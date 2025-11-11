La nouvelle visite virtuelle en 3D de la Lord Ashcroft VC and GC Gallery est dévoilée

LONDRES, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Une nouvelle visite virtuelle en 3D de la Lord Ashcroft VC & GC Gallery a été dévoilée aujourd'hui, jour de l'Armistice.

La visite a été mise en ligne sur un nouveau site web, quelques semaines seulement après que la galerie Lord Ashcroft du Imperial War Museum (Musée impérial de la Guerre) de Londres a fermé ses portes aux visiteurs.

Visit The Lord Ashcroft Medal Collection website

Au cours des 40 dernières années, Lord Ashcroft a rassemblé la plus grande collection de Croix de Victoria au monde (actuellement plus de 240 décorations) ainsi qu'une plus petite collection de Croix de George. Ces deux médailles sont les distinctions honorifiques les plus prestigieuses de la Grande-Bretagne et du Commonwealth.

Sa collection de VC et de GC est exposée depuis 15 ans dans la galerie qui porte son nom au IWM, à Londres. Toutefois, malgré les nombreuses critiques suscitées par cette décision, l'IWM a fermé la galerie le 30 septembre de cette année.

Lord Ashcroft a déclaré : « J'ai eu le cœur brisé en apprenant la décision de l'IWM. Cependant, lorsque j'ai découvert combien d'autres personnes étaient également désemparées par la nouvelle, j'ai décidé de prendre des mesures pour pallier la perte de la galerie.

Le résultat est qu'aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir dévoiler cette extraordinaire visite virtuelle en 3D, ce qui est la meilleure solution après le maintien de la galerie ouverte à l'IWM. Je tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé si dur ces derniers mois pour créer ce merveilleux projet.

La nouvelle galerie virtuelle racontera des centaines d'histoires de courage inspirantes. Mes collections de médailles couvrent la plupart des guerres et conflits majeurs des 170 dernières années, en remontant jusqu'à la guerre de Crimée, le conflit amer qui a finalement conduit à la création de la VC.

Alors que l'IWM mettra désormais l'accent sur la diversité et d'autres sujets d'actualité, mon nouveau site web mettra en avant le courage, en particulier des récipiendaires de la VC et de la GC, ces hommes et ces femmes exceptionnels que j'aime appeler 'les plus courageux parmi les courageux' ».

La collection de VC de Lord Ashcroft comprend l'une des trois seules VC et barrettes - l'équivalent de deux VC - ayant été décernées depuis la création de la décoration par la reine Victoria en 1856 pour reconnaître un courage exceptionnel face à l'ennemi.

La visite virtuelle est le point fort d'un nouveau site web : LordAshcroftMedalCollection.com. Elle contiendra à terme des informations sur toutes les pièces de la collection de médailles de Lord Ashcroft. Outre ses groupes de médailles VC et GC, Lord Ashcroft possède une impressionnante collection de médailles des forces spéciales et de décorations pour bravoure dans les airs.

Lord Ashcroft étudie actuellement plusieurs options pour permettre à sa collection de VC et GC, et éventuellement à ses autres collections de médailles, d'être à nouveau exposées au public. Il souhaite qu'elles soient appréciées par le plus grand nombre au cours des années et des décennies à venir. Tout développement relatif à de nouvelles expositions des médailles sera annoncé sur son nouveau site web.

Lord Ashcroft a passé les 20 dernières années à défendre la bravoure. Il a dispensé de nombreuses conférences sur le courage et a écrit sept livres dans la série des « héros », dont la plupart sont basés sur ses propres collections de médailles.

Pour voir la nouvelle visite virtuelle de la Lord Ashcroft VC and GC Gallery, consultez le site lordashcroftmedalcollection.com .

. Lord Ashcroft KCMG PC est un homme d'affaires international, un philanthrope, un auteur et un sondeur. Pour plus d'informations sur son travail, visitez le site lordashcroft.com . Pour plus d'informations sur son travail sur le courage, consultez le site lordashcroftonbravery.com. Suivez-le sur X/Facebook @LordAshcroft .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2817141/Lord_Ashcroft_Medal_Collection.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2000968/Lord_Ashcroft_Logo.jpg