Relatório de Inteligência de Criptomoedas da Sandmark Mostra que Insight Credível Impulsiona a Confiança do Investimento

O estudo capturou as atitudes e comportamentos de mais de 5.000 profissionais de finanças e investidores em criptomoedas na Austrália, Brasil, Índia, Cingapura, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e EUA. Realizado em parceria com a plataforma global de insights do público consumidor GWI, o relatório preenche uma lacuna significativa na pesquisa de mercado existente, concentrando-se especificamente nos investidores de criptomoedas financeiramente alfabetizados: aqueles que trabalham dentro e ao lado do setor financeiro.

"A maioria das pesquisas sobre criptomoedas se concentra no sentimento do varejo. Queríamos entender como os profissionais de finanças – pessoas que trabalham com risco e capital todos os dias – realmente percebem e se envolvem com criptomoedas. O que encontramos desafia uma série de suposições ", disse Michelle Fotopoulou, Diretora de Marketing da Sandmark.

A experiência contextualiza o risco

Apenas um em cada dez profissionais de finanças que possuem criptomoedas a considera de alto risco, em comparação com 25% da comunidade financeira profissional em geral. O otimismo e a confiança aumentam em linha com a participação ativa, atingindo o pico entre investidores institucionais e detentores de longo prazo. Os iniciantes são os menos certos. Os dados mostram consistentemente que a experiência prática, apoiada por inteligência de mercado confiável, é o que constrói uma convicção genuína.

Regulação é recrutamento

A incerteza regulatória continua sendo a principal barreira para uma participação institucional mais ampla, juntamente com as preocupações com a volatilidade e a governança. No entanto, em todos os grupos entrevistados, a criptomoeda é vista como um ativo estratégico de longo prazo com forte potencial de alta, em vez de uma negociação de curto prazo. À medida que a clareza regulatória melhora, espera-se que a próxima fase de crescimento do mercado seja liderada pelas instituições.

Michelle disse: "Uma forte regulamentação atua como um catalisador para o engajamento. À medida que as jurisdições implementam proteções, a atividade acelera, com maior confiança desbloqueando uma adoção mais ampla."

Figuras públicas: formativas, mas divisivas

Indivíduos de alto perfil continuam a desempenhar um papel descomunal na formação do sentimento, muitas vezes de maneiras conflitantes. Entre uma lista pré-definida de figuras públicas, Elon Musk impulsiona o sentimento positivo mais forte (51%), enquanto Donald Trump gera o mais negativo (38%), apesar de também se classificar como a segunda influência positiva mais citada (17%). Entre os detentores de criptomoedas que identificam Musk como sua influência positiva mais forte, 77% relatam alto otimismo em relação ao futuro das criptomoedas como um ativo. O estudo reflete como as figuras públicas são capazes de amplificar simultaneamente o entusiasmo e minar a confiança.

Um mercado em evolução, mas em amadurecimento

Michelle concluiu: "É fascinante ver a evolução do sentimento no mercado de criptomoedas, especialmente no caso de instituições e profissionais de finanças. Embora as mídias sociais impulsionem a descoberta, os dados reais do mercado estão em maior demanda. Os investidores precisam de inteligência de mercado consistente e acionável para entender o ecossistema de criptomoedas em evolução."

O Relatório de Inteligência de Criptografia da Sandmark está disponível aqui.

Sobre a Sandmark

Fundada em 2025 por um empresário sediado na Suíça, a Sandmark opera internacionalmente com centros editoriais na Europa, Oriente Médio, Ásia e América do Norte. A Sandmark é liderada em todo o mundo por profissionais de mídia financeira tradicionais e novos, que têm décadas de experiência cobrindo uma variedade de mercados, desde bancos a commodities e negociação de FX até pesquisa de ações.

A Equipe Sandmark é composta por mais de 20 funcionários globais - incluindo jornalistas, pesquisadores e analistas de dados - que estão unidos na missão de fornecer relatórios claros, confiáveis e ricos em contexto.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2952098/Michelle_Fotopoulou_Photo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2952099/Sandmark_Crypto_Intelligence_Report_Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2952097/Sandmark_Logo.jpg

FONTE Sandmark