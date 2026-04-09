샌드마크 크립토 인텔리전스 리포트, 신뢰할 수 있는 인사이트가 투자 확신을 이끈다는 것을 보여줘

샌드마크의 미셸 포토풀루(Michelle Fotopoulou) 최고 마케팅 책임자는 "대부분의 암호화폐 연구는 소매 심리에 초점을 맞춘다. 우리는 매일 리스크와 자본을 다루는 금융 전문가들이 실제로 암호화폐를 어떻게 인식하고 참여하는지 이해하고 싶었다. 우리가 발견한 것은 여러 가정에 도전한다"고 말했다.

리스크를 맥락화하는 경험

암호화폐를 보유한 금융 전문가 중 고위험으로 인식하는 비율은 10명 중 1명에 불과한 반면, 더 넓은 금융 전문가 커뮤니티에서는 25%에 달한다. 낙관론과 확신은 적극적인 참여와 함께 높아지며, 기관 투자자와 장기 보유자 사이에서 정점에 달한다. 초보자들은 여전히 가장 불확실한 상태다. 데이터는 신뢰할 수 있는 시장 인텔리전스의 뒷받침을 받은 실전 경험이 진정한 확신을 구축하는 요소임을 일관되게 보여준다.

규제가 참여를 이끈다

규제 불확실성은 변동성 및 거버넌스 우려와 함께 더 광범위한 기관 참여의 주요 장벽으로 남아 있다. 그러나 모든 응답자 그룹에 걸쳐 암호화폐는 단기 거래보다는 강한 상승 잠재력을 가진 장기 전략 자산으로 인식된다. 규제 명확성이 개선됨에 따라 시장의 다음 성장 단계는 기관들이 주도할 것으로 널리 예상된다.

미셸 최고 마케팅 책임자는 "강력한 규제는 참여의 촉매제 역할을 한다. 관할권이 보호 장치를 마련함에 따라 활동이 가속화되며, 더 큰 확신이 더 광범위한 채택을 이끈다"고 말했다.

유명 인사: 형성적인 동시에 분열적인 존재

유명 인사들은 종종 상충하는 방식으로 심리 형성에 여전히 불균형적으로 큰 역할을 하고 있다. 사전 정의된 유명인 후보군 중 일론 머스크(Elon Musk)가 가장 강한 긍정적 심리를 이끌어내는 반면(51%), 도널드 트럼프(Donald Trump)는 두 번째로 많이 언급되는 긍정적 영향(17%)으로 꼽히면서도 가장 부정적인 반응을 불러일으킨다(38%). 머스크를 가장 강한 긍정적 영향으로 꼽은 암호화폐 보유자 중 77%가 자산으로서 암호화폐의 미래에 대해 높은 낙관론을 보인다고 답했다. 이 연구는 유명 인사들이 열정을 증폭시키는 동시에 신뢰를 훼손할 수 있음을 보여준다.

진화하지만 성숙해 가는 시장

미셸 최고 마케팅 책임자는 "특히 기관과 금융 전문가의 경우 암호화폐 시장의 심리 변화를 목격하는 것이 흥미롭다. 소셜 미디어가 발견을 이끄는 반면, 실제 시장 데이터에 대한 수요가 높아지고 있다. 투자자들은 진화하는 암호화폐 생태계를 이해하기 위해 일관되고 실행 가능한 시장 인텔리전스가 필요하다"고 결론지었다.

샌드마크 크립토 인텔리전스 리포트는 여기에서 확인할 수 있다.

샌드마크 소개

2025년 스위스 기반 기업인이 설립한 샌드마크는 유럽, 중동, 아시아, 북미에 편집 허브를 두고 국제적으로 운영된다. 샌드마크는 은행업부터 원자재, 외환 거래부터 주식 리서치에 이르기까지 다양한 시장을 수십 년간 취재한 경험을 가진 전통 및 신규 금융 미디어 전문가들이 전 세계적으로 이끌고 있다.

샌드마크 팀은 명확하고 신뢰할 수 있으며 맥락이 풍부한 보도를 제공하는 사명으로 모인 기자, 연구원, 데이터 분석가를 포함한 20명 이상의 글로벌 직원으로 구성돼 있다.

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SOURCE Sandmark