Remi implementeert proactief programmeerbare compliance-architectuur, volledig afgestemd op de nieuwste licentiestandaarden voor stablecoins van de HKMA

SINGAPORE , 21 april 2026 /PRNewswire/ -- Programmeerbare compliance is uitgegroeid tot een wereldwijd kantelpunt in de regelgeving voor de stablecoinsector. De recente uitgifte van de eerste stablecoinlicenties in Hongkong bevestigt bovendien de vooruitstrevende waarde van de technologische benadering die wordt gehanteerd door het in Singapore gevestigde fintechbedrijf Remi Technology.

Remi's eigen interbancaire systeem voor grensoverschrijdende clearing en afwikkeling heeft end-to-end programmeerbare nalevingscontroles geïmplementeerd op het niveau van de smart contracts, waarbij de technische architectuur 100% is afgestemd op de kernvoorwaarden voor toelating van de eerste stablecoinlicenties van de Hong Kong Monetary Authority (HKMA). Het systeem is ontwikkeld volgens een 'native compliance'-ontwerpfilosofie en voldoet volledig aan de wereldwijde antiwitwasnormen van de FATF en het MiCA-kader van de EU. Remi speelt ook een leidende rol in de reactie van de sector op de GENIUS Act en de richtsnoeren van de Amerikaanse OCC, georganiseerd door BAFT, en positioneert zich daarmee als een van de weinige aanbieders van bankwaardige stablecoininfrastructuur wereldwijd met volledige regelgevingsdekking in de drie belangrijkste financiële markten ter wereld.

De eerste licentieverlening door de HKMA heeft programmeerbare compliance op het niveau van smart contracts vastgesteld als de centrale toegangsdrempel voor de sector. De consensus binnen de sector is dat traditionele stablecoins niet kunnen voldoen aan de vereisten van banken op het gebied van volledige auditbaarheid en afstemming op regelgeving in meerdere rechtsgebieden. Dit is de belangrijkste belemmering die regionale en middelgrote financiële instellingen verhindert om stablecoin-gebaseerde grensoverschrijdende afwikkeling op te schalen.

De architectuur van Remi verankert regelgevingsvereisten in de onderliggende smartcontractcode, waardoor screening voorafgaand aan transacties, risicointerceptie tijdens transacties en volledige traceerbaarheid en audittrails na afloop van transacties mogelijk worden, en volledig kan worden afgestemd op wereldwijd gangbare regelgevingskaders. Remi heeft een diepgaand strategisch partnerschap opgezet met Bison Bank, dat beschikt over een EU MiCA-licentie, en fungeert als het kernafwikkelingsnetwerk voor de compliant stablecoin van de bank, met als doel grootschalige commerciële grensoverschrijdende toepassingen mogelijk te maken.

"De licentieverlening door de HKMA markeert het begin van het tijdperk van native compliance voor wereldwijde, bankwaardige stablecoininfrastructuur", aldus Sam, CEO van Remi Technology. "We bieden wereldwijd gereguleerde financiële instellingen laagdrempelige toegang tot infrastructuur voor grensoverschrijdend betalingsverkeer van de volgende generatie, waardoor partners al binnen 6 tot 8 weken operationeel kunnen worden."

Over Remi Technology

Remi Technology, met hoofdkantoor in Singapore, is een wereldwijd fintechbedrijf dat een blockchaingebaseerd systeem voor grensoverschrijdende betalingen en afwikkeling heeft ontwikkeld, naar het voorbeeld van SWIFT, en zich toelegt op het aanbieden van volledig conforme betalingsinfrastructuur voor grensoverschrijdend betalingsverkeer aan gelicentieerde banken en gereguleerde financiële instellingen wereldwijd.

