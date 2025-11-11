Presentación: nuevo recorrido virtual en 3D de la Galería Lord Ashcroft VC & GC

LONDRES, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, Día del Armisticio, se presentó un nuevo y emocionante recorrido virtual en 3D de la Galería Lord Ashcroft VC & GC.

El recorrido se ha puesto en marcha en un nuevo sitio web, solo unas semanas después de que la Galería Lord Ashcroft del Museo Imperial de la Guerra de Londres cerrara sus puertas a los visitantes.

Visit The Lord Ashcroft Medal Collection website

Durante los últimos 40 años, Lord Ashcroft ha acumulado la colección más grande de medallas de Cruces Victoria (VC) del mundo, en la actualidad más de 240 condecoraciones, junto con una colección más pequeña de medallas de Cruces de Jorge (GC). Las dos medallas son las condecoraciones al valor más prestigiosos de Gran Bretaña y la Commonwealth.

Su colección de Cruces Victoria y Cruces de Jorge estuvo en exposición durante los últimos 15 años en la galería que lleva su nombre en el Museo Imperial de la Guerra (IWM, por sus siglas en inglés) de Londres. Sin embargo, a pesar de las críticas generalizadas a la decisión, el IWM cerró la galería el 30 de septiembre de este año.

Lord Ashcroft declaró: "Me rompió el corazón cuando me enteré de la decisión del IWM. Sin embargo, cuando descubrí cuántas otras personas estaban igualmente disgustadas por las noticias, decidí hacer algo para contrarrestar la pérdida de la galería.

"El resultado es que hoy, me complace poder presentar este extraordinario recorrido virtual en 3D, que es lo mejor después de tener la galería aún abierta en el IWM. Me gustaría agradecer a todos los han trabajado arduamente durante los últimos meses para crear este maravilloso proyecto.

"La nueva galería virtual contará cientos de historias inspiradoras de valentía. Mis colecciones de medallas abarcan la mayoría de las principales guerras y conflictos de los últimos 170 años que se remontan a la Guerra de Crimea, el amargo conflicto que finalmente llevó a la creación de la Cruz Victoria.

"Mientras que el IWM en el futuro destacará la diversidad y otros temas 'woke', mi nuevo sitio web promoverá las condecoraciones al valor, en particular a los destinatarios de la Cruz Victoria y la Cruz de Jorge, hombres y mujeres excepcionales a quienes me gusta referirme como 'los más valientes de los valientes'".

La colección de Cruces Victoria de Lord Ashcroft incluye una de las tres Cruces Victoria y barras, el equivalente a dos Cruces Victoria, que se han otorgado desde que la condecoración fue creada por la reina Victoria en 1856 para reconocer el valor excepcional en presencia del enemigo.

El recorrido virtual es lo más destacado del nuevo sitio web: LordAshcroftMedalCollection.com. Este sitio eventualmente contendrá información sobre todos los artículos de la colección de The Lord Ashcroft Medal Collection. Además de sus colecciones de medallas de la Cruz Victoria y la Cruz de Jorge, Lord Ashcroft posee una formidable colección de medallas de las Fuerzas Especiales y condecoraciones al valor en el aire.

Lord Ashcroft está explorando actualmente varias opciones para permitir que su colección de medallas de la Cruz Victoria y la Cruz de Jorge y, posiblemente, sus otras colecciones de medallas, se vuelvan a exhibir al público. Lord Ashcroft desea que la mayor cantidad de personas posible disfrute de las colecciones en los años y décadas venideras. Cualquier novedad relacionada con las nuevas exposiciones de las medallas se anunciará en su nueva página web.

Lord Ashcroft ha dedicado los últimos 20 años a defender la valentía. Ha dado numerosas conferencias sobre el valor y ha escrito siete libros en la serie "héroes", la mayoría de ellos basados en gran parte en sus propias colecciones de medallas.

Para ver el nuevo recorrido virtual de la Galería Lord Ashcroft VC & GC, visite lordashcroftmedalcollection.com .

. Lord Ashcroft KCMG PC es un hombre de negocios internacional, filántropo, autor y encuestador. Para obtener más información sobre su trabajo, visite lordashcroft.com . Para obtener más información acerca de su trabajo sobre las condecoraciones al valor, visite lordashcroftonbravery.com. Sígalo en X/Facebook @LordAshcroft .

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2817141/Lord_Ashcroft_Medal_Collection.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2000968/Lord_Ashcroft_Logo.jpg

FUENTE Lord Ashcroft