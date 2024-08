第 7 回中国国際輸入博覧会の最新情報が発表されました

企業・ビジネス展示会(Enterprise & Business Exhibition)では、主に 6 つの展示エリアを設ける予定です。食品・農産物、自動車、テクノロジー機器、消費財、医療機器・ヘルスケア製品、サービス貿易の 6 種類ですが、イノベーション・インキュベーション・ゾーンへの取り組みも続けます。現在までに確保された展示スペースの総面積は 36 万平方メートルを超えています。貿易使節団や専門家の組織化が急速に進んでおり、第7回CIIEを訪問する専門家の数も増加すると予想されます。

今年の虹橋国際経済フォーラム(Hongqiao International Economic Forum)では、「普遍的に恩恵のある包括的な経済グローバル化に向けた高水準の開放(High-Standard Opening up for Universally Beneficial and Inclusive Economic Globalization)」をテーマに、メイン・フォーラムとさまざまな関連サブフォーラムが開催されます。これらのイベントには、「世界開放性レポート2024(World Openness Report 2024)」の発表や、このレポートの調査結果の議論に焦点を当てた国際的なセミナーが含まれます。フォーラム期間中の交流をさらに促すため、CIIE & HQF Gala と呼ばれる式典前の交流活動も開催する予定です。

6 月 19 日より受付を開始している第 7 回 CIIE の協賛イベントの申し込み期限は 8 月 31 日です。今年の博覧会では、人的交流活動として、国内外の関係機関を招き、二国間および多国間の主要テーマを巡る文化公演を企画しています。これは、中国と他国との間で友好的な交流を進め、実りある成果を示すことを目指しています。

さらに、「CIIE ストーリー(CIIE Stories)」コレクションの新ラウンドが世界的に立ち上がりました。これまで CIIE に参加した個人または組織は、公式メール [email protected]または公式ウェブサイトから「CIIE Voices」を送信して共有することをお勧めします。

多くの人がこの見本市に興味を示しているため、CIIE で場所を確保してください。

出展者として登録の場合::

https://www.ciie.org/exhibition/f/book/register?locale=en

専門家の来場者として登録の場合:

Registration-China International Import Expo Bureau(登録 - 中国国際輸入博覧会事務局)

問い合わせ先:Ms. Cui Yan

電話:0086-21-968888

メール:[email protected]

SOURCE China International Import Expo (CIIE)