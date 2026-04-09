Relatório de Inteligência de Criptomoedas da Sandmark Mostra que Insight Credível Impulsiona a Confiança do Investimento

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Sandmark

09 abr, 2026, 12:30 GMT

  • 38% dos profissionais de finanças que possuem criptomoedas pessoalmente a veem como uma oportunidade de crescimento com forte potencial de crescimento
  • 96% dos investidores profissionais estão otimistas sobre o futuro das criptomoedas como um ativo, contra apenas 39% dos investidores iniciantes
  • 25% dos profissionais de finanças descrevem as criptomoedas principalmente como um ativo de alto risco — caindo para apenas 1 em cada 10 entre aqueles que investem pessoalmente
  • 8% dos entrevistados citam a utilidade de pagamentos como uma razão para manter a criptomoeda, mas a aceitação mais ampla do comerciante e a integração regulatória são vistas como fatores críticos para a adoção futura
  • 42% dos profissionais de finanças citam a incerteza regulatória como sua principal barreira para um maior envolvimento institucional

GENEBRA, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Sandmark publicou hoje a primeira edição de seu Relatório de Inteligência de Criptomoedas, revelando como a inteligência confiável e confiável está construindo uma convicção real entre profissionais de finanças e investidores.

Sandmark Crypto Intelligence Report: first edition of key trends shaping the digital asset landscape
Sandmark Crypto Intelligence Report: first edition of key trends shaping the digital asset landscape
Michelle Fotopoulou, Chief Marketing Officer at Sandmark, commenting on the Crypto Intelligence Report
Michelle Fotopoulou, Chief Marketing Officer at Sandmark, commenting on the Crypto Intelligence Report
Sandmark Crypto Intelligence Report: first edition of key trends shaping the digital asset landscape Michelle Fotopoulou, Chief Marketing Officer at Sandmark, commenting on the Crypto Intelligence Report

O estudo capturou as atitudes e comportamentos de mais de 5.000 profissionais de finanças e investidores em criptomoedas na Austrália, Brasil, Índia, Cingapura, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e EUA. Realizado em parceria com a plataforma global de insights do público consumidor GWI, o relatório preenche uma lacuna significativa na pesquisa de mercado existente, concentrando-se especificamente nos investidores de criptomoedas financeiramente alfabetizados: aqueles que trabalham dentro e ao lado do setor financeiro.

"A maioria das pesquisas sobre criptomoedas se concentra no sentimento do varejo. Queríamos entender como os profissionais de finanças – pessoas que trabalham com risco e capital todos os dias – realmente percebem e se envolvem com criptomoedas. O que encontramos desafia uma série de suposições ", disse Michelle Fotopoulou, Diretora de Marketing da Sandmark.

A experiência contextualiza o risco

Apenas um em cada dez profissionais de finanças que possuem criptomoedas a considera de alto risco, em comparação com 25% da comunidade financeira profissional em geral. O otimismo e a confiança aumentam em linha com a participação ativa, atingindo o pico entre investidores institucionais e detentores de longo prazo. Os iniciantes são os menos certos. Os dados mostram consistentemente que a experiência prática, apoiada por inteligência de mercado confiável, é o que constrói uma convicção genuína.

Regulação é recrutamento

A incerteza regulatória continua sendo a principal barreira para uma participação institucional mais ampla, juntamente com as preocupações com a volatilidade e a governança. No entanto, em todos os grupos entrevistados, a criptomoeda é vista como um ativo estratégico de longo prazo com forte potencial de alta, em vez de uma negociação de curto prazo. À medida que a clareza regulatória melhora, espera-se que a próxima fase de crescimento do mercado seja liderada pelas instituições.

Michelle disse: "Uma forte regulamentação atua como um catalisador para o engajamento. À medida que as jurisdições implementam proteções, a atividade acelera, com maior confiança desbloqueando uma adoção mais ampla."

Figuras públicas: formativas, mas divisivas

Indivíduos de alto perfil continuam a desempenhar um papel descomunal na formação do sentimento, muitas vezes de maneiras conflitantes. Entre uma lista pré-definida de figuras públicas, Elon Musk impulsiona o sentimento positivo mais forte (51%), enquanto Donald Trump gera o mais negativo (38%), apesar de também se classificar como a segunda influência positiva mais citada (17%). Entre os detentores de criptomoedas que identificam Musk como sua influência positiva mais forte, 77% relatam alto otimismo em relação ao futuro das criptomoedas como um ativo. O estudo reflete como as figuras públicas são capazes de amplificar simultaneamente o entusiasmo e minar a confiança.

Um mercado em evolução, mas em amadurecimento

Michelle concluiu: "É fascinante ver a evolução do sentimento no mercado de criptomoedas, especialmente no caso de instituições e profissionais de finanças. Embora as mídias sociais impulsionem a descoberta, os dados reais do mercado estão em maior demanda. Os investidores precisam de inteligência de mercado consistente e acionável para entender o ecossistema de criptomoedas em evolução."

O Relatório de Inteligência de Criptografia da Sandmark está disponível aqui.

Sobre a Sandmark

Fundada em 2025 por um empresário sediado na Suíça, a Sandmark opera internacionalmente com centros editoriais na Europa, Oriente Médio, Ásia e América do Norte. A Sandmark é liderada em todo o mundo por profissionais de mídia financeira tradicionais e novos, que têm décadas de experiência cobrindo uma variedade de mercados, desde bancos a commodities e negociação de FX até pesquisa de ações.

A Equipe Sandmark é composta por mais de 20 funcionários globais - incluindo jornalistas, pesquisadores e analistas de dados - que estão unidos na missão de fornecer relatórios claros, confiáveis e ricos em contexto. 

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