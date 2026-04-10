تقرير Crypto Intelligence Report من Sandmark يكشف أن الرؤى الموثوقة تعزز الثقة الاستثمارية

38 % من المتخصصين في القطاع المالي الذين يمتلكون العملات المشفّرة شخصيًا يعتبرونها فرصة للنمو ذات إمكانات صعود قوية.

96 % من المستثمرين المحترفين متفائلون بمستقبل العملات المشفّرة كأصل، مقابل 39% فقط من المستثمرين المبتدئين.

25 % من المتخصصين في القطاع المالي يصفون العملات المشفّرة بوصفها أصلًا عالي المخاطر بالدرجة الأولى، وتنخفض هذه النسبة إلى واحدٍ من كل عشرة بين من يستثمرون فيها شخصيًا.

8 % من المشاركين في الاستطلاع يستندون إلى جدواها كوسيلة للدفع سببًا للاحتفاظ بالعملات المشفّرة، غير أن القبول الأوسع من قبل التجار والاندماج التنظيمي يُعدّان محركَين حاسمَين للاعتماد المستقبلي.

42 % من المتخصصين في القطاع المالي يُشيرون إلى عدم اليقين التنظيمي بوصفه العائق الأساسي أمام تعزيز الانخراط المؤسسي.

جنيف، 10 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- نشرت Sandmark الإصدار الأول من تقريرها Crypto Intelligence Report، الذي يكشف كيف تُسهم المعلومات الموثوقة التي يمكن الاعتماد عليها في بناء قناعة راسخة لدى المتخصصين في القطاع المالي والمستثمرين.

شملت الدراسة آراء وسلوكيات أكثر من 5,000 من المتخصصين في القطاع المالي والمستثمرين في العملات المشفّرة عبر ثماني دول، هي: أستراليا والبرازيل والهند وسنغافورة وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. أُعدّ التقرير بالشراكة مع GWI، المنصة العالمية لرؤى الجمهور والمستهلكين، ويسد فجوة جوهرية في أبحاث السوق القائمة، إذ يُركز تحديدًا على المستثمرين في العملات المشفّرة ذوي الثقافة المالية، أي من يعملون داخل القطاع المالي أو في المجالات المرتبطة به.

وقالت Michelle Fotopoulou، الرئيسة التنفيذية للتسويق في Sandmark: "تنصبّ معظم أبحاث العملات المشفّرة على معنويات المستثمرين الأفراد. أردنا أن نفهم كيف ينظر المتخصصون في القطاع المالي، وهم من يتعاملون مع المخاطر ورأس المال يوميًا، إلى العملات المشفّرة ويتفاعلون معها فعليًا. وما توصلنا إليه يطعن في عدد من الافتراضات السائدة".

الخبرة تضع المخاطر في سياقها الصحيح

واحدٌ فقط من كل عشرة من المتخصصين في القطاع المالي الذين يمتلكون العملات المشفّرة يعتبرونها أصلًا عالي المخاطر، مقارنةً بـ25% من شريحة أوسع من المتخصصين في القطاع المالي. ويتصاعد التفاؤل والثقة بالتوازي مع المشاركة النشطة، ليبلغا ذروتهما بين المستثمرين المؤسسيين وحائزي العملات المشفّرة على المدى الطويل، في حين يبقى المبتدئون الأقل يقينًا. تُثبت البيانات باطّراد أن الخبرة العملية المباشرة، حين تستند إلى معلومات سوق موثوقة، هي ما يرسّخ قناعةً حقيقية.

التنظيم مسار للانخراط المؤسسي

لا يزال عدم اليقين التنظيمي يمثّل العائق الأساسي أمام المشاركة المؤسسية الأوسع نطاقًا، إلى جانب التقلّبات ومخاوف الحوكمة. بيد أن العملات المشفّرة تُعدّ لدى جميع فئات المشاركين في الاستطلاع أصلًا استراتيجيًا طويل الأجل ذا إمكانات صعود قوية، لا مجرد مضاربة قصيرة الأجل. ومع تحسّن الوضوح التنظيمي، يسود التوقع على نطاق واسع بأن تقود المؤسسات المرحلة التالية من نمو السوق.

وقالت Michelle: "يعمل التنظيم المتين بوصفه محفزًا للمشاركة. فمع إرساء الجهات القضائية لتدابير الحماية، يتسارع النشاط، حيث يُفضي تنامي الثقة إلى اعتماد أوسع نطاقًا".

الشخصيات العامة: مؤثرة ومثيرة للانقسام في آنٍ واحد

تواصل الشخصيات البارزة لعب دور يفوق حجمها في تشكيل المعنويات، وغالبًا ما يكون ذلك بطرق متضاربة. فمن قائمة مختصرة محددة مسبقًا من الشخصيات العامة، يحقق إيلون ماسك أقوى معنويات إيجابية بنسبة 51%، بينما يستثير دونالد ترامب أكبر قدر من المعنويات السلبية بنسبة 38%، على الرغم من تصنيفه في المرتبة الثانية بوصفه التأثير الإيجابي الأكثر استشهادًا بنسبة 17%. ومن بين حائزي العملات المشفّرة الذين يرون في إيلون ماسك أقوى تأثير إيجابي عليهم، أفاد 77% بتفاؤل مرتفع تجاه مستقبل العملات المشفّرة كأصل. وتعكس الدراسة قدرة الشخصيات العامة على تضخيم الحماس وتقويض الثقة في الوقت ذاته.

سوق في طور التطور والنضج

واختتمت Michelle حديثها قائلةً: "من المثير للاهتمام رصد تطور المعنويات في سوق العملات المشفّرة، لا سيما في ما يخص المؤسسات والمتخصصين في القطاع المالي. وفي حين تقود وسائل التواصل الاجتماعي مرحلة الاكتشاف، يتنامى الطلب على بيانات السوق الفعلية. يحتاج المستثمرون إلى معلومات سوقية قابلة للتنفيذ ومتسقة لاستيعاب منظومة العملات المشفّرة الآخذة في التطور".

يمكن الاطلاع على تقرير Sandmark Crypto Intelligence Report هنا.

نبذة عن Sandmark

تأسست Sandmark عام 2025 على يد رائد أعمال مقيم في سويسرا، وتعمل على الصعيد الدولي من خلال مراكز تحريرية في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الشمالية. تتصدر Sandmark على الصعيد العالمي كوكبةٌ من المتخصصين في وسائل الإعلام المالية التقليدية والجديدة، يمتلكون عقودًا من الخبرة في تغطية أسواق متنوعة تمتد من الخدمات المصرفية إلى السلع الأولية، ومن تداول العملات الأجنبية إلى أبحاث الأسهم.

يضم فريق Sandmark أكثر من 20 موظفًا حول العالم، من بينهم صحفيون وباحثون ومحللو بيانات، تجمعهم رسالة واحدة: تقديم تغطية واضحة وذات مصداقية، غنية بالسياق.

