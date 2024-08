제7회 중국 국제수입박람회 진행 상황 공개

기업 및 비즈니스 전시회(Enterprise & Business Exhibition)는 식품 및 농산물, 자동차, 기술 장비, 소비재, 의료 장비 및 헬스케어 제품, 서비스 무역 등 6개의 주요 전시 영역으로 구성되며, 혁신 인큐베이션 존(Innovation Incubation Zone)에도 지속적인 노력을 기울일 예정이다. 현재까지 예약된 총 전시 공간은 36만 제곱미터를 넘어섰다. 무역 사절단 및 전문 참관객 구성이 빠르게 진행되고 있으며 이번 제7차 CIIE에서는 전문 참관객 수도 증가할 것으로 예상된다.

올해 훙차오 국제경제포럼(Hongqiao International Economic Forum)은 '보편적으로 유익하고 포용적인 경제 세계화를 위한 높은 수준의 개방(High-Standard Opening up for Universally Beneficial and Inclusive Economic Globalization)'이라는 주제로 주요 포럼과 다양한 관련 하위 포럼을 선보일 예정이다. 이러한 행사에는 '2024년 세계 개방성 보고서(World Openness Report 2024)'의 발간과 보고서 결과를 논의하는 데 초점을 맞춘 국제 세미나가 포함된다. 포럼 기간 동안 상호 교류를 강화하기 위해 식전 교류 활동인 'CIIE & HQF 갈라'도 개최될 예정이다.

지난 6월 19일부터 시작된 제7회 CIIE의 지원 행사 신청은 8월 31일 마감된다. 올해 박람회의 인적 교류 활동은 중국과 다른 국가 간 우호 교류의 결실을 보여주기 위해 국내외 관련 기관을 초청하여 주요 양자 및 다자간 주제를 중심으로 문화 공연을 조직했다.

또한 전 세계적으로 'CIIE 스토리(CIIE Stories)' 컬렉션의 새로운 라운드가 시작됐다. 이전에 CIIE에 참여한 적이 있는 개인 또는 단체는 공식 이메일([email protected]) 또는 공식 웹사이트를 통해 제출하여 'CIIE 보이스(CIIE Voices)'를 공유할 수 있다.

많은 개인과 단체가 무역 박람회에 관심을 보이는 만큼 CIIE에 사전 예약을 하는 것이 좋다.

