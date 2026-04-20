Remi führt proaktiv eine programmierbare Compliance-Architektur ein, die vollständig auf die neuesten Lizenzierungsstandards der HKMA für Stablecoins abgestimmt ist

SINGAPUR, 21. April 2026 /PRNewswire/ -- Die programmierbare Compliance ist zum entscheidenden regulatorischen Wendepunkt für die Stablecoin-Branche geworden. Die kürzlich erfolgte Vergabe der ersten Stablecoin-Lizenzen in Hongkong hat den zukunftsweisenden Branchenwert des technischen Ansatzes des in Singapur ansässigen Fintech-Unternehmens Remi Technology erneut bestätigt.

Das firmeneigene grenzüberschreitende Interbank-Clearing- und Abwicklungssystem von Remi hat durchgängig programmierbare Compliance-Kontrollen auf der Smart-Contract-Ebene vollständig implementiert, wobei seine technische Architektur zu 100 % mit den zentralen Zulassungskriterien der ersten Stablecoin-Lizenzen der Hong Kong Monetary Authority (HKMA) übereinstimmt. Aufbauend auf einer „Native Compliance"-Designphilosophie entspricht das System vollständig den globalen Anti-Geldwäsche-Standards der FATF und dem EU-MiCA-Rahmenwerk. Remi ist zudem als Branchenführer federführend an der von der BAFT organisierten Branchenreaktion auf den GENIUS Act der US-amerikanischen OCC beteiligt und damit einer der wenigen Anbieter von Stablecoin-Infrastruktur auf Bankenniveau weltweit, der über eine vollständige regulatorische Abdeckung in den drei wichtigsten Finanzmärkten der Welt verfügt.

Die erste Lizenzvergabe der HKMA hat programmierbare Compliance auf der Smart-Contract-Ebene als zentrale Zugangsvoraussetzung der Branche festgelegt. Der Konsens in der Branche zeigt, dass traditionelle Stablecoins die Anforderungen der Banken an durchgängige Überprüfbarkeit und die Angleichung der regulatorischen Rahmenbedingungen über mehrere Rechtsordnungen hinweg nicht erfüllen können – dies ist das zentrale Hindernis, das regionale und mittelgroße Finanzinstitute daran hindert, grenzüberschreitende Abwicklungen mit Stablecoins zu skalieren.

Die Architektur von Remi bettet regulatorische Anforderungen in den zugrunde liegenden Smart-Contract-Code ein und ermöglicht so eine Vorabprüfung von Transaktionen, die Erkennung von Risiken während der Transaktion sowie eine durchgängige Rückverfolgbarkeit und Prüfpfade nach der Transaktion, die vollständig an globale Mainstream-Regulierungsvorschriften anpassbar sind. Remi hat eine enge strategische Partnerschaft mit der EU-MiCA-lizenzierten Bison Bank geschlossen und fungiert als zentrales Abwicklungsnetzwerk für den konformen Stablecoin der Bank, um eine skalierte kommerzielle grenzüberschreitende Anwendung zu erreichen.

„Die Erteilung der Lizenz durch die HKMA markiert den Beginn der Ära der nativen Compliance für eine globale Stablecoin-Infrastruktur auf Bankenniveau", sagte Sam, CEO von Remi Technology. „Wir bieten global konformen Finanzinstituten einen niederschwelligen Zugang zu einer grenzüberschreitenden Zahlungsinfrastruktur der nächsten Generation, wodurch Partner bereits in nur 6 bis 8 Wochen den Betrieb aufnehmen können."

Informationen zu Remi Technology

Remi Technology mit Hauptsitz in Singapur ist ein weltweit tätiges Fintech-Unternehmen, das ein Blockchain-basiertes System für grenzüberschreitende Zahlungen und Abwicklungen entwickelt hat, das sich an SWIFT orientiert. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, lizenzierten Banken und regulierten Finanzinstituten weltweit eine vollständig konforme Infrastruktur für grenzüberschreitende Zahlungen bereitzustellen.

Offizielle Website: www.remitech.ai

LinkedIn: Remi Technology