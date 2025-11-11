矚目登場：Lord Ashcroft 維多利亞十字勳章及喬治十字勳章館全新 3D 虛擬導覽

在過去 40 年間，Lord Ashcroft 勳爵建立了全球最龐大的維多利亞十字勳章收藏（目前擁有超過 240 枚勳章），同時亦收藏了較小規模的喬治十字勳章。這兩種勳章是英國及英聯邦最負盛名的英勇獎章。

過去 15 年來，他的維多利亞十字勳章及喬治十字勳章收藏一直在倫敦 IWM 以他命名的展館中展出。然而，儘管 IWM 的這項決定廣受批評，該館仍於今年 9 月 30 日關閉了展館。

Lord Ashcroft 勳爵表示：「當我得知 IWM 的決定時，我感到非常心碎。然而，當我發現原來還有極多人都同樣對此消息感到痛心時，我決心採取行動，以彌補失去展館的損失。

因此，我今天非常高興能夠揭幕這個非凡的 3D 虛擬導覽，這是僅次於 IWM 實體展館持續開放的最佳選擇。我衷心感謝所有在過去幾個月中，為創建這個精彩項目而辛勤工作的人們。

這個全新的虛擬展館將講述數百個激勵人心的勇氣故事。我的勳章收藏橫跨過去 170 年的大部分主要戰爭與衝突，最早可追溯至克里米亞戰爭，正是那場最終促成了維多利亞十字勳章誕生的殘酷衝突。

IWM 未來或許會轉而強調『多元化』和其他所謂的『覺醒』議題，但我的新網站將堅定地頌揚『勇氣』，特別是維多利亞十字勳章和喬治十字勳章的獲得者，那些我譽為『勇者中的勇者』的非凡男女。」

Lord Ashcroft 勳爵的維多利亞十字勳章收藏中，包含一枚極為罕有的「維多利亞十字勳章及勳章掛」，這相當於獲得兩次維多利亞十字勳章。自 1856 年維多利亞女王創立此勳章以表彰在敵人面前展現非凡勇氣的行為以來，僅頒發過三枚「維多利亞十字勳章及勳章掛」。

這個虛擬導覽是全新網站 LordAshcroftMedalCollection.com 的最大亮點。該網站最終將收錄 The Lord Ashcroft Medal Collection 中的所有藏品資訊。除了維多利亞十字勳章和喬治十字勳章組合外，Lord Ashcroft 勳爵還擁有一系列卓越的特種部隊勳章，以及表彰空中英勇行為的獎章。

Lord Ashcroft 勳爵目前正積極探討多種方案，希望讓他收藏的維多利亞十字勳章和喬治十字勳章，乃至其他勳章收藏，能再次公開展出。他希望在未來的歲月裡，能有盡可能多的人欣賞到這些收藏。任何有關勳章新展覽的進展，都將在他的新網站上公佈。

過去 20 年來，Lord Ashcroft 勳爵一直致力於頌揚英勇精神。他曾廣泛舉辦關於勇氣的講座，並撰寫了七本「英雄」系列叢書，其中大部分內容均基於他自己的勳章收藏。

如欲觀看「Lord Ashcroft 維多利亞十字勳章及喬治十字勳章館」的全新虛擬導覽，請瀏覽 lordashcroftmedalcollection.com 。

。 Lord Ashcroft KCMG PC 是一位國際商人、慈善家、作家及民意調查專家。欲了解更多關於他的工作，請瀏覽 lordashcroft.com 。欲了解更多關於他在勇氣領域的工作，請瀏覽 lordashcroftonbravery.com。在 X/Facebook 上關注他 @LordAshcroft 。

