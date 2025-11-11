Revelado: o novo passeio virtual em 3D pelas CVs e CGs da Galeria Lord Ashcroft

LONDRES, 11 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Um novo e empolgante passeio virtual em 3D pelas CVs e CGs da Galeria Lord Ashcroft foi revelado hoje, Dia do Armistício.

O passeio foi "ao vivo" em um novo site, apenas algumas semanas depois que a Galeria Lord Ashcroft, no Imperial War Museum, em Londres, fechou suas portas aos visitantes.

Nos últimos 40 anos, Lord Ashcroft acumulou a maior coleção de cruzes de Victoria (CVs) do mundo – atualmente mais de 240 decorações – juntamente com uma coleção menor de cruzes de George (CGs). As duas medalhas são as condecorações por bravura mais prestigiadas da Grã-Bretanha e da Comunidade Britânica.

Sua coleção de CVs e CGs está em exibição há 15 anos na galeria que leva seu nome no IWM, em Londres. No entanto, apesar das críticas generalizadas à decisão, o IWM fechou a galeria em 30 de setembro deste ano.

Lord Ashcroft disse: "Fiquei com o coração partido quando soube da decisão do IWM. No entanto, quando descobri quantas outras pessoas estavam igualmente perturbadas com a notícia, decidi fazer algo para compensar a perda da galeria.

O resultado é que hoje tenho o prazer de poder revelar esta extraordinária visita virtual em 3D, que é a melhor alternativa à galeria ainda estar aberta no IWM. Gostaria de agradecer a todos aqueles que trabalharam arduamente nos últimos meses para criar este projeto maravilhoso.

"A nova galeria virtual contará centenas de histórias inspiradoras de coragem. Minha coleção de medalhas abrange a maioria das principais guerras e conflitos dos últimos 170 anos, remontando à Guerra da Crimeia — o conflito amargo que acabou levando à criação da Cruz de Victoria.

"Considerando que o IWM destacará no futuro a diversidade e outros assuntos acordados, meu novo site defenderá a coragem, particularmente os destinatários da CV e da CG, aqueles homens e mulheres excepcionais a quem gosto de me referir como 'os mais corajosos dos corajosos'."

A coleção de CVs de Lord Ashcroft inclui uma das três únicas CVs e Barras – o equivalente a duas CVs – que foram concedidas desde que a condecoração foi criada pela Rainha Vitória em 1856 para reconhecer a bravura excepcional na presença do inimigo.

O passeio virtual é o destaque de um novo site: LordAshcroftMedalCollection.com. Eventualmente, este site conterá informações sobre todos os itens da Coleção de Medalhas Lord Ashcroft. Além de seus grupos de CVs e CGs, Lord Ashcroft possui uma formidável coleção de medalhas das Forças Especiais e decorações por bravura no ar.

Lord Ashcroft está atualmente explorando várias opções para permitir que sua coleção de CVs e CGs, e possivelmente suas outras coleções de medalhas, voltem a ser exibidas ao público. Ele quer que elas sejam apreciadas pelo maior número possível de pessoas nos próximos anos e décadas. Quaisquer novidades relacionadas com novas exposições das medalhas serão anunciadas no seu novo site.

Lord Ashcroft passou os últimos 20 anos defendendo a bravura. Ele lecionou extensivamente sobre coragem e escreveu sete livros na série "Heroes", a maioria deles baseada em grande parte em suas próprias coleções de medalhas.

Para ver o novo passeio virtual pelas CVs e CGs da Galeria Lord Ashcroft, acesse lordashcroftmedalcollection.com .

