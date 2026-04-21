Remi implementa de forma preventiva una arquitectura de cumplimiento normativo programable, totalmente alineada con los últimos estándares de la HKMA en materia de licencias de criptomonedas estables

SINGAPUR, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El cumplimiento normativo programable se ha convertido en un punto de inflexión regulatorio a nivel mundial para el sector de las criptomonedas estables. La reciente emisión de las primeras licencias para criptomonedas estables en Hong Kong ha confirmado aún más el valor innovador para el sector de la estrategia técnica adoptada por la empresa de tecnología financiera Remi Technology, con sede en Singapur.

El sistema de compensación y liquidación interbancaria transfronteriza patentado de Remi ha implementado, de forma integral, controles de cumplimiento programables de extremo a extremo en el nivel de los contratos inteligentes, y su arquitectura técnica cumple en un 100 % con los criterios principales de admisión de las primeras licencias de criptomonedas estables de la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA). Basado en una filosofía de diseño de "cumplimiento nativo", el sistema cumple plenamente con los estándares mundiales contra el lavado de dinero del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y con el marco del reglamento sobre los Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea (UE). Remi también lidera la respuesta del sector a la Ley GENIUS de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) de EE. UU., organizada por la Asociación de Banqueros para las Finanzas y el Comercio (BAFT), como líder del sector, lo que la convierte en uno de los pocos proveedores de infraestructura de criptomonedas estables de nivel bancario a nivel mundial con plena cobertura regulatoria en los tres principales mercados financieros del mundo.

La primera emisión de licencias por parte de la HKMA ha establecido el cumplimiento normativo programable en el ámbito de los contratos inteligentes como el principal requisito de acceso del sector. El consenso del sector indica que las criptomonedas estables tradicionales no pueden cumplir con los requisitos de los bancos en cuanto a auditabilidad de principio a fin y a armonización normativa entre la distintas jurisdicciones, lo que constituye el principal obstáculo que impide a las instituciones financieras regionales y de tamaño mediano ampliar la liquidación transfronteriza mediante criptomonedas estables.

La arquitectura de Remi integra los requisitos normativos en el código subyacente de los contratos inteligentes, lo que permite la verificación previa a la transacción, la interceptación de riesgos durante la transacción y la trazabilidad y los registros de auditoría de extremo a extremo posteriores a la transacción, todo esto totalmente adaptable a las principales normas regulatorias a nivel mundial. Remi ha establecido una sólida alianza estratégica con Bison Bank, entidad con licencia del MiCA de la UE, y actúa como red central de liquidación para la criptomoneda estable del banco, que cumple con la normativa, con el fin de lograr una aplicación comercial transfronteriza a gran escala.

"La emisión de la licencia por parte de la HKMA marca el inicio de la era de cumplimiento normativo local para la infraestructura mundial de criptomonedas estables de grado bancario", afirmó Sam, director ejecutivo de Remi Technology. "Ofrecemos a las instituciones financieras mundiales que cumplen con la normativa un acceso sencillo a una infraestructura de pagos transfronterizos de última generación, lo que permite a nuestros socios iniciar sus servicios en tan solo 6 a 8 semanas".

Acerca de Remi Technology

Con sede en Singapur, Remi Technology es una empresa mundial de tecnología financiera que ha desarrollado un sistema de pago y liquidación transfronterizos, basado en blockchain y comparable a SWIFT, dedicado a proporcionar una infraestructura de pago transfronterizo que cumple plenamente con la normativa para bancos autorizados e instituciones financieras reguladas de todo el mundo.

Sitio web oficial: www.remitech.ai

LinkedIn: Remi Technology

FUENTE Remi Technology Pte. Ltd