Bybit報告顯示選舉溢價改變了市場動態

阿聯酋迪拜2024年8月26日 /美通社/ -- 全球交易量排名第二的加密貨幣交易所 Bybit 欣然宣佈與BlockScholes合作，發佈最新一期的《加密貨幣衍生品分析報告》。本周的報告深入探討了即將到來的美國總統大選對加密衍生品市場日益增大的影響，揭示了這一重大事件如何推動市場情緒、影響市場波動性並塑造比特幣（BTC）和以太坊（ETH）衍生品的交易模式。

主要亮點：

1. 期貨市場在低波動性下表現出低迷的交易活動

報告強調，在現貨價格低波動的影響下，比特幣和以太坊期貨市場的交易活動明顯減少。在拋售導致許多交易者平倉之後，比特幣和以太坊的交易量都受到抑制，持倉量仍低於近期高點。報告還發現了一種週而復始的規律，即週日交易量較低，只有在市場劇烈波動時才會中斷，這表明交易行為具有潛在季節性。

2. 期權市場預示選舉溢價不斷上升

儘管與比特幣相比，人們對以太坊的整體情緒較為悲觀，表現為負資金費率和對短期到期價外（OTM）看跌期權的強烈偏好，但報告揭示了期權市場中一個耐人尋味的變化。2024年11月5日的美國總統大選導致溢價持續走高。最明顯的表現是，在大選後到期的比特幣和以太坊期權中，人們更傾向於價外看漲期權，這表明隨著交易者為潛在的市場波動做好準備，看漲情緒有所升溫。

3. 波動率期限結構顯示事件風險升高

波動率期限結構已恢復到陡峭的形狀，短期波動率隨著已實現波動率的下降而迅速下降。然而，報告指出，較長期限的金融工具仍然明顯居高位，表明市場開始考慮到與即將到來的大選相關的潛在事件風險。有趣的是，這次的選舉溢價非常突出，因為8月底的傑克遜霍爾研討會或9月的美國聯邦公開市場委員會會議預計未會對價格產生重大影響。

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