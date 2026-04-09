Sandmark Crypto Intelligence Report से पता चलता है कि विश्वसनीय जानकारियाँ निवेश के प्रति विश्वास को बढ़ाती है

इस अध्ययन में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, UAE, UK और US के 5,000 से अधिक वित्त पेशेवरों और क्रिप्टो निवेशकों के दृष्टिकोणों और व्यवहारों को शामिल किया गया है। वैश्विक उपभोक्ता अंतर्दृष्टि मंच GWI के साथ भागीदारी में की गई इस रिपोर्ट में वित्तीय रूप से साक्षर क्रिप्टो निवेशकों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए मौजूदा मार्केट अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण कमी को पूरा किया गया है: वित्तीय उद्योग के भीतर और उसके साथ काम करने वाले लोग।

"अधिकांश क्रिप्टो अनुसंधान खुदरा विक्रेताओं की भावनाओं पर केंद्रित होता है। हम यह समझना चाहते थे कि वित्त पेशेवर - वे लोग जो प्रति दिन जोखिम और पूंजी के साथ काम करते हैं - वास्तव में क्रिप्टो को कैसे समझते हैं और इसके साथ कैसे जुड़ते हैं। Sandmark की मुख्य मार्केटिंग अधिकारी, Michelle Fotopoulou, ने कहा, "हमें जो मिला है, वह कई मान्यताओं को चुनौती देता है।"

अनुभव जोखिम को संदर्भ प्रदान करता है

क्रिप्टो रखने वाले दस वित्त पेशेवरों में से केवल एक ही इसे उच्च जोखिम वाला मानता है, जबकि व्यापक पेशेवर वित्त समुदाय में यह आंकड़ा 25% है। सक्रिय भागीदारी के साथ आशावाद और आत्मविश्वास बढ़ता है, जो संस्थागत निवेशकों और दीर्घकालिक धारकों के बीच चरम पर पहुंचता है। शुरुआती लोगों में अनिश्चितता की स्थिति सबसे अधिक होती है। आंकड़े लगातार यह दर्शाते हैं कि विश्वसनीय मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा समर्थित व्यावहारिक अनुभव ही वास्तविक विश्वास का निर्माण करता है।

भर्ती ही नियमन है

नियामक अनिश्चितता, अस्थिरता और संचालन संबंधी चिंताओं के साथ-साथ व्यापक संस्थागत भागीदारी में प्राथमिक बाधा बनी हुई है। फिर भी, सभी उत्तरदाता ग्रुपों में, क्रिप्टो को अल्पकालिक ट्रेड के बजाय मजबूत वृद्धि क्षमता वाली दीर्घकालिक रणनीतिक संपत्ति के रूप में देखा जाता है। नियामक स्पष्टता में सुधार होने के साथ-साथ, मार्केट के अगले विकास चरण का अग्रणी संस्थानों द्वारा किए जाने की व्यापक रूप से उम्मीद है।

Michelle ने कहा: "सहभागिता के लिए कठोर नियमन उत्प्रेरक का काम करता है। जैसे-जैसे अधिकार क्षेत्र सुरक्षा उपायों को लागू करते हैं, गतिविधि में तेजी आती है, और अधिक विश्वास के कारण व्यापक स्वीकृति मिलती है।"

सार्वजनिक हस्तियाँ: रचनात्मक लेकिन विभाजनकारी

चर्चित हस्तियां अक्सर परस्पर विरोधी तरीकों से लोगों की भावनाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहती हैं। सार्वजनिक हस्तियों की एक पूर्वनिर्धारित सूची में, Elon Musk सबसे सशक्त सकारात्मक भावना (51%) उत्पन्न करते हैं, जबकि Donald Trump दूसरे सबसे अधिक उद्धृत सकारात्मक प्रभाव (17%) के स्थान पर होने के बावज़ूद सबसे अधिक नकारात्मक भावना (38%) उत्पन्न करते हैं। जिन क्रिप्टो धारकों पर Musk का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव है, उनमें से 77% लोग एक परिसंपत्ति के रूप में क्रिप्टो के भविष्य के प्रति उच्च आशावाद व्यक्त करते हैं। यह अध्ययन दर्शाता है कि सार्वजनिक हस्तियां एक ही समय में उत्साह को बढ़ाने और विश्वास को कम करने में सक्षम होती हैं।

एक विकासशील तथा परिपक्व होती हुई मार्केट

Michelle ने निष्कर्ष निकाला, "क्रिप्टो मार्केट में भावनाओं के विकास को देखना आकर्षक है, विशेषत: संस्थानों और वित्त पेशेवरों के संदर्भ में। यद्यपि सोशल मीडिया खोज को बढ़ावा देता है, परंतु वास्तविक मार्केट डेटा की मांग अधिक है। निवेशकों को विकासशील क्रिप्टो इकोसिस्टम को समझने के लिए समान और कारगर मार्केट इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है।"

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Sandmark का परिचय

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