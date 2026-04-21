Remi implanta preventivamente arquitetura de conformidade programável, totalmente alinhada com os mais recentes padrões de licenciamento de stablecoin da HKMA

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Remi Technology Pte. Ltd

21 abr, 2026, 17:20 GMT

SINGAPURA, 21 de abril de 2026  /PRNewswire/ -- A conformidade programável tornou-se o divisor de águas regulatório global para o setor de stablecoins. A recente emissão das primeiras licenças de stablecoin em Hong Kong validou ainda mais o valor prospectivo da trajetória técnica defendida pela fintech Remi Technology, sediada em Singapura.

O sistema proprietário de compensação e liquidação interbancária transfronteiriça da Remi implementou totalmente controles de conformidade programável de ponta a ponta na camada de contratos inteligentes, com uma arquitetura técnica 100% alinhada aos critérios centrais de admissão das licenças inaugurais de stablecoin da Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA). Baseado em uma filosofia de design de "Conformidade Nativa", o sistema cumpre integralmente os padrões globais de combate à lavagem de dinheiro da FATF e o quadro regulatório MiCA da União Europeia. A Remi também lidera a resposta do setor ao GENIUS Act do OCC dos EUA, organizada pela BAFT, como líder do setor, tornando-se uma das poucas fornecedoras globais de infraestrutura de stablecoin em nível bancário com cobertura regulatória completa nos três principais mercados financeiros do mundo.

A primeira emissão de licença da HKMA definiu a conformidade programável na camada de contratos inteligentes como o principal critério de acesso do setor. O consenso do setor mostra que os stablecoins tradicionais não conseguem atender às exigências dos bancos quanto à auditabilidade de ponta a ponta e ao alinhamento regulatório multijurisdicional, sendo essa a principal barreira que impede instituições financeiras regionais e de médio porte de expandirem a liquidação transfronteiriça com stablecoins.

A arquitetura da Remi incorpora requisitos regulatórios diretamente no código subjacente dos contratos inteligentes, permitindo triagem pré-transação, interceptação de riscos durante a transação e rastreabilidade e trilhas de auditoria completas pós-transação, totalmente adaptáveis às regras regulatórias globais predominantes. A Remi estabeleceu uma profunda parceria estratégica com o Bison Bank licenciado pela MiCA da UE, atuando como a principal rede de liquidação da stablecoin compatível do banco para alcançar uma aplicação comercial transfronteiriça em escala.

"A emissão da licença da HKMA marca o início da era de conformidade nativa para a infraestrutura global de stablecoins de nível bancário", disse Sam, CEO da Remi Technology. "Oferecemos às instituições financeiras globais em conformidade acesso de baixo custo à infraestrutura de pagamentos transfronteiriços de última geração, permitindo que os parceiros entrem em operação em apenas 6 a 8 semanas."

Sobre a Remi Technology

Com sede em Singapura, a Remi Technology é uma empresa global de fintech que desenvolveu um sistema de pagamentos e liquidação transfronteiriça nativo em blockchain, referenciado ao SWIFT, dedicado a fornecer infraestrutura de pagamentos transfronteiriços totalmente compatível para bancos licenciados e instituições financeiras reguladas em todo o mundo.

Site oficial: www.remitech.ai

LinkedIn: Remi Technology

FONTE Remi Technology Pte. Ltd

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