Revelado: o novo passeio virtual em 3D pelas CVs e CGs da Galeria Lord Ashcroft

Notícias fornecidas por

Lord Ashcroft

11 nov, 2025, 11:23 GMT

LONDRES, 11 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Um novo e empolgante passeio virtual em 3D pelas CVs e CGs da Galeria Lord Ashcroft foi revelado hoje, Dia do Armistício.

O passeio foi "ao vivo" em um novo site, apenas algumas semanas depois que a Galeria Lord Ashcroft, no Imperial War Museum, em Londres, fechou suas portas aos visitantes.

Continue Reading
Visit The Lord Ashcroft Medal Collection website
Visit The Lord Ashcroft Medal Collection website

Nos últimos 40 anos, Lord Ashcroft acumulou a maior coleção de cruzes de Victoria (CVs) do mundo – atualmente mais de 240 decorações – juntamente com uma coleção menor de cruzes de George (CGs). As duas medalhas são as condecorações por bravura mais prestigiadas da Grã-Bretanha e da Comunidade Britânica.

Sua coleção de CVs e CGs está em exibição há 15 anos na galeria que leva seu nome no IWM, em Londres. No entanto, apesar das críticas generalizadas à decisão, o IWM fechou a galeria em 30 de setembro deste ano.

Lord Ashcroft disse: "Fiquei com o coração partido quando soube da decisão do IWM. No entanto, quando descobri quantas outras pessoas estavam igualmente perturbadas com a notícia, decidi fazer algo para compensar a perda da galeria.

O resultado é que hoje tenho o prazer de poder revelar esta extraordinária visita virtual em 3D, que é a melhor alternativa à galeria ainda estar aberta no IWM. Gostaria de agradecer a todos aqueles que trabalharam arduamente nos últimos meses para criar este projeto maravilhoso.

"A nova galeria virtual contará centenas de histórias inspiradoras de coragem. Minha coleção de medalhas abrange a maioria das principais guerras e conflitos dos últimos 170 anos, remontando à Guerra da Crimeia — o conflito amargo que acabou levando à criação da Cruz de Victoria.

"Considerando que o IWM destacará no futuro a diversidade e outros assuntos acordados, meu novo site defenderá a coragem, particularmente os destinatários da CV e da CG, aqueles homens e mulheres excepcionais a quem gosto de me referir como 'os mais corajosos dos corajosos'."

A coleção de CVs de Lord Ashcroft inclui uma das três únicas CVs e Barras – o equivalente a duas CVs – que foram concedidas desde que a condecoração foi criada pela Rainha Vitória em 1856 para reconhecer a bravura excepcional na presença do inimigo.

O passeio virtual é o destaque de um novo site: LordAshcroftMedalCollection.com. Eventualmente, este site conterá informações sobre todos os itens da Coleção de Medalhas Lord Ashcroft. Além de seus grupos de CVs e CGs, Lord Ashcroft possui uma formidável coleção de medalhas das Forças Especiais e decorações por bravura no ar.

Lord Ashcroft está atualmente explorando várias opções para permitir que sua coleção de CVs e CGs, e possivelmente suas outras coleções de medalhas, voltem a ser exibidas ao público. Ele quer que elas sejam apreciadas pelo maior número possível de pessoas nos próximos anos e décadas. Quaisquer novidades relacionadas com novas exposições das medalhas serão anunciadas no seu novo site.

Lord Ashcroft passou os últimos 20 anos defendendo a bravura. Ele lecionou extensivamente sobre coragem e escreveu sete livros na série "Heroes", a maioria deles baseada em grande parte em suas próprias coleções de medalhas.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2817141/Lord_Ashcroft_Medal_Collection.jpg
Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2000968/Lord_Ashcroft_Logo.jpg

FONTE Lord Ashcroft