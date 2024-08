Bybit-rapport stelt dat verkiezingspremie de marktdynamiek verandert

DUBAI, VAE, 26 aug. 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, 's werelds op één na grootste cryptobeurs op basis van handelsvolume, brengt in samenwerking met BlockScholes met genoegen de nieuwste editie uit van het Crypto Derivatives Analytics Report. Het rapport van deze week gaat in op de toenemende impact van de aankomende Amerikaanse presidentsverkiezingen op de cryptoderivatenmarkt, en onthult hoe deze belangrijke gebeurtenis het sentiment aanwakkert, de volatiliteit beïnvloedt en de handelspatronen in zowel Bitcoin (BTC) als Ethereum (ETH) derivaten vormgeeft.

1. Futuresmarkten tonen beperkte activiteit bij lage volatiliteit

Het rapport wijst op een opmerkelijke daling van de handelsactiviteit binnen de BTC en ETH futuresmarkten, gedreven door een periode van lage gerealiseerde volatiliteit in spotprijzen. Zowel voor BTC als ETH waren de handelsvolumes maar matig, met open renteniveaus die onder de recente hoogtepunten bleven na de sell-off die veel traders ertoe bracht hun posities te sluiten. Het rapport brengt ook een terugkerend wekelijks patroon van lagere handelsvolumes op zondagen in kaart, dat alleen wordt verstoord tijdens extreme marktvolatiliteit. Dit wijst op een onderliggende seizoensgebondenheid in het handelsgedrag.

2. Optiesmarkten signaleren groeiende verkiezingspremie

Ondanks het algehele negatieve sentiment ten opzichte van ETH in vergelijking met BTC, wat blijkt uit negatieve financieringskoersen en een sterke voorkeur voor out-of-the-money (OTM) puts op de korte termijn, onthult het rapport een intrigerende verschuiving in de optiesmarkt. Er wordt een groeiende premie ingeprijsd voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 5 november 2024. Dit is het duidelijkst te zien aan de sterkere voorkeur voor OTM calls voor BTC- en ETH-opties die aflopen na de verkiezingen. Dit duidt op een toegenomen optimisch sentiment nu traders zich schrap zetten voor mogelijke gebeurtenissen die de markt kunnen beïnvloeden.

3. Termijnstructuren van volatiliteit wijzen op verhoogd gebeurtenisrisico

De termijnstructuren van de volatiliteit hebben weer een steile vorm aangenomen, waarbij de kortlopende volatiliteit snel daalt naast de daling van de gerealiseerde volatiliteit. Het rapport wijst er echter op dat tenoren met langere looptijden aanzienlijk hoger blijven. Hieruit blijkt dat de markt rekening begint te houden met een potentieel gebeurtenisrisico in verband met de komende verkiezingen. Deze verkiezingspremie springt eruit, omdat soortgelijke eventrisico's niet worden ingeprijsd voor het Jackson Hole Symposium eind augustus of de FOMC-vergadering in september.

