Há um prêmio crescente sendo precificado para a eleição presidencial dos EUA em 5 de novembro de 2024. Isso é mais evidente na inclinação mais forte para as chamadas OTM para opções de BTC e ETH que expiram após a eleição, sinalizando um aumento do sentimento de alta à medida que os traders se preparam para possíveis eventos de movimentação do mercado.

3. Estruturas de Termos de Volatilidade Sugerem Risco de Evento Elevado

As estruturas a termo da volatilidade voltaram a ter um formato íngreme, com a volatilidade de curto prazo caindo rapidamente simultaneamente à queda na volatilidade realizada. No entanto, o relatório aponta que os prazos de prazo mais longo permanecem significativamente elevados, indicando que o mercado está começando a levar em consideração um risco potencial de evento associado à próxima eleição. Curiosamente, esse prêmio eleitoral chama a atenção, já que riscos de eventos semelhantes não estão sendo precificados para o Simpósio de Jackson Hole no final de agosto ou para a reunião do FOMC em setembro.

Para conhecer uma análise abrangente e obter conclusões detalhadas, faça o download do relatório completo aqui.

