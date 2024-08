Reveladas as últimas novidades sobre a 7ª Exposição Internacional de Importação da China

Mais de 50 países e organizações internacionais confirmaram sua participação na Exposição Abrangente de Países deste ano. Nomeadamente, a Noruega, o Benim, o Burundi e o Fundo Internacional de Emergência para a Infância das Nações Unidas (UNICEF) farão a sua estreia no evento. A Exposição Abrangente do País integrará momentos importantes, como o ano das relações diplomáticas bilaterais, o ano da cultura e do turismo e o ano dos intercâmbios interpessoais para mostrar as conquistas da cooperação bilateral entre a China e outros países.

A Enterprise & Business Exhibition contará com seis grandes áreas de exposição: Alimentos e Produtos Agrícolas, Automóveis, Equipamentos de Tecnologia, Bens de Consumo, Equipamentos Médicos e Produtos de Saúde e Comércio de Serviços, enquanto continua seu compromisso com a Zona de Incubação de Inovação. Até o momento, o espaço total de exposição reservado ultrapassou 360.000 metros quadrados. A organização das missões comerciais e dos visitantes profissionais está a progredir rapidamente, prevendo-se um aumento do número de visitantes profissionais na 7ª CIIE.

O Fórum Econômico Internacional de Hongqiao deste ano contará com o fórum principal e vários subfóruns relacionados sob o tema "Abertura de Alto Padrão para a Globalização Econômica Universalmente Benéfica e Inclusiva". Esses eventos incluirão o lançamento do "World Openness Report 2024" e um seminário internacional focado na discussão das conclusões do relatório. Para melhorar as interações durante o fórum, também serão feitos esforços para realizar atividades de intercâmbio pré-cerimônia, que são conhecidas como CIIE & HQF Gala.

A candidatura aos eventos de apoio da 7ª CIIE, que está aberta desde 19 de junho, termina no dia 31 de agosto. As atividades de intercâmbio interpessoal para a exposição deste ano convidaram instituições relevantes de arenas nacionais e internacionais para organizar apresentações culturais em torno de grandes temas bilaterais e multilaterais, com o objetivo de demonstrar os resultados frutíferos de intercâmbios amigáveis entre a China e outros países.

Além disso, uma nova rodada da coleção "Histórias da CIIE" foi lançada globalmente. Indivíduos ou organizações que participaram da CIIE antes são incentivados a enviar através do e-mail oficial [email protected] ou através do site oficial para compartilhar suas "Vozes da CIIE".

Com tantos mostrando interesse na feira, certifique-se de garantir seu lugar na CIIE:

Inscreva-se como expositor:

https://www.ciie.org/exhibition/f/book/register?locale=en

Inscreva-se como visitante profissional: Registration-China

International Import Expo Bureau

Contato: Sra. Cui Yan

Tel.: 0086-21-968888

E-mail: [email protected]

